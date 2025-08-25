Metaplanet toegevoegd aan FTSE Japan Index

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Metaplanet, een bedrijf dat Bitcoin strategisch verwerft en beheert, is toegevoegd aan de FTSE Japan en All-World-indices terwijl het bedrijf meer Bitcoin (BTC) blijft kopen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Metaplanet. Hoe gaat het bedrijf te werk met deze nieuwe strategie en welke gevolgen kan dit hebben voor de cryptomarkt? Metaplanet treedt toe tot FTSE Japan Index Metaplanet treedt toe tot de FTSE Japan Index. Hierdoor zal ’s werelds grootste digitale activa (Bitcoin) verder worden ingebed in reguliere aandelenportefeuilles. Dit is dus niet alleen een goede stap voor het bedrijf zelf, maar ook een goede stap voor Bitcoin adoptie. Deze nieuwe aankondiging werd bekend gemaakt uit de halfjaarlijkse evaluatie van de FTSE. In deze aankondiging werd Metaplanet geüpgraded van de small-cap- naar mid-cap-status. De index opname van het bedrijf zal van start gaan op 19 september 2025. De opname van Metaplanet is een zeer belangrijke stap. De wereldwijd erkende aandelenmarktindexen waar het bedrijf op genoteerd wordt, betekent dat het bedrijf een omleiding zal geven kapitaal stroomt naar Bitcoin van traditionele financiële markten. Dit geeft passieve aandelenbeleggers indirecte blootstelling aan ’s werelds grootste cryptocurrency. ✅ Metaplanet has been added to the FTSE Japan Index in the September review. Another important milestone on our journey as Japan’s leading Bitcoin treasury company. https://t.co/rZfWWgQyoe pic.twitter.com/k3rnIz3CDd — Simon Gerovich (@gerovich) August 25, 2025 Een nieuwe Bitcoin aankoop Op X kondigde CEO Simon Gerovich aan dat ze deze belangrijke mijlpaal hadden bereikt. Kort nadat Gerovich dit op X had beschreven, heeft het bedrijf opnieuw een Bitcoin aankoop gedaan. Ze hebben nogmaals 103 BTC gekocht en toegevoegd aan hun reserve. In totaal heeft Metaplanet een totaal bezit van 18.991 BTC. Dit betekent dat Metaplanet op dit moment een grote Bitcoin whale aan het worden is. Zij hebben heel wat Bitcoin in handen. Wanneer het bedrijf dan besluit om alles te verkopen, kan dit veel invloed hebben op de algehele cryptomarkt. Het is goed om te weten dat Metaplanet oorspronkelijk geen BTC bedrijf was. Oorspronkelijk was het bedrijf een hotelexploitant. In 2024 heeft het bedrijf besloten op zichzelf een BTC reserve te maken. Op dit moment houdt het bedrijf meer BTC dan bijvoorbeeld Coinbase en Tesla. In Japan is het bedrijf in ieder geval de grootste BTC reserve schatkist. De verdere strategie van Metaplanet De CEO van Metaplanet, Simon Gerovich, gaf in juli 2025 aan dat het bedrijf hun BTC voorraad nog een stuk verder wil gaan uitbreiden. Tot op heden zijn ze dus nog niet klaar met het inkopen van Bitcoin. Gerovich maakte bekend dat zij een deel van de BTC voorraad zouden gebruiken om extra inkomsten te generen. Daarnaast gaf het bedrijf aan dat ze de mogelijkheid zien om een digitale bank of een bedrijf over te nemen dat grenst aan digitale activa. De leidinggevenden van het bedrijf hebben zich ten doel gesteld om tegen 2027 210.000 BTC te werven. Dit betekent dat het uiteindelijke plan is om 1% van de totale token voorraad van BTC te zitten. Dit zal er dan voor zorgen dat het bedrijf nog heel wat Bitcoin moet gaan kopen de aankomende jaren. Wat betekent dit voor de cryptomarkt? Het is positief voor de cryptomarkt dat Metaplanet wordt toegevoegd aan de FTSE Japan Index. Op die manier zal Bitcoin nog meer in het zicht komen van traditionele beleggers, waardoor de cryptomarkt opnieuw kan groeien. Hierdoor kunnen niet alleen particuliere beleggers overwegen om in te stappen, maar dit kan ook voor meer institutionele interesse zorgen. Hoe meer interesse er in bedrijf die BTC bezitten, hoe beter dit is voor de cryptomarkt. Aan het einde van de rit is het de bedoeling om crypto te kunnen gebruiken in het dagelijks leven en dat het wordt gezien als een ‘normaal’ betaalmiddel. Op dit moment zijn we daar nog niet, maar dit soort kleine stapjes helpen altijd. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

