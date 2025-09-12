Starknet to launch BTC staking on mainnet September 30

Minnesota’s SCFCU Announces Cloud Dollar Stablecoin for 2025 Launch

TLDR St. Cloud Financial Credit Union (SCFCU) in Minnesota plans to launch its own stablecoin, Cloud Dollar (CLDUSD), by Q4 2025. SCFCU's stablecoin will be issued on the Metal Blockchain and integrated with the credit union's banking system using DaLand CUSO's Coin2Core software. The launch aims to lower transaction fees compared to traditional card networks [...]