Syndicate start distributie van 1 miljard SYND via airdrop

By: Coinstats
2025/09/05 15:31
DeFi
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Syndicate rolt zijn eigen token verder uit. In totaal gaat het om 1 miljard SYND-tokens, waarvan iets meer dan de helft naar de community gaat. Al in augustus vond een eerste airdrop plaats van 2% van de supply. De vraag is nu welke rol SYND kan spelen in DeFi en of het bestaande governance-tokens kan uitdagen. Tokenomics en distributie Volgens de Litepaper van het project komt er een totale voorraad van 1 miljard SYND-tokens op Ethereum. Daarvan gaat 50,12% naar de community, bovenop de 2% die al via een airdrop is verdeeld. De rest wordt verdeeld onder de treasury (25,87%), investeerders (15,89%) en het team (24,99%). Team- en investeerders­tokens worden pas na een lange lock-upperiode vrijgegeven. Opvallend is dat Syndicate met een model van “emissions” werkt. Elke 30 dagen worden gedurende vier jaar nieuwe tokens uitgegeven, samen goed voor zo’n 80 miljoen extra coins. Daarmee wil het project groei en activiteit blijven stimuleren. SYND. Launching in SEPTEMBER. ↓ pic.twitter.com/faz0dQgMzL — Syndicate (@syndicateio) September 3, 2025 Functie van het SYND-token SYND wordt ingezet als gas token binnen het netwerk en speelt daarnaast een rol bij staking en incentives. Wie deelneemt aan het ecosysteem kan beloond worden in SYND. Volgens de oprichters moet dit ervoor zorgen dat waarde terugvloeit naar de community. Ook heeft het project gekozen voor een juridische structuur in Wyoming (DUNA), waardoor het als een van de eerste “decentralized nonprofit associations” in de VS opereert. Dat geeft het een duidelijk kader richting toezichthouders, zonder afstand te doen van het decentrale karakter. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn prima tijden voor crypto. Bitcoin haalde een aantal weken terug een nieuwe all-time high en lijkt voor nieuw definitief boven de $100K te blijven. Na een flinke stijging van Bitcoin volgen vaak de altcoins. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit… Continue reading Syndicate start distributie van 1 miljard SYND via airdrop document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Syndicate geeft ontwikkelaars via SYND meer zeggenschap over hoe transacties worden verwerkt op appchains. Het token krijgt functies als gas, staking en beloningen binnen het netwerk. Meer dan de helft van de supply gaat naar de community, waarmee de nadruk duidelijk ligt op gebruik en betrokkenheid. Of dit ook echt aanslaat, hangt af van gebruik in de praktijk. Als bouwers, developers en gebruikers het token oppakken, kan SYND zich in korte tijd misschien een plek veroveren in DeFi. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Syndicate start distributie van 1 miljard SYND via airdrop is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

