Sürpriz Altcoin, Bir Ülke ile Anlaşma İmzaladığını Duyurdu! Beklenmeyen İşbirliği Var!

Polkadot (DOT) tarafından yayınlanan bir blog yazısına göre, Paraguay, başkent Asunción’da kurulmakta olan Assuncion Innovation Valley (AIV) projesini Polkadot ekosistemi üzerinden tokenleştiriyor. Projenin tokenizasyonu, kurumsal blockchain geliştirme firması Paradata tarafından gerçekleştirilecek ve Better Use Blockchain (BuB) isimli, Polkadot ağı üzerindeki Moonbeam roll-up’ında çalışan beyaz etiketli platform üzerinden yönetilecek. Yaklaşık 6 milyon dolar değerinde arazi üzerine […]

Kaynak: Bitcoinsistemi.com