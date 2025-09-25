Ethereum è entrato in quella che sembra essere un’altra fase ribassista dopo aver fallito il recupero di un livello critico. Con tutti gli indicatori tecnici che puntano verso ulteriori ribassi, il prezzo di Ethereum rischia ora di crollare di nuovo sotto i 4.000 $, un livello conquistato a fatica dai rialzisti negli ultimi mesi. La […]Ethereum è entrato in quella che sembra essere un’altra fase ribassista dopo aver fallito il recupero di un livello critico. Con tutti gli indicatori tecnici che puntano verso ulteriori ribassi, il prezzo di Ethereum rischia ora di crollare di nuovo sotto i 4.000 $, un livello conquistato a fatica dai rialzisti negli ultimi mesi. La […]

Pattern Testa e Spalle di Ethereum Rivela Nuovo Target: In Arrivo un Crollo Sotto i 4.000 $

By: Bitcoinist
2025/09/25 23:13
DAI
DAI$0.9992-0.04%
Lagrange
LA$0.34588-14.73%

Ethereum è entrato in quella che sembra essere un’altra fase ribassista dopo aver fallito il recupero di un livello critico. Con tutti gli indicatori tecnici che puntano verso ulteriori ribassi, il prezzo di Ethereum rischia ora di crollare di nuovo sotto i 4.000 $, un livello conquistato a fatica dai rialzisti negli ultimi mesi. La ragione principale sembra essere una semplice ma potente figura grafica: il Testa e Spalle, che di solito segnala l’inizio di un trend discendente una volta completato.

Cosa Significa Il Pattern Testa E Spalle Per Il Prezzo Di Ethereum

L’analista crypto Meliketrader ha condiviso su TradingView un grafico in cui mostra il completamento del pattern Testa e Spalle sul grafico a 4 ore di Ethereum. La figura è iniziata ad agosto, con la spalla sinistra a metà mese, la testa verso la fine di agosto e la spalla destra completata a metà settembre.

Dopo il completamento del pattern, il prezzo di Ethereum ha registrato una forte candela ribassista, che ha rotto la neckline (linea del collo). Questo ha confermato il rischio di ulteriori ribassi.

La neckline, situata tra i 4.200 $ e i 4.400 $, è il livello chiave: dal suo comportamento dipenderà la direzione successiva. In caso di rifiuto da questa zona, Ethereum subirebbe ulteriori cali.

Un ribasso dalla neckline potrebbe trascinare il prezzo sotto i 4.000 $, data la scarsa domanda in quell’area. L’analista individua obiettivi intorno a 3.850 $, con un range compreso tra 3.700-3.900 $, a seconda di dove viene misurata la neckline. “Questo livello coincide anche con l’ultima grande zona di resistenza, quindi funge da magnete naturale”, ha spiegato Meliketrader.

Segnali Tecnici: RSI E Momentum

Un altro sviluppo importante è la divergenza dell’RSI vicino alla testa della formazione. Inoltre, Ethereum è entrato in territorio di ipervenduto, segnalando un possibile rallentamento del momentum ribassista.

Una Speranza Per I Rialzisti

Perché Ethereum possa tornare rialzista, serve un breakout deciso sopra la neckline, tra 4.320 $ e 4.400 $. Se la criptovaluta riuscisse a chiudere con convinzione sopra questa zona di offerta, secondo l’analista il pattern ribassista Testa e Spalle verrebbe invalidato.

In questo caso, Ethereum potrebbe mettere a segno un forte rimbalzo, soprattutto considerando che si trova già in zona ipervenduto. Tuttavia, l’analista avverte gli investitori di prestare attenzione alle dimensioni delle posizioni e di gestire attentamente il rischio in questa fase.

 

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Shiba Inu Price Forecast: Why This New Trending Meme Coin Is Being Dubbed The New PEPE After Record Presale

Shiba Inu Price Forecast: Why This New Trending Meme Coin Is Being Dubbed The New PEPE After Record Presale

While Shiba Inu (SHIB) continues to build its ecosystem and PEPE holds onto its viral roots, a new contender, Layer […] The post Shiba Inu Price Forecast: Why This New Trending Meme Coin Is Being Dubbed The New PEPE After Record Presale appeared first on Coindoo.
SHIBAINU
SHIB$0.0000116-5.53%
BitShiba
SHIBA$0.00000000045-22.14%
Solayer
LAYER$0.4076-9.78%
Share
Coindoo2025/09/18 01:13
Share
Cardano at a Crossroads: Can ADA Still Explode 25%?

Cardano at a Crossroads: Can ADA Still Explode 25%?

ADA is flashing mixed signals, but its chances of rallying to $0.95 might have diminished.
Cardano
ADA$0.7616-7.55%
Share
CryptoPotato2025/09/26 00:33
Share
MoonBull Presale Set to Launch, Analysts Call It the Top Meme Coin to Watch in 2025, While Dogwifhat and Mog Coin Stay Strong

MoonBull Presale Set to Launch, Analysts Call It the Top Meme Coin to Watch in 2025, While Dogwifhat and Mog Coin Stay Strong

Picture the crypto market like a crowded stadium where meme coins are the loudest fans. Some are waving banners, others […] The post MoonBull Presale Set to Launch, Analysts Call It the Top Meme Coin to Watch in 2025, While Dogwifhat and Mog Coin Stay Strong appeared first on Coindoo.
TOP Network
TOP$0.000096--%
Memecoin
MEME$0.002163-9.72%
MOG Coin
MOG$0.0000006168-12.63%
Share
Coindoo2025/09/26 00:21
Share

Trending News

More

Shiba Inu Price Forecast: Why This New Trending Meme Coin Is Being Dubbed The New PEPE After Record Presale

Cardano at a Crossroads: Can ADA Still Explode 25%?

MoonBull Presale Set to Launch, Analysts Call It the Top Meme Coin to Watch in 2025, While Dogwifhat and Mog Coin Stay Strong

Perp DEX Volume Hits Record $67B as BNB’s Aster Overtakes Hyperliquid

Nine Major European Banks Unite to Launch Euro Stablecoin