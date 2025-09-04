PENGU un PUMP pieredze: kad WLFI kriptovalūta sasniegs zemāko punktu?

Donalda Trampa atbalstītais World Liberty Financial kriptovalūtas projekts šodien ir cietis vēl vienu triecienu – WLFI kriptovalūtas žetons nakts laikā ir zaudējis vēl 25 % no savas vērtības un rezultātā pirmo reizi ir nokrities zem 0,17 dolāriem. Tajā pašā laikā Snorter Token investori redz pretēju tendenci, jo tā ICO strauji virzās uz priekšu.
Daudzi WLFI investori norāda uz PENGU un PUMP cenu dinamiku, mēģinot noteikt WLFI kriptovalūtas zemāko punktu. Gan PENGU, gan PUMP cieta no daudziem jokiem un cenu krituma, pirms atrada savu zemāko punktu un sāka atgūties.
Kopš WLFI kriptovalūtas tirdzniecības sākuma 1. septembrī tā ir cietusi no vienīgi lejupslīdošas cenu dinamikas. World Liberty Financial pārvaldības žetons, kas tika laists apgrozībā ar cenu 0,31 ASV dolārs, pašlaik tiek tirgots par aptuveni 0,16 ASV dolāriem, kas nozīmē aptuveni 46% vērtības zaudējumu.
Pat ar pastāvīgiem zaudējumiem WLFI joprojām ieņem 31. vietu lielāko digitālo aktīvu reitingā pēc tirgus kapitalizācijas, kas sasniedz 4,09 miljardus dolāru, uzsverot žetona augsto sākotnējo vērtību.
Lai apturētu kritumu diagrammā, World Liberty Financial komanda ir iesniegusi priekšlikumu, kas, ja tiks pieņemts, paredz 100 % no WLFI protokola īpašumā esošās likviditātes (POL) gūtajiem maksājumiem piešķirt WLFI atpirkšanai un sadedzināšanai.
Tas ir gudrs gājiens, un, ja priekšlikums tiks pieņemts, tas nozīmē, ka par katru darījumu World Liberty Financial platformā apgrozībā būs mazāk WLFI žetonu, tādējādi samazinot piedāvājumu un radot mākslīgu deficītu.
Šobrīd lielākā daļa reakciju uz priekšlikumu šķiet ir “PAR” WLFI kriptotokenu atpirkšanu un sadedzināšanu. Ir uzskaitītas vairākas alternatīvas, piemēram, komisijas maksu saglabāšana kases operācijām vai komisijas maksu sadalīšana starp kasi un sadedzināšanu.
Priekšlikums joprojām ir spēkā, un nav norādīts datums, kad tas beigsies, bet laiks ir ļoti svarīgs World Liberty Financial komandai, jo tai ir jārīkojas ātri, lai mainītu WLFI tokenu likteni.
Gan PENGU, gan PUMP, kad tika laisti tirgū, cieta no līdzīgas cenu dinamikas. No 2025. gada janvāra līdz aprīlim PENGU cena kritās par vairāk nekā 90 %, un daudzi tirgotāji izbaudīja Pudgy Penguins tokena neveiksmi.
No aprīļa līdz jūlijam PENGU piedzīvoja strauju kāpumu, pieaugot par vairāk nekā 1000 % no 0,0038 USD līdz 0,042 USD. No tā izlaišanas brīža 2024. gada decembrī PENGU bija nepieciešami četri mēneši, lai sasniegtu zemāko punktu, pirms sāka savu atgriešanos.
No otras puses, PUMP, šķiet, joprojām atrodas apgrieziena vidū, jo tas tika izlaists mazāk nekā pirms diviem mēnešiem. Dienu pēc izlaišanas jūlijā tā cena sasniedza augstāko punktu 0,0067 ASV dolāru apmērā, bet pēc tam kritās līdz 0,00228 ASV dolāriem, kas ir aptuveni 65 % vērtības samazinājums.
Fakts, ka līdz šim PUMP ir piedzīvojis īsāku kritumu nekā PENGU, varētu liecināt par labvēlīgākiem tirgus apstākļiem salīdzinājumā ar laiku, kad tika uzsākts PENGU. Pretējā gadījumā tas varētu nozīmēt, ka PUMP vēl nav sasniedzis savu zemāko punktu, lai gan analītiķi prognozē, ka 4. ceturksnis kriptovalūtu tirgos būs optimistisks.
Jebkurā gadījumā WLFI kriptovalūtas turētāji to negribēs dzirdēt, bet, visticamāk, tokenam priekšā ir vismaz daži grūti mēneši, kuru laikā tā vērtība varētu samazināties vēl vairāk, pirms izveidosies patiesais zemākais punkts.
Kamēr WLFI kriptovalūta turpina katru dienu sasniegt jaunas zemākās cenas, Snorter Bot (SNORT) ir ieguvis 3,7 miljonus dolāru savā pašreizējā ICO. Snorter Token ir daudzķēžu Telegram tirdzniecības platforma, kas ne tikai ļauj lietotājiem atrast nākamo 1000x dārgakmeni, bet arī tiek palaista ar savu pašu SNORT žetonu, kas ir pilns ar lietderīgām funkcijām un ir obligāts jebkura ķēdes tirgotāja portfelī.
Tirgotāji gūs labumu no konkurētspējīgām tirdzniecības komisijas maksām, kas ir tikai 0,85%, kas padara to par lētāko variantu tirgū, zemāku nekā konkurentiem, piemēram, Trojan, BONKBot, Maestro un Banana Gun jau no paša sākuma.
Kopš tā sākotnējā monētu piedāvājuma (ICO) uzsākšanas Snorter Bot ir piesaistījis vairāk nekā 3,7 miljonus dolāru, kas atspoguļo spēcīgu investoru pieprasījumu pēc projekta, kas apvieno mēmu monētu pievilcību ar praktisku lietderību.
Lai gan Snorter Token sākotnēji būs pieejams tikai Solana tīklā, tas ir izstrādāts, ņemot vērā daudzķēžu iespējas, un ir plāni laikus atbalstīt Base, Ethereum un citas ievērojamas blokķēdes.
Latvijas investori, kas vēlas gūt pasīvos ienākumus no saviem SNORT iepriekšpārdošanas turējumiem, var ieķīlāt savus žetonus, lai iegūtu iespaidīgus 125% APY. Tas sniedz tirgotājiem lielisku iespēju gūt pasīvos ienākumus, gaidot Snorter Bot ICO noslēgumu.