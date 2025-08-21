Strategy is geen Bitcoin: koersval toont het verschil tussen aandelen en digitale valuta

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Het aandeel van Strategy (voorheen MicroStrategy) is deze week gedaald naar het laagste punt in vier maanden. Toch is die daling niet één op één te verklaren door de prijsbeweging van Bitcoin. Strategy is namelijk géén belegging in Bitcoin zelf, maar een beursgenoteerd bedrijf dat Bitcoin koopt. Wie aandelen Strategy bezit, koopt geen BTC, maar een aandeel in een onderneming met een eigen beleid, risico’s en strategie. Strategy werd deze week verhandeld rond de $336, het laagste niveau sinds april. Daarmee verloor het aandeel ruim 21% in een maand tijd. Ter vergelijking: Bitcoin zelf daalde in diezelfde periode met 8,6%. De extra druk op het aandeel komt vooral voort uit recente wijzigingen in het aandelenbeleid van het bedrijf, waarbij CEO Michael Saylor de voorwaarden voor het uitgeven van nieuwe aandelen heeft versoepeld. Recentelijk kocht het bedrijf weer voor miljoenen aan BTC. Strategy versoepelt aandelenuitgifte Michael Saylor maakte deze week via sociale media bekend dat Strategy zijn richtlijnen voor het uitgeven van aandelen via het zogenaamde ‘At-the-Market’-programma (ATM) heeft aangepast. Voorheen beloofde het bedrijf geen nieuwe aandelen uit te geven zolang de koers onder 2,5 keer de netto Bitcoin-waarde (mNAV) noteerde. Nu mag het bedrijf die limiet negeren als het ‘strategisch voordelig’ is. Ook mag Strategy aandelen verkopen om renteverplichtingen en dividenden op preferente aandelen te betalen. Die wijziging kwam onverwacht en stuitte op kritiek van aandeelhouders. Tijdens de vorige kwartaalpresentatie werd nog expliciet gesteld dat de 2,5 mNAV-grens gerespecteerd zou worden. Door hier nu van af te wijken, ontstaat het beeld dat eerdere toezeggingen worden losgelaten, wat het vertrouwen van beleggers schaadt en het aandeel onder druk zet. Bitcoin in de kas is géén Bitcoin op jouw naam Strategy bezit momenteel ruim 629.000 BTC, met een geschatte marktwaarde van meer dan $71 miljard. Daarmee is het wereldwijd het grootste beursgenoteerde bedrijf met een Bitcoin-reserve. Toch is er een belangrijk verschil: beleggers in Strategy bezitten geen Bitcoin. Ze bezitten aandelen in een bedrijf dat Bitcoin bezit. Daartussen zitten bestuursbesluiten, balansen, schulden, kasstromen en bedrijfsrisico’s. Die structuur maakt het aandeel gevoelig voor zowel de prijs van Bitcoin als interne bedrijfsfactoren. Het mNAV-cijfer – de verhouding tussen marktprijs van het aandeel en de onderliggende BTC-waarde – laat zien hoe beleggers de waarde van Strategy inschatten. Waar dat eerder ruim boven de 2,5 lag, is het inmiddels gedaald naar 1,55. Beleggers waarderen het aandeel dus aanzienlijk lager dan de theoretische waarde van de Bitcoin die het bedrijf bezit. Strategy is geen tracker: de hefboom werkt twee kanten op Sommige beleggers zien Strategy als een manier om via traditionele beurzen blootstelling te krijgen aan Bitcoin. Maar wie dat doet, neemt ook bedrijfsrisico’s. Strategy werkt met schulden, geeft aandelen uit, en maakt strategische keuzes die losstaan van de Bitcoinprijs. In goede tijden kan dat een hefboomwerking geven – maar in correcties werkt die hefboom ook de andere kant op. Het verschil in prestaties is duidelijk zichtbaar. Terwijl Bitcoin in augustus iets terugzakte van zijn recordhoogte, kelderde Strategy met meer dan 20%. De aanpassing van het aandelenbeleid heeft die daling versterkt. Andere beursgenoteerde cryptobedrijven, zoals Coinbase (COIN) en Marathon Digital (MARA), noteerden eveneens forse verliezen in dezelfde periode, wat wijst op een bredere correctie onder ‘Bitcoin-gerelateerde’ aandelen. $MSTR Fundamentals are incredibly strong. Thesis is unchanged. I’d continue to argue that risk is mispriced globally with the introduction of digital capital, and BTC backed securities BTC could fall another 50% from here, and $MSTR would be less leveraged than a typical S&P… pic.twitter.com/hrtToYde2p — Jeff Walton (@PunterJeff) August 20, 2025 Conclusie: aandelen zijn geen Bitcoin De verwarring tussen Bitcoin en bedrijven die Bitcoin bezitten is hardnekkig, maar risicovol. Strategy is geen Bitcoin. Het is een bedrijf met een sterke visie op Bitcoin, een grote reserve, maar ook met aandeelhouders, schulden en een CEO met een uitgesproken strategie. Wie belegt in Strategy, belegt in het bedrijf en diens beslissingen – niet in het digitale bezit zelf. Dat onderscheid is cruciaal, zeker in tijden van koersschommelingen en beleidswijzigingen. De recente koersval maakt dat verschil opnieuw pijnlijk duidelijk.

