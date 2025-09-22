Ripple CEO: ‘XRP is klaar voor de Amerikaanse crypto reserve’

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Ripple CEO Brad Garlinghouse deed deze week een opvallende uitspraak in een interview met Bloomberg. Volgens hem is de goedkeuring van een Amerikaanse XRP ETF niet alleen onvermijdelijk, maar kan die nog voor het einde van 2025 plaatsvinden. Daarnaast hintte hij dat XRP een officiële rol kan krijgen in de crypto reserves van de Amerikaanse overheid. https://twitter.com/RippleTrack/status/1968446790572683603 ETF’s in aankomst Op dit moment liggen er meer dan elf aanvragen voor een spot ETF op XRP bij de SEC. Onder andere Franklin Templeton, Bitwise en Canary wachten op groen licht. Voor Franklin Templeton is de beslissing uitgesteld tot november, maar het optimisme groeit. Garlinghouse wees op het voorbeeld van Bitcoin: na de goedkeuring van de Bitcoin ETF in januari 2024 stroomden honderden miljarden dollars aan institutioneel kapitaal de markt in, met als resultaat een koersstijging naar boven de $100.000. Volgens hem kan XRP dezelfde weg bewandelen. “ETF’s zijn de toegangspoort voor institutioneel geld. Toen Bitcoin eenmaal werd erkend, ging de instroom razendsnel. Voor XRP kan hetzelfde gebeuren.” Van vijand naar partner? Dat Garlinghouse nu spreekt over een rol voor XRP in de officiële reserves van de VS, is opmerkelijk. Ripple ligt al sinds 2020 onder vuur door een rechtszaak van de SEC, waarin de toezichthouder stelde dat XRP een illegale effectenverkoop was. Jarenlang was er een juridische strijd die de koers veel pijn heeft gedaan. In 2023 kreeg Ripple echter grotendeels gelijk van de rechter: XRP werd niet beschouwd als een effect bij secundaire markttransacties. Dit juridische precedent maakte de weg vrij voor nieuwe adoptie en zorgde voor een opleving van de koers. Het idee dat dezelfde munt die jarenlang als "illegaal" werd bestempeld nu zelfs kandidaat zou zijn voor opname in de nationale reserves, is tekenend voor hoe de perceptie van crypto flink is veranderd. Strategisch belang voor Washington Waarom zou Washington überhaupt XRP willen opnemen in zijn reserves? Volgens analisten spelen meerdere factoren mee. De Amerikaanse staatsschuld breekt record na record en de afhankelijkheid van de dollar als wereldreservemunt komt steeds meer onder druk te staan. Cryptomunten als Bitcoin en XRP worden steeds vaker gezien als alternatieve veilige havens. Waar Bitcoin wordt gezien als “digitaal goud”, positioneert XRP zich als een efficiënt betaalnetwerk voor internationale transacties. Voor de VS kan het opnemen van XRP in de reserves twee functies hebben: Diversificatie: een extra laag in de reserve naast goud, dollars en staatsobligaties. Geopolitieke dominantie: door zelf de controle te nemen over de integratie van crypto, kan Washington voorkomen dat landen als China of Rusland deze rol op zich nemen. Internationaal speelveld Buiten de VS wordt XRP al langer serieus genomen. In Azië gebruiken verschillende banken het RippleNet netwerk voor internationale betalingen. In Europa wordt Ripple regelmatig genoemd in discussies rond de digitale euro en CBDC integratie. Dat maakt de Amerikaanse terughoudendheid nog wat opvallender. Waar de EU bezig is met MiCA en de uitrol van crypto regulatie, hinkte de VS lang achterop. Een mogelijke opname van XRP in de Amerikaanse reserves zou die achterstand in één klap overbruggen en de toon zetten voor wereldwijde adoptie. 2025 als kantelpunt Met de mogelijke goedkeuring van de eerste ETF's en de hint dat XRP deel kan worden van de Amerikaanse reserves, lijkt 2025 uit te groeien tot een beslissend jaar voor de munt. Garlinghouse zelf laat er weinig twijfel over bestaan: "De adoptie van XRP is geen kwestie van óf, maar van wanneer." Mocht hij gelijk krijgen, dan verandert XRP van een munt die jarenlang symbool stond voor juridische onzekerheid, in een sleutelspeler binnen het wereldwijde financiële systeem. 