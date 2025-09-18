Nhà đầu tư Dogecoin đổ dồn sự chú ý vào coin mới – dự báo tăng 93 lần

By: Bitcoinist
2025/09/18 19:37
DOGE
DOGE$0.28071+4.97%

Dogecoin (DOGE) đã trải qua những biến động mạnh trong vài tuần gần đây. Trong khi đó, các “cá voi” – nhà đầu tư lớn – đang tích cực tìm kiếm những cơ hội mới để đa dạng hóa danh mục.

Phân tích xu hướng giá Dogecoin

Từng được xem chỉ là một dự án giải trí, Dogecoin nay đã trở thành đồng meme coin đứng thứ 7 về vốn hóa thị trường. Gần đây, DOGE đã chạm mốc cao nhất trong 3 năm ở 0,43 USD, nhưng sau đó điều chỉnh nhẹ. Hiện DOGE đang giao dịch quanh mức 0,3832 USD, giảm 2% trong 24 giờ và 5% trong tuần, sau một đợt tăng mạnh trước đó. Điều này khiến các nhà đầu tư lớn bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở các dự án mới nổi.

Cá voi tập trung vào dự án mới nổi

Toàn bộ thị trường meme coin đang trong giai đoạn điều chỉnh, với nhiều token giảm giá, kể cả Floki (FLOKI). Trong bối cảnh này, một dự án gây nhiều chú ý là Crypto All-Stars (STARS) – nền tảng phát triển MemeVault, giao thức staking tổng hợp đầu tiên dành cho meme coin.

Chỉ trong 3 tháng ICO, STARS đã huy động hơn 18 triệu USD, với tốc độ dòng vốn khoảng 200.000 USD/ngày. Cơ hội mua presale kéo dài đến ngày 20/12, với mức giá hiện tại chỉ 0,0016782 USD. Theo dự báo, sau khi niêm yết, STARS có thể tăng 11 lần trong ngắn hạn, và thậm chí đạt tới 93 lần vào tháng 1/2025.

Điểm nhấn: Nền tảng staking độc đáo

Crypto All-Stars thu hút sự chú ý nhờ vào MemeVault – nền tảng staking tổng hợp đầu tiên cho phép nhà đầu tư stake nhiều meme coin cùng lúc để nhận thưởng. Hiện chương trình staking gốc của STARS đang mang lại lợi nhuận APY 376%, một con số cực kỳ hấp dẫn với cộng đồng.

Khai thác và xu hướng thị trường

Trong khi đó, Dogecoin hưởng lợi từ việc đào hợp nhất với Litecoin, giúp cải thiện lợi nhuận khai thác nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực bán lớn từ thợ mỏ. Cùng lúc, Bitcoin đang tiến gần ngưỡng lịch sử 100.000 USD, vượt trội so với altcoin, khiến các nhà đầu tư thêm phần thận trọng khi đánh giá tiềm năng tăng trưởng của DOGE trong ngắn hạn.

Vì sao Bitcoin Hyper (HYPER) có thể là lựa chọn tiếp theo của bạn

Trong khi Dogecoin, Stellar và Maxi Doge vẫn giữ được sức hút riêng, Bitcoin Hyper (HYPER) đang chứng minh rằng nó có thể trở thành cái tên thống trị trong làn sóng BitcoinFi sắp tới.

Khác với những meme coin chỉ dựa vào cộng đồng, HYPER mang đến một hệ sinh thái thực tiễn, kết hợp AI, DeFi và staking để tạo ra giá trị bền vững. Với mức giá presale chỉ 0,0002 USD, HYPER mang lại cơ hội hiếm có cho những ai tham gia sớm, trước khi token này niêm yết trên các sàn giao dịch lớn.

Ngoài ra, cộng đồng Hyper Army ngày càng phát triển mạnh, tổ chức các sự kiện, giveaway và chương trình thưởng staking, khiến HYPER không chỉ là một token, mà còn là một phong trào toàn cầu.

Nếu bạn đang tìm kiếm một dự án có tiềm năng tăng trưởng khổng lồ trong bull run 2025, thì Bitcoin Hyper chính là cơ hội không nên bỏ lỡ.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Federal Reserve removes special regulatory requirements for banks' crypto activities

Federal Reserve removes special regulatory requirements for banks' crypto activities

PANews reported on August 15 that according to Solid Intel , the Federal Reserve has officially withdrawn the prior notification requirements and related regulatory guidelines for banks' cryptocurrency-related activities.
Share
PANews2025/08/16 00:05
Share
After Solana’s Surge, BlockchainFX Steps In – Where the Next Wave of Crypto Millionaires Will Come From in 2025

After Solana’s Surge, BlockchainFX Steps In – Where the Next Wave of Crypto Millionaires Will Come From in 2025

The post After Solana’s Surge, BlockchainFX Steps In – Where the Next Wave of Crypto Millionaires Will Come From in 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 18 September 2025 | 13:26 What if you could go back in time and grab Solana under $1 before it exploded to hundreds? That kind of regret has created countless crypto millionaire stories—and now history is setting up to repeat. BlockchainFX ($BFX) is shaping up as the best crypto presale of 2025, already live, generating revenue, and rewarding early buyers with daily USDT payouts. Meanwhile, coins like Solana are trading above $230, far beyond their presale glory days. This is not just hype—it’s a new crypto presale 2025 with real utility, a working product, and financial incentives that scream urgency. Those who act now could lock in life-changing gains before prices climb higher. Secure your $BFX today—don’t miss your second chance at a 1000x potential presale. BlockchainFX Presale: Why This Could Be the Next 100x Crypto of 2025 BlockchainFX isn’t a whitepaper dream—it’s a live trading super app combining crypto, stocks, forex, and commodities in one place. With 10,000+ daily users, a CertiK audit, and millions already processed in trading volume, BFX is backed by proof, not promises. The presale started at just $0.01. That chance is gone—today it trades at $0.024, with scheduled price increases every Monday until the confirmed launch at $0.05. Over $7.5 million has been raised from nearly 10,000 participants, all chasing explosive presale profits. The rewards are unmatched: up to 70% of platform fees redistributed daily as USDT, generating 4–7% per day returns and 90% APY even during presale. Token holders also unlock BFX Visa cards for real-world spending. Add in a $500,000 giveaway contest and listings confirmed on five centralized exchanges, and the urgency becomes crystal clear. Forecasts project $0.10–$0.25 post-launch, with long-term upside potentially crossing $1. A $5,000 entry at today’s price could balloon into over $200,000 if long-term targets play…
1
1$0.00422+322.00%
Threshold
T$0.01726+3.29%
RealLink
REAL$0.06485+1.96%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 18:32
Share
Caliber, a US-listed company, increased its holdings of LINK tokens by approximately $6.5 million

Caliber, a US-listed company, increased its holdings of LINK tokens by approximately $6.5 million

PANews reported on September 18th that, according to GlobeNewswire , Nasdaq-listed Caliber ( CWD ) announced it had purchased 278,011 Chainlink ( LINK ) tokens for approximately $ 6.5 million, at an average price of $ 23.38 per token. This is the second LINK acquisition under its Digital Asset Treasury ( DAT ) strategy, bringing its total LINK holdings to $ 6.7 million, making it one of the largest public holders. Caliber stated it will continue to increase its LINK holdings and will make acquisitions through existing funds and equity instruments.
TokenFi
TOKEN$0.0143+6.47%
Chainlink
LINK$24.12+5.23%
MetaDOS
SECOND$0.0000118--%
Share
PANews2025/09/18 19:55
Share

Trending News

More

Federal Reserve removes special regulatory requirements for banks' crypto activities

After Solana’s Surge, BlockchainFX Steps In – Where the Next Wave of Crypto Millionaires Will Come From in 2025

Caliber, a US-listed company, increased its holdings of LINK tokens by approximately $6.5 million

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Müjde: “XRP Spot ETF Onaylanacak, ABD Rezerve XRP Ekleyecek!” İşte Kritik Açıklamaları!

Sneak peek: blockchain meets contemporary art at Tezos Berlin