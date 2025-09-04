Solana-validators keuren Alpenglow-upgrade goed

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Solana blockchain heeft een belangrijke stap gezet richting een nieuwe fase in zijn ontwikkeling. Met steun van 98 procent hebben de validators ingestemd met de zogenoemde Alpenglow-upgrade. Deze vernieuwing belooft niet alleen een enorme versnelling van transacties, maar ook een hervorming van het consensus mechanisme waarop het netwerk draait. Voor gebruikers, ontwikkelaars en investeerders kan dit een gamechanger worden. The community governance process for SIMD-0326: Alpenglow is complete. The proposal has passed: 98.27% voted Yes 1.05% voted No 0.69% voted Abstain 52% of stake cast a vote — Solana Status (@SolanaStatus) September 2, 2025 Wat houdt de Alpenglow-upgrade in? Alpenglow is ontwikkeld door Anza. Anza is een onderzoeksteam dat zich richt op de technologische vooruitgang van Solana. De upgrade vervangt de huidige combinatie van Proof-of-History en TowerBFT door een nieuw protocol genaamd Votor. Hierbij stemmen validators direct en worden blokken off chain verwerkt, waarna het on-chain worden vastgelegd. Deze aanpak moet de prestaties van het netwerk vergroten. Het consensusmodel bevat een “20+20”-resiliencemodel, wat betekent dat het systeem operationeel blijft, zelfs als 40 procent van de validators uitvalt. Daarmee verhoogt Alpenglow de betrouwbaarheid van het netwerk enorm. Volgens de ontwikkelaars is dit de grootste herziening van Solana’s kern protocol sinds de lancering. Het doel is een moderne architectuur die eenvoud, veerkracht en topprestaties combineert. Transactiesnelheid van 150 milliseconden De grootste verandering voor gebruikers is de verbetering in transactiesnelheid. Momenteel duurt het gemiddeld een seconde om een transactie voorlopig te bevestigen, met een finaliteit venster van 12,80 seconden. Met Alpenglow daalt dit naar slechts 150 tot 200 milliseconden. Deze snelheidswinst maakt Solana vergelijkbaar met traditionele betalingsverwerkers zoals Visa en Mastercard, die tot nu toe de norm waren voor realtime betalingen. Voor toepassingen zoals gaming, tokenized securities, high-frequency trading en decentrale derivaten opent dit compleet nieuwe mogelijkheden. Zo zegt Anza-econoom Max Resnic: Apps gaan veel responsiever aanvoelen en beurzen kunnen stortingen veel sneller crediteren.Economische impact voor validators Ook de kostenstructuur van validators wordt aangepast. Waar de jaarlijkse kosten nu rond de 60.000 dollar liggen, zouden deze onder het nieuwe model terugvallen tot slechts 1.000 dollar. Dit verlaagt de drempel om validator te worden en bevordert decentralisatie. Our validator voted YES on Alpenglow (SIMD-0326) as soon as voting opened. Alpenglow is a major shift for @Solana, adding modern consensus for 100-150ms finality (vs. current 12.8s). While details evolve, it’s the right path to fix bottlenecks and match Web2 banking speeds. — QuickNode (@QuickNode) September 1, 2025 Daarnaast introduceert het protocol een vergoeding van 1,60 SOL per epoch. Een deel hiervan wordt geburnd, wat voor deflatoire druk op de SOL token zorgt. Validators die niet stemmen of tegenstrijdige stemmen indienen, riskeren straffen zoals uitsluiting. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de besluitvorming. Mogelijke prijsimpact en marktreactie De markt reageerde positief op de goedkeuring van Alpenglow. De SOL prijs steeg met zo’n vijf procent tot ongeveer 207 dollar. Analisten zien de upgrade als een belangrijk element die Solana richting nieuwe hoogten kan duwen, met sommige voorspellingen die spreken van een mogelijke stijging richting 250 dollar. Op de langere termijn zou de combinatie van hogere transactiesnelheid, lagere validator kosten en deflatoire tokenomics een solide fundament kunnen vormen voor verdere prijsstijgingen. Ook positioneert Solana zich hiermee als alternatief voor toekomstige digitale centrale bankvaluta’s, doordat het de snelheid van traditionele betaalinfrastructuur koppelt aan de programmeerbaarheid van blockchain technologie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Solana-validators keuren Alpenglow-upgrade goed is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.