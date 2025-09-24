BitcoinWorld
Term Structure Labs Launches Institutional Fixed-Rate Digital Asset Lending/Borrowing Platform
HONG KONG, Sept. 24, 2025 /PRNewswire/ — Today, Term Structure Labs Limited announced the launch of Term Structure Institutional (TSI), a platform that provides fixed-rate lending and borrowing infrastructure for digital assets to institutional clients, including hedge funds, asset managers, and qualified financial institutions.
TSI combines Fireblocks Multi-Party Computation (MPC) wallet technology with an Electronic Communication Network (ECN) to enable predictable fixed-term financing.
Dual Operating Modes
The platform offers two environments for institutional clients:
Enterprise Security
TSI implements Fireblocks’ 2-of-2 MPC signature scheme, ensuring distributed key management where no single party maintains unilateral asset control. This architecture meets institutional compliance and risk management requirements.
Core capabilities include:
Market Solution
TSI addresses institutional challenges, including unpredictable funding in open-term markets, security concerns in decentralized protocols, and inefficient OTC price discovery. The platform provides transparent benchmarks and standardized terms required for institutional participation.
The platform supports institutional transaction sizes with dedicated onboarding and integration support for qualified market participants.
Qualified institutions can request access to TSI at https://ts.finance/term-structure-institutional
About Term Structure Labs Limited
Term Structure Labs Limited develops and offers comprehensive fixed-rate leverage, lending, and borrowing solutions for digital assets.
