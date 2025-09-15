Top 2 cổ phiếu crypto nên theo dõi trong năm 2025

Bitcoin (BTC) gần đây đã tăng mạnh, đạt đỉnh ở mức 99.655 USD, đã khơi lại sự hứng khởi đối với các dự án liên quan đến tiền điện tử. Mặc dù chưa thể vượt qua cột mốc 100.000 USD, nhưng lập trường thân thiện với crypto của Tổng thống đắc cử Donald Trump sau cuộc tái đắc cử ngày 5/11 đã tạo ra tâm lý lạc quan trên thị trường.

Các tập đoàn lớn tại Mỹ đã gia tăng đầu tư vào Bitcoin, thúc đẩy sự bùng nổ giá trị của các token liên quan đến tiền điện tử.

Trong số những dự án nổi bật nhất là Bitcoin Hyper ($HYPER) và MaxiDoge ($MAXI) – cả hai đều mang đến cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư muốn tận dụng sự tăng trưởng của Bitcoin.

Bitcoin Hyper (HYPER): Đột phá Layer-2

Bitcoin Hyper là một trong những dự án mới đáng chú ý trong hệ sinh thái Bitcoin. Với vai trò là giải pháp Layer-2, dự án sử dụng Solana Virtual Machine (SVM) để mang lại giao dịch nhanh hơn, chi phí rẻ hơn, khả năng mở rộng và tích hợp DeFi.

Hiện tại, Bitcoin Hyper đang trong giai đoạn presale, thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư. Token $HYPER có giá bán khởi điểm khoảng 0,012375 USD, với tổng cung giới hạn ở mức 21 tỷ token – yếu tố mang lại tính khan hiếm.

Chiến lược của dự án là xây dựng một hệ sinh thái tương thích với Bitcoin, nhưng có thêm chức năng smart contract và DeFi. Nếu Bitcoin tiếp tục tăng trưởng và các giải pháp Layer-2 được áp dụng rộng rãi, $HYPER có thể hưởng lợi như một “đòn bẩy” cho mạng lưới BTC. Một số dự báo cho rằng giá có thể đạt 0,05–0,06 USD vào cuối năm 2025 nếu roadmap được triển khai đúng tiến độ.

MaxiDoge (MAXI): Meme token với tiềm năng bùng nổ

MaxiDoge ($MAXI) kết hợp văn hóa meme với tokenomics rõ ràng hơn. Ra mắt trên mạng Ethereum, token này có giá bán presale khởi điểm ở mức 0,00025 USD với tổng cung 150,24 tỷ token.

Presale diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10/2025, thu hút nhà đầu tư nhờ các cuộc kiểm toán từ Coinsult và SolidProof, xác nhận không có chức năng “mint” ẩn hay blacklist. Mục tiêu của dự án là huy động hơn 15 triệu USD cho phát triển hệ sinh thái, marketing và phần thưởng staking.

Không giống như mô hình khai thác hay tích trữ Bitcoin của các công ty truyền thống, MaxiDoge dựa vào cộng đồng và hiệu ứng lan truyền, tương tự như Dogecoin hay Shiba Inu thời kỳ đầu. Điều này khiến nó trở thành một khoản đầu tư rủi ro cao, nhưng cũng có thể mang lại lợi nhuận đột biến khi thị trường hưng phấn.

Kết luận

Khi Bitcoin tiến gần mốc 100.000 USD và bối cảnh pháp lý dần thuận lợi hơn, Bitcoin Hyper ($HYPER) và MaxiDoge ($MAXI) trở thành hai cơ hội đầu tư khác biệt nhưng đầy hứa hẹn:

Bitcoin Hyper mang đến giá trị công nghệ dài hạn nhờ Layer-2 và khả năng mở rộng.

MaxiDoge tận dụng sức mạnh cộng đồng và văn hóa meme, tạo ra tiềm năng tăng trưởng nhanh.

Cả hai đều tiềm ẩn rủi ro cao, nhưng đồng thời mở ra cơ hội sinh lời lớn cho nhà đầu tư sẵn sàng tham gia vào thị trường tài sản số đầy biến động trong năm 2025.