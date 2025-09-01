The post Metaplanet Adds $109M in Bitcoin appeared first on Coinpedia Fintech News
Metaplanet has expanded its Bitcoin holdings once again, purchasing 1,009 BTC worth about $109 million. This latest acquisition pushes the company’s total stash to 20,000 BTC, further cementing its position as a major corporate Bitcoin holder. The move highlights Metaplanet’s ongoing commitment to Bitcoin as a long-term reserve asset. With growing institutional interest and rising adoption, Metaplanet’s bold accumulation strategy signals confidence in Bitcoin’s future as digital gold.
Source: https://coinpedia.org/crypto-live-news/metaplanet-adds-109m-in-bitcoin/