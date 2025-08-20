Stablecoin Zuid-Korea: banken bereiden lancering voor

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De Zuid-Koreaanse overheid werkt aan duidelijke regels voor stablecoins. Grote banken en internationale partijen zoals Circle bereiden zich voor op de lancering van een eigen won-stablecoin. Een nieuwe wetgeving moet duidelijkheid scheppen en innovatie stimuleren binnen het gereguleerde digitale financiële landschap. Wetgeving stablecoin Zuid-Korea in voorbereiding De Zuid-Koreaanse Financial Services Commission (FSC) is bezig met een wetsvoorstel dat de uitgifte van stablecoins moet reguleren. Deze wet vormt onderdeel van de tweede fase van de Virtual Asset User Protection Act en wordt in oktober 2025 aan het parlement voorgelegd. De regelgeving moet onder meer richtlijnen bieden voor collateralbeheer, interne controlemechanismen en risicobeheersing. De focus ligt op won-gedekte stablecoins, waarmee Zuid-Korea zijn afhankelijkheid van buitenlandse stablecoins zoals USDT en USDC wil verkleinen. De FSC wil met deze wet zorgen voor duidelijkheid en stabiliteit op de markt. Er worden strikte voorwaarden gesteld aan uitgiftepraktijken, waaronder transparantie in reserves en naleving van compliance-eisen. Deze stap plaatst Zuid-Korea in de voorhoede van landen die stablecoins binnen het reguliere financiële systeem proberen te integreren zonder de risico’s van ongecontroleerde adoptie. South Korea to Roll Out Won-Based Stablecoin Law This Octoberhttps://t.co/hjR2IjwUOZ — John Morgan (@johnmorganFL) August 19, 2025 Grote banken staan klaar voor stablecoin uitgifte Institutionele interesse en strategische positionering Vier van de grootste banken van Zuid-Korea: KB Kookmin, Shinhan, Hana en Woori hebben hun interesse kenbaar gemaakt in het uitgeven van eigen won-stablecoins. Ze hopen met hun gevestigde naam het vertrouwen van het publiek in digitale valuta te versterken. Ze willen zo hun rol in het digitale betalingsverkeer versterken. Met innovatieve producten spelen ze in op de groeiende vraag naar snelle, grensoverschrijdende betalingen. Daarbij hopen ze marktaandeel te behouden in een financiële sector die snel digitaliseert. In voorbereiding op de uitgifte van stablecoins zijn deze banken al gestart met het opzetten van testomgevingen, het ontwikkelen van blockchaingebaseerde betalingsoplossingen en het trainen van interne compliance-teams. Ze nemen hiermee een proactieve rol aan binnen het kader dat de FSC zal opstellen, en bereiden zich voor op integratie van traditionele en digitale financiën onder toezicht van de FSC waarin traditionele en digitale financiën samenkomen onder toezicht van één regelgevend regime. Hybride modellen en concurrentiepositie ten opzichte van DeFi Naast technologische ontwikkeling spelen ook strategische overwegingen mee. De betrokken banken willen voorkomen dat decentrale stablecoins, zoals DAI of algoritmische tokens, terrein winnen in de Koreaanse markt. Door vroeg in te stappen met gereguleerde alternatieven kunnen zij voldoen aan de toenemende vraag naar digitale activa en tegelijk hun concurrentiepositie als gecentraliseerde instellingen behouden. Dit heeft geleid tot discussies over hybride modellen, waarbij traditionele banken digitale stablecoins uitgeven die opereren op publieke blockchainnetwerken, maar onder centrale controle blijven. Volgens analisten kan deze aanpak Zuid-Korea positioneren als pionier in een gematigd gereguleerd stablecoin-ecosysteem. Het combineert de technologische voordelen van blockchain met de betrouwbaarheid van gevestigde financiële instellingen. Volgens analisten kan dit niet alleen de binnenlandse markt stabiliseren, maar ook buitenlandse investeerders aanspreken die op zoek zijn naar compliant toegang tot Aziatische cryptomarkten. Chinese tech giants pushing the country’s central bank for currency backed stable, South Korea payment firm planning to launch a korean pegged stable coin. Bhutan and Kazakhstan working on their BTC reserve. I wonder will India ever embrace crypto? — sandeeponchain (@sandeeppaths) July 28, 2025 Samenwerkingen met Circle en fintechs in opkomst Om de stap naar stablecoins mogelijk te maken, zoeken de banken actief samenwerking met buitenlandse partijen zoals Circle, de uitgever van USDC. Deze partnerschappen kunnen technologische kennis en operationele schaalbaarheid bieden. Circle werkt al internationaal samen en weet hoe je een compliant stablecoin-infrastructuur opzet die past binnen lokale regels. Voor banken biedt dit de mogelijkheid om snel betrouwbare systemen op te zetten, terwijl fintechs via deze brug toegang krijgen tot gereguleerde financiële netwerken. Vooral voor kleinere fintechs betekent dit een kans om mee te bouwen aan innovatie binnen een gecontroleerd kader, zonder direct zelf de volle verantwoordelijkheid voor regelgeving te dragen. Zuid-Koreaanse banken werken samen met Circle om internationale standaarden en betere aansluiting op wereldwijde netwerken te realiseren. Tegelijkertijd stellen ze duidelijke grenzen. Buitenlandse stablecoins mogen alleen functioneren in overeenstemming met de nieuwe wetgeving. Hierdoor ontstaat een gecontroleerde integratie van globale technologie met lokaal toezicht. Voor fintechs biedt dit kansen, maar ook uitdagingen. De nieuwe regelgeving vereist uitgebreide compliance, wat voor kleinere partijen lastig kan zijn. Samenwerking met gevestigde banken kan hier uitkomst bieden. Zo ontstaat een speelveld waarin banken richting geven en startups de ruimte krijgen om vernieuwend te werken. Op termijn kan dit model dienen als voorbeeld voor andere landen. Kansen en risico’s voor kleine spelers in de markt Hoewel de ontwikkelingen rond stablecoin Zuid-Korea positieve vooruitzichten bieden voor efficiënt betalingsverkeer en financiële inclusie, waarschuwen experts voor mogelijke uitsluiting van kleinere spelers. Voor zelfstandige fintechs zonder bankpartner kan de regelgeving een flinke hobbel zijn. Toch betekent dit niet dat innovatie stil hoeft te staan. Door strategische partnerschappen en gezamenlijke innovatielabs kunnen startups profiteren van de ervaring en infrastructuur van banken. Bovendien houdt de FSC toezicht op markttoegang en concurrentie, om te voorkomen dat enkel grote instellingen profiteren van de nieuwe wetgeving. Zuid-Korea zet koers naar gereguleerde stablecoin-markt Met de introductie van een won-gedekte stablecoin en duidelijke wetgeving, positioneert Zuid-Korea zich als koploper in de wereldwijde stablecoin-ontwikkeling. Met de introductie van een won-gedekte stablecoin en duidelijke wetgeving, positioneert Zuid-Korea zich als koploper in de wereldwijde stablecoin-ontwikkeling. De samenwerking tussen banken, toezichthouders en internationale partijen zoals Circle zorgt voor betrouwbare randvoorwaarden voor het gebruik van stablecoins op grote schaal. Voor kleinere spelers blijven er hobbels, maar het model kan leiden tot een stabielere en inclusieve digitale betaalinfrastructuur.

