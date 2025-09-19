Nvidia investeert $683 miljoen in voormalig Bitcoin mining bedrijf

By: Coinstats
2025/09/19 12:46
Nvidia zet een grote stap in de Britse AI markt met een investering van maar liefst $683 miljoen in Nscale, een bedrijf dat in 2024 werd afgesplitst van crypto miner Arkon Energy. Van mining naar AI Nscale begon als onderdeel van Arkon Energy, dat zich jarenlang richtte op het minen van crypto. In mei 2024 werd de AI-divisie verzelfstandigd om zich volledig te richten op cloudoplossingen voor AI in Europa. Met de nieuwe investering van Nvidia moet de capaciteit in het Verenigd Koninkrijk oplopen tot 60.000 GPU's in de datacenters van Nscale tegen 2026. Die GPU's, chips die oorspronkelijk voor grafische toepassingen zijn ontwikkeld, zijn cruciaal voor zowel blockchain als het trainen van AI modellen. Daarmee blijft de hardwarebasis grotendeels dezelfde, maar wordt de rekenkracht verlegd naar een explosief groeiende markt. Strategisch belang voor het VK Volgens Nscale CEO Josh Payne is het uitbouwen van een eigen AI infrastructuur super belangrijk voor de economische en geopolitieke positie van het land. Ook de Britse regering onder leiding van premier Keir Starmer ziet dit als een prioriteit. In een eerder gepresenteerd AI plan werden 50 aanbevelingen gedaan om de kansen van AI maximaal te benutten. Het bedrijfsleven speelt hierin een belangrijke rol. Samen met partijen als Vantage Data Centres en Kyndryl is inmiddels meer dan $17 miljard aan investeringen toegezegd. Nvidia's deelname bevestigt de strategische waarde van deze ontwikkeling en verstevigt de rol van Londen en omgeving als AI hub. Nvidia's dominantie De timing van de deal is opvallend. Nvidia bereikte in juli een market cap van $4 biljoen, meer dan Apple en Microsoft. Analisten schrijven die waardering vrijwel volledig toe aan het vertrouwen in de rol van AI. Ter vergelijking: de totale cryptomarkt staat op dit moment rond hetzelfde niveau. De investering in Nscale is daarmee niet alleen een regionale deal, maar ook een signaal van Nvidia's ambities om wereldwijd hofleverancier van AI infrastructuur te blijven. Wat betekent dit voor crypto? Hoewel de $683 miljoen niet direct naar crypto vloeit, is de link duidelijk. Bedrijven die hun wortels hebben in de crypto mining sector zetten hun expertise en infrastructuur steeds vaker in voor AI. Dat vergroot hun veerkracht en opent nieuwe markten. Voor crypto investeerders laat dit zien hoe mining bedrijven hun afhankelijkheid van puur blockchain inkomsten verminderen en tegelijk relevant blijven in een bredere digitale economie. De kennis van grootschalige rekenkracht blijft hun grootste troef, of dat nu wordt ingezet voor het beveiligen van blockchains of voor het trainen van LLM's.

Het bericht Nvidia investeert $683 miljoen in voormalig Bitcoin mining bedrijf is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

