Tether wzmacnia rezerwy, kupując BTC warte miliard dolarów

Tether, emitent najpopularniejszego stablecoina USDT, kolejny raz pokazuje, że widzi w BTC fundament swojego długoterminowego planu. Firma potwierdziła zakup 8 888 bitcoinów o zawrotnej wartości około miliarda dolarów.

To nie jest kolejny ruch na giełdowej szachownicy. Kierunek, który obrał Tether to sygnał, że cyfrowe złoto staje się coraz ważniejsze w portfelach największych graczy. Mimo korekt i sprzecznych prognoz, Bitcoin uważany jest za opłacalną długofalową inwestycję, czego potwierdzeniem jest fakt, że Tether wzmacnia rezerwy BTC.

Tether nie zwalnia tempa

Jak potwierdziła platforma analityczna Onchain Lens, Tether sfinalizował transakcję w ostatnim dniu trzeciego kwartału 2025 roku. Chwilę później CEO spółki, Paolo Ardoino, w krótkim wpisie na X potwierdził, że kolejny miliard dolarów zamienił się w Bitcoina.

Dzięki tej operacji Tether posiada już niemal 10 940 BTC. To pozycjonuje go na drugim miejscu wśród prywatnych firm z największymi rezerwami Bitcoina. Ustępują jedynie Block One, kontrolującemu aż 164 000 BTC.

Skąd ta strategia?

Tether nie pierwszy raz kupuje tak duże ilości Bitcoina. Pierwsze zakupy do rezerw spółka ogłosiła już we wrześniu 2022 roku. W maju 2023 padła jasna deklaracja, że nawet 15% kwartalnych zysków będzie przeznaczane na kolejne zakupy BTC.

Ta polityka przynosi efekty. Adres rezerwowy Tethera, zaczynający się od „bc1qj” należy obecnie do dziesiątki największych posiadaczy Bitcoina na świecie, ustępując głównie zimnym portfelom giełd.

Trend wśród firm

Tether nie działa w próżni. Coraz więcej przedsiębiorstw inwestuje w BTC. Strategy, globalny lider pod względem rezerw, trzyma na bilansie ponad 640 000 BTC. Cypryjska spółka żeglugowa Robin Energy także dołączyła do grona posiadaczy. Jej debiutancki zakup opiewał na 5 milionów dolarów.

Wszystko to sprawia, że podaż w obiegu maleje, a presja cenowa rośnie. Raport Fidelity potwierdza, że im więcej instytucji akumuluje Bitcoina, tym mniej go zostaje na rynku. W efekcie inwestorzy indywidualni muszą szukać alternatywnych możliwości wejścia w ten ekosystem.

Bitcoin Hyper, czyli nowe spojrzenie na Bitcoina

Właśnie tu pojawia się Bitcoin Hyper. Świeży projekt infrastrukturalny, który zbiera coraz większe zainteresowanie wśród sympatyków aktywów cyfrowych.

Twórcy chcą zbudować niezależną warstwę drugą dla Bitcoina, opartą na Solana Virtual Machine. Dzięki temu użytkownicy mogliby wykonywać transakcje szybciej i taniej, a dodatkowo korzystać z funkcji stakingu i aplikacji DeFi.

Projekt już teraz przyciągnął ponad 19,5 miliona dolarów w ramach przedsprzedaży, a cena jednego tokena to 0,013005 USD.

Jak działa Hyper?

Mechanizm jest prosty: użytkownik przesyła BTC do sieci Hyper poprzez most Bitcoin Relay. System analizuje transakcję i emituje token reprezentacyjny w ekosystemie Hyper. Ten token można wykorzystać do stakingu, przesyłania środków czy udziału w DeFi.

Kluczową rolę odgrywają zero-knowledge proofs, które zabezpieczają transakcje i gwarantują prywatność. Z kolei Solana VM zapewnia szybkość i skalowalność, niwelując kluczową bolączkę BTC.

Dlaczego $HYPER może odegrać kluczową rolę?

Zakupy Tethera pokazują, że Bitcoin jest traktowany jako skarbiec wartości. Ale jednocześnie rośnie potrzeba nowych narzędzi, które odblokują dodatkowe możliwości dla użytkowników. Bitcoin Hyper jest próbą połączenia stabilności BTC z innowacyjnością DeFi.

Dzięki temu powstaje pomost między klasycznym Bitcoinem a nowoczesnymi rozwiązaniami, które do tej pory były domeną Ethereum czy Solany.

Token $HYPER – więcej niż inwestycja

Całkowita podaż Hyper została ograniczona do 21 miliardów tokenów. Model deflacyjny zwiększa przewidywalność i ogranicza ryzyko inflacji. Środki rozdzielono na rozwój, staking, marketing i płynność.

Najważniejsze jednak jest to, że staking aktywuje się automatycznie. Nie trzeba wykonywać dodatkowych kroków. Nagrody naliczają się same, a środki można wycofać w każdej chwili. To rozwiązanie szczególnie przyjazne dla osób, które dopiero zastanawiają się, jak kupić kryptowaluty i nie mają dużego doświadczenia w obsłudze skomplikowanych narzędzi.

Portfele i wygoda użytkownika

Token $HYPER działa zarówno w standardzie ERC-20, jak i BEP-20. Można go przechowywać w popularnych aplikacjach jak MetaMask, Trust Wallet czy Best Wallet. Ten ostatni uznawany jest za topowy portfel krypto, bo integruje obsługę przedsprzedaży i stakingu w jednym miejscu.

Takie podejście eliminuje bariery techniczne. Użytkownik nie musi przeskakiwać między różnymi platformami, aby śledzić swój stan konta i nagrody.

Co łączy Tether i Bitcoin Hyper?

Na pierwszy rzut oka to dwa różne światy. Z jednej strony gigant finansowy, który dywersyfikuje rezerwy, a z drugiej nowy projekt technologiczny w fazie rozwoju. Jednak wspólnym mianownikiem jest wiara w Bitcoina jako fundament.

Tether akumuluje BTC w skarbcach, a Hyper daje możliwość korzystania z jego wartości w bardziej dynamiczny sposób. Razem tworzą obraz rynku, w którym Bitcoin to nie tylko pasywny zasób, ale aktywne narzędzie budowania nowej gospodarki cyfrowej.

Tether, kupując kolejne 8 888 BTC, wysyła jasny sygnał, że Bitcoin pozostaje najwazniejszym ogniwem kryptowalut. BTC pozostaje także bezsprzecznie kluczowym elementem globalnych finansów cyfrowych.

Inwestorzy, którzy zastanawiają się, gdzie może być najlepsza giełda kryptowalut albo jak w praktyce działać na rynku, powinni śledzić zarówno ruchy gigantów pokroju Tethera, jak i innowacyjne projekty w rodzaju Hyper. To właśnie tam może kryć się kolejna fala adopcji i potencjalnych zysków.