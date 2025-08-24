Solana koers breekt boven $200 door stijgend driehoekspatroon

De Solana koers beweegt sinds het voorjaar in een stijgend driehoekspatroon. Deze technische formatie ontstaat wanneer de bodems steeds hoger liggen, terwijl de weerstand op een vast niveau blijft. Analist Ali Martinez wees erop dat dit vaak een voorbode is van een uitbraak. Volgens hem lag de focus op de zone rond $200. Inmiddels is de Solana koers boven deze weerstand gebroken. Kan de Solana koers hierdoor verder omhoog uitbreken? Solana koers in technisch patroon Het patroon dat zichtbaar is op de grafiek laat hogere bodems zien sinds het voorjaar van 2025. Dit wijst op aanhoudende koopdruk van bulls. De bears probeerden eerder rond de $200 weerstand te houden, maar de candles sloten steeds hoger. Ali Martinez gaf aan dat hij rond $185 een gunstig instapgebied zag voor holders. Dat niveau diende volgens hem als basis voor accumulatie. Vanuit de Fibonacci retracement niveaus volgen potentiële doelen op $240, $280 en $360. Deze niveaus gelden als logische zones waar bulls winst kunnen nemen. Met de recente stijging beweegt de Solana koers nu boven $209. Daarmee is ook de maandelijkse winst aanzienlijk: +17,53%. I told you when to buy Solana $SOL. Now I'm telling you, hold it until $360! https://t.co/rVSo3KhjNZ pic.twitter.com/0h2hrEsJPS — Ali (@ali_charts) August 23, 2025 VanEck werkt aan eerste spot Solana ETF Naast de technische analyse speelt ook institutioneel nieuws mee. Vermogensbeheerder VanEck heeft een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC voor een spot Solana ETF. Dit product, de VanEck JitoSOL ETF, zou beleggers niet alleen directe blootstelling aan SOL bieden, maar ook staking rewards via liquid staking. VanEck gaf aan dat de aanvraag het resultaat is van acht maanden overleg met de SEC. Het doel is om een gereguleerd fonds te creëren dat elementen van decentralized finance combineert met de traditionele financiële sector. Dit maakt het voor institutionele beleggers makkelijker om toegang te krijgen tot Solana, zonder zelf tokens te hoeven holden of te staken. Stakingprovider Jito, partner in dit initiatief, zei dat de ETF de toegang tot Solana moet vergroten. Voor de bredere markt zou dit een stap zijn richting meer liquiditeit en betere aansluiting tussen DeFi en klassieke markten. We’ve been very selective with our single-token ETF filings this year, but today’s S-1 for the VanEck JitoSOL ETF matters: the first proposed spot Solana ETF backed fully by liquid staking, combining SOL exposure with staking rewards in a regulated, liquid wrapper. If listed, it… https://t.co/E9VIC2rnSl — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) August 22, 2025 Groeiende rol van Solana in wereldwijde handel Solana’s oprichter Anatoly Yakovenko schetste eerder een bredere visie voor het netwerk. Hij vergeleek Google met een bibliotheek en Solana met een wereldwijde marktplaats. Daarmee benadrukte hij dat het project zich niet alleen richt op dApps of betalingen, maar ook op grootschalige digitale interacties en commerciële toepassingen. Volgens Yakovenko kan Solana een fundament worden voor digitale markten waarin bedrijven, consumenten en ontwikkelaars met elkaar handelen. Door de lage transactiekosten en snelle verwerking wil het netwerk schaalbare oplossingen brengen voor wereldwijde digitale handel. De lancering van nieuwe applicaties binnen gaming, NFT’s en real world assets past in dit bredere plaatje. Het ecosysteem breidt zich gestaag uit, waarbij Solana steeds vaker wordt gezien als infrastructuur voor commerciële toepassingen in plaats van enkel een platform voor developers. Amen to that!@SALTConference @aeyakovenko @Scaramucci pic.twitter.com/ALjYNwMeJu — Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) August 22, 2025 Wat betekent dit voor de komende maanden De combinatie van technische signalen en institutionele initiatieven maakt Solana interessant in 2025. Het stijgende driehoekspatroon wijst op sterke vraag en mogelijke doorbraak boven $200, die inmiddels is gerealiseerd. Fibonacci niveaus laten zien dat er ruimte is voor hogere zones, met $240 en $280 als volgende logische stappen. De aanvraag van VanEck voor een spot Solana ETF kan daarbij extra vraag creëren vanuit traditionele beleggers. Het integreren van staking in een gereguleerd fonds is nieuw en zou een voorbeeld kunnen worden voor andere tokens. Tegelijkertijd positioneert Solana zich steeds sterker als blockchain voor grootschalige digitale handel. Het netwerk wil meer zijn dan een plek voor dApps: het ambieert een rol als digitale marktplaats voor uiteenlopende transacties wereldwijd. De komende periode zal duidelijk maken of de bulls erin slagen om de volgende weerstanden richting $240 en hoger te bereiken en of de VanEck ETF goedkeuring krijgt.

