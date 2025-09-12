Sam Bankman-Fried’s hoger beroep komt 4 november 2025 voor de rechter

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Sam Bankman-Fried (SBF), voormalig CEO van gevallen exchange FTX, komt op 4 november 2025 opnieuw voor de rechter. Deze keer gaat het om zijn hoger beroep. In de tussentijd verblijft hij in een gevangenis in Californië. Maar waarom gaat hij in beroep? En wat betekent zijn zaak voor de cryptomarkt? Sam Bankman-Fried komt 4 november 2025 voor de rechter Sam Bankman-Fried, afgekort naar SBF, komt op 4 november opnieuw voor de rechter. Dit staat in een document van het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Tweede Circuit. Op het moment zit SBF zijn gevangenisstraf van 25 jaar uit voor zeven misdrijven. Dit is de eerste hoorzitting sinds zijn overplaatsing van de instelling in New York naar een instelling in Californië. De planning voor de hoorzitting stond al te wachten sinds april 2024. Destijds hadden de advocaten van SBF een beroepschrift ingediend tegen zijn veroordeling in 2023. Het argument dat zijn advocaten gebruikten was dat hij ‘nooit onschuldig geacht was’. Ook beweerden ze dat aanklagers een ‘vals verhaal’ presenteerden over het feit dat het geld van FTX gebruikers permanent was verloren. Wat gebeurde er met FTX? Eerst even een kleine recap. Sam Bankman-Fried is de oprichter van crypto-exchange FTX. Het bedrijf groeide uit tot een miljardenbedrijf en werd een leider binnen de crypto-industrie. In november 2022 stortte FTX plotseling in elkaar. Dit kwam doordat Bankman-Fried samen met een aantal andere belangrijke figuren van het bedrijf stiekem miljarden dollar van klanten gebruikten. Dit deden ze onder andere voor gokken, luxe huizen kopen en politieke donaties. Toen de klanten hun fondsen terug wilden, kon het bedrijf de verliezen niet coveren. Dit kostte het bedrijf meer dan $8 miljard. SBF werd aangeklaagd voor fraude, witwassing en samenzwering. Ook een aantal van zijn collega’s werden aangeklaagd. Sommige van deze collega’s pleitten in zijn nadeel en zeiden dat hij persoonlijk het misbruik van fondsen dirigeerde. Tegen eind 2023 vond de uitspraak van de rechtszaak plaats. De rechter bevond hem schuldig voor alle zeven misdaden. In maart 2024 heeft SBF een gevangenisstraf van 25 jaar gekregen, in combinatie met een boete van meer dan $11 miljard. Is er kans op strafvermindering? Er is een kleine kans dat Sam Bankman-Fried een strafverlaging krijgt. De rechter heeft een duidelijke uitspraak gedaan over SBF. Aangezien er zo’n grote hoeveelheid geld is betrokken bij de rechtszaak, is de kans op vermindering erg klein. Toch heeft Bankman-Fried hoop: de Amerikaanse president Donald Trump. Hij hoopt op gratie. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat hij zijn straf niet meer uit hoeft te zitten. Trump heeft tijdens zijn presidentschap al meerdere graties uitgedeeld. Onder andere Ross Ulbricht, oprichter van Silk Road, heeft gratie ontvangen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

