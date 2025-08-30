Ripple ETF aanvraag door Amplify kan XRP koers laten stijgen volgens analisten

By: Coinstats
2025/08/30 18:04
XRP raakte de weerstand rond $3,10 en zakte daarna terug richting $2,80. Dat niveau fungeerde als sterke steun en bevestigde de analyse van analist Ali Martinez. Hij had eerder voorspeld dat XRP een stap terug zou doen naar die zone na de mislukte poging om door $3,10 te breken. Wat zeggen analisten nu over de XRP koers in de komende weken? XRP koers reageert op technische niveaus Martinez gaf in zijn analyse aan dat de afwijzing bij $3,10 een sterk signaal van bears was. Kort daarna verloor de munt de zone rond $2,96. Uiteindelijk vonden bulls voldoende kracht om XRP rond $2,83 op te vangen. Daarmee werd het genoemde steunpunt exact geraakt. Het verloop van deze beweging bevestigt opnieuw hoe belangrijk vaste technische zones zijn voor het koersgedrag van XRP. Traders gebruiken zulke niveaus vaak om candles en volumes beter te interpreteren. Een steunzone zoals $2,83 betekent dat er voldoende vraag is om een verdere daling tegen te houden. Weerstand rond $3,10 laat zien waar verkoopdruk toeneemt. $XRP taps $2.83 as anticipated! ✅ https://t.co/K7BUtrtHBp pic.twitter.com/IZZGwXyIFF — Ali (@ali_charts) August 29, 2025 Nieuwe ETF aanvraag voor XRP Parallel aan de technische ontwikkelingen is er nieuws uit de financiële sector. Amplify Investments heeft bij de Amerikaanse toezichthouder SEC een aanvraag ingediend voor een XRP ETF. Zo'n beursgenoteerd fonds geeft beleggers de mogelijkheid om via gereguleerde kanalen blootstelling te krijgen aan XRP tokens. Een ETF verlaagt de drempel voor institutionele partijen om in te stappen. Het maakt het eenvoudiger voor banken, pensioenfondsen en asset managers om posities op te bouwen zonder zelf de tokens te hoeven holden. Volgens de voorspellingen op platform Polymarket ligt de kans dat de SEC in 2025 een goedkeuring geeft op 86%. Een positieve beslissing zou een belangrijke stap zijn voor de legitimiteit van XRP. Het kan leiden tot extra liquiditeit en grotere betrokkenheid van professionele beleggers. Daarmee zou de munt steviger verankerd raken in de traditionele financiële infrastructuur. JUST IN: Amplify Investments files for an $XRP ETF With this product, investors can get XRP exposure plus option income. According to Polymarket, XRP ETFs have an 86% chance of being approved by the SEC in 2025. pic.twitter.com/ZaYrmV6vHH — CryptosRus (@CryptosR_Us) August 29, 2025 Verschillende reacties uit de markt De reacties op XRP blijven verdeeld. Tomoya Asakura, CEO van SBI Global Asset Management, noemde XRP onlangs zelfs “de wealth transfer van onze generatie”. Met die uitspraak benadrukte hij dat volgens hem de munt een sleutelrol kan spelen in de verdeling van kapitaalstromen in de komende jaren. The CEO of SBI Global Asset Management – Tomoya Asakura says: “#XRP is not just another crypto. This is the wealth transfer of our generation!” pic.twitter.com/I6hdfBOQr8 — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) August 29, 2025 Niet iedereen deelt die visie. Jim Cramer sprak zijn scepsis uit over extreme voorspellingen rond XRP. Hij wees op de onrealistische verwachtingen van een koers die richting honderden dollars zou gaan. Volgens hem ontbrak daarvoor de onderbouwing. Deze uiteenlopende meningen laten zien dat XRP een munt blijft die sterke emoties oproept. Waar de ene partij groot potentieel ziet, waarschuwen anderen juist voor te hoge verwachtingen. BREAKING “I can’t believe some people on the internet think $XRP will go over $589 this next year, it’s not going to happen, it’s just not” – Jim Cramer pic.twitter.com/KAC7GSzlUh — Shibo (@GodsBurnt) August 29, 2025 Wat de technische analyse bevestigt over de XRP koers Los van meningen en uitspraken blijft de rol van technische analyse belangrijk. Het feit dat XRP exact de steunzone rond $2,83 testte, laat zien dat deze niveaus door marktpartijen nauwkeurig in de gaten worden gehouden. De afwijzing bij $3,10 en de daaropvolgende daling benadrukken hoe weerstand en steun elkaar afwisselen in de koersontwikkeling. Voor traders betekent dit dat zij in hun beslissingen vaak terugvallen op concrete data zoals candles, volume en vaste prijszones. Analyses die zich richten op controleerbare niveaus bieden een realistischer beeld dan voorspellingen die uitgaan van spectaculaire waardesprongen zonder onderbouwing. 