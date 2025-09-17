Pagamenti Bancari su Blockchain con Deposit Token

Sotto l’egida della Swiss Bankers Association (SBA), tre dei principali istituti bancari svizzeri – UBS, PostFinance e Sygnum – hanno raggiunto un traguardo senza precedenti: la prima transazione di pagamento legalmente vincolante tra banche, utilizzando deposit token su una blockchain pubblica e sotto piena supervisione regolamentare.

Questo risultato segna una svolta per il sistema finanziario elvetico, dimostrando la fattibilità di una vera infrastruttura digitale per il franco svizzero e aprendo la strada a una nuova era di servizi finanziari basati su blockchain.

Oltre i Limiti dei Sistemi Tradizionali

Il sistema di pagamenti domestici svizzero è già riconosciuto per la sua efficienza e convenienza. Tuttavia, le modalità tradizionali mostrano limiti significativi quando si tratta di nuove applicazioni: i pagamenti convenzionali non sono programmabili, non sono disponibili 24 ore su 24 per importi elevati e presentano difficoltà di integrazione con ecosistemi basati su blockchain.

La rappresentazione dei depositi bancari sulla blockchain promette di superare questi ostacoli, consentendo transazioni immediate e definitive su un’infrastruttura condivisa e integrandole direttamente in processi aziendali automatizzati.

Smart Contract e Automazione: Il Futuro dei Pagamenti

L’adozione di programmable rules tramite smart contract su questa nuova infrastruttura permette di eseguire pagamenti solo al verificarsi di determinate condizioni. Questo approccio riduce i rischi, aumenta l’efficienza e accelera le transazioni più complesse.

L’automazione apre inoltre la porta a nuovi servizi digitali: in futuro, i clienti potranno beneficiare di processi di pagamento rapidi, sicuri e trasparenti, sia nel trading di titoli, nella liquidazione automatica di sinistri assicurativi, sia nelle transazioni tra macchine senza intervento umano.

Deposit Token: Prova di Concetto e Risultati

La Proof of Concept (PoC) si è concentrata sul trasferimento off-chain di valuta fiat, attivato da istruzioni di pagamento tokenizzate sulla blockchain tramite deposit token.

Sono stati testati due casi d’uso principali: un pagamento tra clienti di banche partecipanti e un processo simile a un escrow, in cui i deposit token sono stati scambiati con asset tokenizzati, con transazioni processate automaticamente.

La governance del sistema si basa su ruoli chiaramente definiti e sull’utilizzo di smart contract, garantendo processi verificabili, sicurezza tecnica e conformità alle normative.

I risultati confermano che un deposit token utilizzato tra più banche – secondo il modello descritto nella PoC – funziona tecnicamente su una blockchain pubblica con applicazioni permissioned e può innescare pagamenti legalmente vincolanti.

Confermata la Fattibilità Tecnica e Legale

Il rapporto finale attesta la fattibilità tecnica e legale del progetto. La possibilità di effettuare pagamenti tra istituzioni diverse tramite blockchain è ora una realtà, ma la scalabilità richiederà ulteriori adattamenti progettuali e una maggiore collaborazione con altre banche, fornitori di infrastrutture e autorità.

Questo lavoro si inserisce nella strategia dell’associazione in materia di “valute digitali” e mira a generare benefici concreti per l’economia, la società e i clienti bancari svizzeri.

Le Voci dei Protagonisti

Martin Hess, Chief Economist SBA

Martin Hess, responsabile del progetto Digital Currencies della SBA, sottolinea come il deposit token rappresenti “un passo strategico verso il futuro e mette in luce il potenziale innovativo del centro finanziario svizzero”. Il successo della Proof of Concept traccia la rotta per ulteriori sviluppi verso una nuova forma di pagamento digitale.

Alexander Thoma, Head Digital Assets PostFinance

Alexander Thoma evidenzia il grande potenziale del deposit token per rendere le transazioni di pagamento più efficienti e sicure per tutte le parti coinvolte. “La proof of concept ha dimostrato che la tecnologia blockchain funziona a questo scopo ed è legalmente valida.

Siamo determinati a proseguire su questa strada, mettendo a disposizione l’esperienza di PostFinance nei pagamenti e negli asset digitali”.

Thomas Eichenberger, Deputy CEO Sygnum Bank

Per Thomas Eichenberger, Sygnum è nata dalla convinzione che la blockchain rivoluzionerà in modo sostenibile il mercato finanziario e i sistemi di pagamento. “Insieme a partner come UBS e PostFinance, stiamo dimostrando il potenziale di questa tecnologia con esempi concreti, con l’obiettivo di guidare l’innovazione e creare valore aggiunto duraturo per il centro finanziario svizzero”.

Christoph Puhr, Digital Assets Lead UBS Group

Christoph Puhr di UBS sottolinea come la Proof of Concept dimostri che l’interoperabilità del denaro bancario tramite blockchain pubbliche può diventare realtà, abilitando l’innovazione sugli asset tokenizzati e contribuendo a plasmare il futuro dei sistemi finanziari a livello nazionale e globale.

Prospettive Future: Collaborazione e Scalabilità

Il successo della PoC rappresenta solo il primo passo. Per raggiungere una piena scalabilità e sfruttare appieno le potenzialità dei deposit token, sarà fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituti bancari, operatori di infrastrutture e autorità regolatorie.

L’obiettivo è costruire una piattaforma aperta e interoperabile, in grado di accogliere nuovi attori e di offrire servizi sempre più innovativi e sicuri.

La Swiss Bankers Association: Un Polo di Competenza e Innovazione

Fondata a Basilea nel 1912, la Swiss Bankers Association rappresenta oggi circa 265 organizzazioni e 12.000 professionisti.

L’associazione promuove mercati aperti, libertà imprenditoriale e condizioni di concorrenza eque, affermandosi come centro di competenza per il settore bancario e protagonista attivo sui temi del futuro.

Conclusioni: Un Nuovo Standard per la Finanza Digitale

Il completamento della Proof of Concept sui deposit token segna un nuovo standard per l’integrazione delle valute digitali nei servizi finanziari regolamentati.

Non si tratta di semplici “wrapper” sintetici, ma di vere rappresentazioni on-chain dei depositi bancari, pronte a rivoluzionare il modo in cui banche, aziende e cittadini gestiranno i pagamenti nel prossimo futuro. La Svizzera, ancora una volta, si conferma all’avanguardia nell’innovazione finanziaria, ponendo le basi per un sistema più efficiente, sicuro e trasparente.

Per ulteriori dettagli e per consultare il rapporto completo sulla fattibilità, è possibile visitare il sito swissbanking.ch.