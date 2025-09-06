Supercycle patroon duwt de Bitcoin koers richting $150.000

De Bitcoin koers beweegt in 2025 binnen een technisch patroon dat door cryptoanalisten als uitzonderlijk wordt bestempeld. Volgens meerdere BTC scenario's kan dit leiden tot een stijging richting $150.000, terwijl de weerstand rond $111.000 voorlopig de korte termijn domineert. Staat Bitcoin op het punt om in de komende maanden een supercycle te bevestigen? Bitcoin koers bevindt zich in supercycle patroon Cryptoanalist Merlijn The Trader wijst op een zeldzaam patroon. Hij ziet twee inverse head and shoulders formaties in de lange termijn koersgrafiek van Bitcoin. De eerste formatie begon bij de piek van 2021 en strekt zich uit tot 2024. De linkerschouder ontstond tijdens de correctie na het all-time high van 2021, de head vormde zich bij de bodem in 2022 rond $15.000 en de rechterschouder tijdens het herstel van 2023 tot 2024. Daarnaast tekende zich in 2025 een tweede, kleiner inverse head and shoulders patroon af tussen ongeveer $70.000 en $95.000. De neckline hiervan ligt rond $95.000. Volgens Merlijn blijft het scenario richting $150.000 geldig zolang de Bitcoin-koers boven dit niveau standhoudt. Er vindt momenteel een consolidatie rond $111.000 plaats, waarbij de BTC koers zich al meerdere weken tussen $110.000 en $115.000 beweegt. Dit prijsgebied wordt gezien als bepalend voor de richting van de volgende Bitcoin beweging. THE INVERSE HEAD & SHOULDERS OF DREAMS Left shoulder. Head. Right shoulder. Not one but two. It’s the supercycle formation. This is the setup of a generation. Don’t fade it.$BTC to $150K. Locked in. pic.twitter.com/imyHqJKjkC — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 4, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Weerstand rond $111.918 en een mogelijke terugval De Nederlandse cryptoanalist Michaël van de Poppe bekijkt de situatie op de kortere termijn. Hij benadrukt dat de Bitcoin koers moeite heeft om door de zone van $111.918 te breken. Dit niveau valt samen met de 20-weken EMA, een veelgebruikte indicator die vaak als dynamische weerstand fungeert. Zolang er geen slot boven dit punt komt, blijft de kans bestaan dat de Bitcoin koers terugvalt. Van de Poppe noemde het prijsgebied tussen $101.000 en $103.000 als mogelijke regio waar de kopers opnieuw kunnen instappen. Zo blijft dit gebied een belangrijk technisch richtpunt voor handelaren met een focus op de lange termijn. Nothing really changed on $BTC, right? Resistance remains resistance, couldn’t break through it, similarly for the 20-Week EMA. If this isn’t breaking through, I would project we’re making a new low and that’s where you need to go max long #Altcoins. Brace for impact. pic.twitter.com/blakTlNwwr — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 4, 2025 Bitcoin marktcyclus van 2025 richting 2026 Een alternatieve benadering komt van analist Ted, die overeenkomsten ziet tussen de Bitcoin koers en het Wall Street Cheat Sheet model. Dit schema beschrijft de emotionele fases van beleggers binnen marktcycli. Volgens hem kan september 2025 worden gekenmerkt door een zijwaartse of dalende prijsactie. Aansluitend verwacht hij in het vierde kwartaal van 2025 een sterke Bitcoin rally. This is what I’m expecting from $BTC in 2025. September could be bearish or sideways, followed by a massive rally in Q4. The blow-off top will be in Dec 2025 or Jan 2026, just like the past cycles. pic.twitter.com/jv2R2zu3B3 — Ted (@TedPillows) September 3, 2025 Die beweging kan vervolgens tot een blow-off top leiden in december 2025 of januari 2026. Dit sluit aan bij voorgaande BTC cycli, waar de Bitcoin prijs na een plotselinge piek hard terugviel. Ted voorspelt daarnaast dat begin 2026 waarschijnlijk een stevige terugval brengt, vergelijkbaar met correcties die na eerdere Bitcoin pieken plaatsvonden. De institutionele vraag naar Bitcoin ondersteunt de markt Naast technische patronen speelt de adoptie van Bitcoin een steeds grotere rol. Cryptoanalist Lucky wees erop dat bedrijven in 2025 gemiddeld 22% van hun winsten in BTC beleggen. Dit laat zien dat Bitcoin structureel een plaats krijgt op de balansen van ondernemingen. Ook institutionele investeerders vergroten hun handelspositie in BTC. Alleen al in 2025 werd er voor meer dan $43,5 miljard aan Bitcoin gekocht door grote marktpartijen. Lucky benadrukte dat duizenden bedrijven dagelijks Bitcoin aanschaffen en dat dit proces voorlopig niet afneemt. Deze kapitaalinstroom vormt een fundamentele laag die de technische verwachtingen versterkt. Waar patronen wijzen richting een Bitcoin koers van $150.000, biedt institutionele adoptie een structureel fundament dat de langetermijnontwikkeling van BTC ondersteunt. An increasing number of businesses are adopting Bitcoin as a treasury reserve asset. 1️⃣ Business owners are now allocating 22% of their profits into $BTC. 2️⃣ Institutions have added $43.5B to balance sheets in 2025 alone. With thousands of businesses buying Bitcoin daily, it… pic.twitter.com/hFbQDOw23s — Lucky (@LLuciano_BTC) September 4, 2025 Vooruitblik op het BTC koersverloop De combinatie van zeldzame technische patronen en een toenemende adoptie geeft de Bitcoin koers een uniek profiel in 2025. De inverse head and shoulders formatie boven $95.000 ondersteunt het scenario van een koersstijging richting $150.000. Tegelijk blijft de weerstand bij $111.918 bepalend voor de korte termijn BTC prijsbeweging. Als de koers daar stevig doorheen breekt, kan een nieuwe fase beginnen die de weg opent naar hogere prijsniveaus. Blijft die doorbraak echter uit, dan blijft het gebied rond $101.000 tot $103.000 een kansrijk instappunt voor nieuwe Bitcoin kopers.

