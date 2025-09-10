Onderzoekers: Bitcoin correctie kan doorzetten tot 104.000 dollar

In de meest recente editie van de nieuwsbrief The Week Onchain schrijft Glassnode dat Bitcoin een zogenoemd "consolidatie corridor" heeft gevonden. De munt beweegt tussen de 104.000 en 114.000 dollar. Dit prijsvlak wordt gezien als een zone waarin beleggers na een piek vaak tijdelijk gas terugnemen. Sinds het hoogtepunt in augustus rond 124.500 dollar zakte de koers naar 108.000 dollar. Daarna volgde een opleving tot ongeveer 112.000 dollar. De vraag is of dit het begin is van een langdurige daling of slechts een korte adempauze binnen een grotere opmars. Rol van korte termijn handelaren Bijzonder is de rol van zogenoemde korte termijn houders, beleggers die hun munten niet langer dan zes maanden vasthouden. Zij kopen vaak tijdens opwaartse bewegingen en raken snel in de problemen bij dalingen. Toen de koers daalde naar 108.000 dollar, zakte het percentage van deze groep dat winst maakte van 90 procent naar slechts 42 procent. Kostenbasis van verschillende typen beleggers. Bron: Glassnode Dit leidt vaak tot stress en snelle verkopen. Tegelijkertijd raken deze beleggers uitgeput als ze herhaaldelijk met verlies verkopen. Dat kan juist ruimte scheppen voor een herstel van de koers. Glassnode wijst erop dat dit patroon ook nu zichtbaar is. Historische patronen herhalen zich Het idee dat Bitcoin na een sterke stijging een periode van consolidatie doormaakt is niet nieuw. Sinds de lancering in 2009 door de anonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto heeft de munt meerdere van dit soort fases gekend. In de beginjaren was de munt slechts enkele centen waard. In 2013 beleefde Bitcoin zijn eerste grote euforische golf, met een koers van ruim 1.000 dollar. Daarna volgde een scherpe daling en een lange periode van stabiliteit. In 2017 brak opnieuw een fase van uitbundigheid aan. Bitcoin steeg tot bijna 20.000 dollar, om daarna in te zakken tot rond de 3.000 dollar. Vier jaar later, in 2021, tikte de munt voor het eerst de 60.000 dollar aan. Ook toen volgde een stevige correctie. De geschiedenis laat zien dat sterke stijgingen vaak worden gevolgd door periodes van rust of dalingen, waarna nieuwe records mogelijk zijn. Voorstanders van Bitcoin zien dit als bewijs dat de munt steeds nieuwe groepen beleggers weet aan te trekken, ondanks tussentijdse klappen. Vooruitblik Of de huidige correctie zich verdiept tot 104.000 dollar blijft onzeker. Een doorbraak onder dat niveau zou volgens Glassnode een herhaling zijn van eerdere uitputtingsfases na toppen. Een herstel boven 114.000 dollar zou juist een signaal zijn dat de vraag de controle weer overneemt. Voor beleggers blijft het daarom een kwestie van afwachten. Wie gelooft in de lange termijn waarde van Bitcoin ziet de huidige bewegingen als onderdeel van een groter patroon dat al meer dan tien jaar voortduurt.

Het bericht Onderzoekers: Bitcoin correctie kan doorzetten tot 104.000 dollar is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.