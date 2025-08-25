Metaplanet купила BTC на $11,8 млн, увеличив запасы

Metaplanet снова расширила свои Bitcoin-резервы. Компания приобрела 103 токена за 1,736 млрд иен, или около $11,8 млн. Это часть ее текущей казначейской стратегии. На фоне этой новости интерес инвесторов подогревают связанные с BTC проекты, такие как Bitcoin Hyper.
Котирующаяся в Токио компания теперь владеет в общей сложности 18,991 BTC. Средняя цена покупки составила 15,05 млн иен за монету. В долларовом эквиваленте запас оценивается более чем в $2,14 млрд по текущим курсам.
Покупка произошла всего через неделю после того, как Metaplanet добавила 775 биткоинов в свой баланс. Это показывает быстрый темп накопления.
Последняя покупка стала частью Bitcoin Treasury Operations. Эта стратегия была формализована в прошлом году для позиционирования Bitcoin как основного корпоративного резервного актива. В рамках этого подхода Metaplanet привлекает капитал через эмиссию акций и облигационные программы. Затем выручку направляют непосредственно на приобретение Биткоинов.
В рамках управления своим балансом Metaplanet также выкупила обыкновенные облигации 19-й серии на сумму 3 млрд иен (около $20,4 млн). Частичное погашение отражает стремление компании оптимизировать обязательства.
Metaplanet привлекла внимание на финансовых рынках своей активной позицией в отношении цифровых активов. Отраслевые обозреватели часто называют ее “азиатской MicroStrategy”. Компания повторила стратегию американской компании-разработчика программного обеспечения по привлечению корпоративного финансирования. Целью выбрано создание огромной биткоин-базы.
Metaplanet активно использует права на приобретение акций для привлечения капитала. Ранее в этом месяце после исполнения ордеров было выпущено более 4,9 млн новых акций, что позволило дополнительно профинансировать ее покупки в криптовалюте.
В документах компании также описывается использование уникальных показателей эффективности. Среди них “BTC Yield” и “BTC Gain” для измерения стоимости для акционеров в терминах Bitcoin, а не традиционной прибыли и убытков. За квартал Metaplanet отчиталась о 29,1% BTC Yield. Это показывает, как ее холдинги на акцию продолжают расти несмотря на размывание капитала.
Быстрое накопление также отражает растущую роль Японии в цифровых активах. Это происходит в то время, когда регулятивная ясность в США вызвала новый институциональный интерес.
Агрессивная позиция компании происходит на фоне волатильных рынков. Bitcoin торгуется около $113,000 в последние дни. Он слегка откатился после установления рекордных максимумов в начале месяца.
Для акционеров Metaplanet ставка ясна. Менеджмент неоднократно утверждал, что Bitcoin предлагает превосходное долгосрочное сохранение стоимости по сравнению с фиатными денежными резервами. Роль компании – максимизировать Bitcoin на акцию через дисциплинированное финансирование.
