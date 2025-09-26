TeraWulf breidt datacenters uit met Google-steun

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   TeraWulf wil ongeveer $3 mld. ophalen om zijn datacenters fors te vergroten, met de steun van Google op de achtergrond. Dit project verbindt Bitcoin-mining, AI-hosting en duurzame energie in één plan. Grootschalige uitbreiding miningcapaciteit TeraWulf maakte bekend dat het via een door Google gesteund plan circa $3 mld. wil ophalen voor de uitbreiding van zijn datacenters. De financiering, mogelijk in de vorm van high-yield obligaties of hefboomleningen, wordt begeleid door Morgan Stanley. Kredietbeoordelaars onderzoeken nog hoe deze schuld moet worden ingeschaald, tussen BB en CCC. Daarnaast sloot TeraWulf een 80-jarige lease af voor grond op de Cayuga-locatie, een terrein van 183 acres dat ruimte moet bieden aan een uitbreiding tot 400 MW aan digitale infrastructuur. Vanaf 2026 moet er minimaal 138 MW draaien, grotendeels met koolstofvrije energie. TeraWulf benadrukt zijn inzet voor duurzaamheid en meldt dat de datacenters al voor meer dan 91% draaien op groene stroom. Het doel is om bijna 100% zero-carbon power te bereiken. Dat verlaagt de kosten en sluit tegelijk aan bij de groeiende vraag naar klimaatvriendelijke technologie. TeraWulf just went from mining Bitcoin to powering AI — with Google backing a $3B data center expansion. Is this the moment crypto infrastructure officially enters the AI race? ⚡#Bitcoin #AI #TeraWulf #Google Read more – https://t.co/4rYWW9kfLf pic.twitter.com/638gyTZDBq — Crypto Read (@CryptoReadNews) September 26, 2025 AI en crypto samenbrengen Het bedrijf kijkt verder dan alleen Bitcoin-mining. Onlangs sloot het twee 10-jarige HPC (High Performance Computing) colocation contracten met het AI-platform Fluidstack. Vanuit de Lake Mariner-campus in West-New York levert TeraWulf meer dan 200 MW aan kritische IT-belasting, gebaseerd op ongeveer 250 MW bruto capaciteit. De contracten vertegenwoordigen naar schatting $3,7 mld. aan omzet over 10 jaar, met een mogelijke uitbreiding tot circa $8,7 mld. via optieperiodes. Google ondersteunt dit project door $1,8 mld. aan betalingsverplichtingen van Fluidstack te garanderen. In ruil daarvoor ontvangt Google warrants om zo’n 41 miljoen aandelen TeraWulf te kopen, goed voor een belang van ongeveer 8%. Zo verzekert Google zich van een stevige plek binnen de AI- en crypto-plannen van TeraWulf. Door de mininginfrastructuur te koppelen aan AI en HPC workloads wil TeraWulf optimaal profiteren van gedeelde energie- en schaalvoordelen. Volgens OneSafe positioneert dit partnerschap het bedrijf als voorloper in duurzaam Bitcoin-mining met een duidelijke focus op AI. Financiering als motor voor dominantie De nieuwe investering vormt een belangrijke volgende stap voor TeraWulf in de industrie. De mix van schuldinstrumenten en de garantie van Google kan de financieringskosten drukken en het risico verkleinen. Tegelijkertijd versterkt TeraWulf zijn basis verder, onder meer met de overname van Beowulf E&D voor circa $52,4 mln., wat de operationele slagkracht vergroot. De cijfers uit de financiële resultaten bevestigen dit beeld. In Q2 2025 rapporteerde TeraWulf een winst per aandeel van $0,05, terwijl analisten een verlies verwachtten. De omzet bedroeg $47,6 mln en lag iets boven de prognoses. Dat gaf analisten vertrouwen, waardoor zij hun koersdoelen verhoogden na de bekendmaking van de AI-contracten. De geplande uitbreiding met 400 MW extra capaciteit, gecombineerd met hoge marges (TeraWulf verwacht rond de 85% net operating income op deze projecten) en de steun van Google, kan de machtspositie in de sector merkbaar verschuiven. TeraWulf = powerhouse disguised as a miner. ✅ Lake Mariner: 750MW ✅ Cayuga: 400MW ✅ Google-backed leases = $16B potential contracts When you control energy + infrastructure, you control the future of AI + compute.#Power #AIinfra #WULF — MinedWealth (@WealthMined) September 22, 2025 TeraWulf klaar voor leiderschap TeraWulf staat in een periode waarin belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Met ambitieuze uitbreidingsplannen, de integratie van AI en de structurele steun van Google zet het bedrijf duidelijke stappen vooruit. De combinatie van duurzame energie, rekenkracht en schaalgrootte trekt veel aandacht binnen de sector. Als de plannen werkelijkheid worden, kan TeraWulf uitgroeien tot een leidende speler in de samensmelting van crypto en compute-infrastructuur. TeraWulf breidt datacenters uit met Google-steun

By: Coinstats
2025/09/26 20:47
Het bericht TeraWulf breidt datacenters uit met Google-steun is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

