Trader Passa Da 43 Milioni a 770.000 $ Mentre Il Prezzo Di Ethereum Crolla

Un leggendario trader di Ethereum (ETH), noto per aver trasformato un modesto capitale di 125.000 $ in oltre 43 milioni di dollari, ha visto quasi tutta la sua fortuna svanire a seguito del recente calo del prezzo di Ethereum. Secondo i report, il trader aveva aperto una posizione long su ETH durante il recente rally rialzista, ma è stato liquidato, lasciando il suo saldo a 771.000 $ quando i prezzi sono drasticamente tornati dai massimi.

42 milioni cancellati nel crollo del prezzo di Ethereum

In uno dei ribassi più drammatici della storia recente, un trader leggendario, famoso per aver trasformato 125.000 $ in 43 milioni, ha subito una perdita devastante. La piattaforma di analisi blockchain Lookonchain riporta che il trader ha riaperto una posizione long su Ethereum, solo per essere colpito dall’ultimo crollo dei prezzi. La forte correzione ha azzerato il suo leverage, causando liquidazioni che hanno cancellato 6,22 milioni di dollari, lasciando il suo conto con appena 771.000 $.

Fino a poco tempo fa, il trader aveva costruito un portafoglio solido, sfruttando il rally di Ethereum con una serie di posizioni ben pensate. Pochi giorni fa aveva chiuso un enorme long da 66.749 ETH, del valore di 303 milioni di dollari, assicurandosi 6,86 milioni di profitto, equivalenti a un guadagno di 55x sul capitale iniziale di 125.000 $. Al picco della sua corsa, il suo patrimonio totale aveva superato i 43 milioni di dollari, un incremento di 344 volte rispetto al punto di partenza.

Il crollo di questa settimana, tuttavia, ha annullato quasi tutti i progressi del trader. In soli due giorni, riporta Lookonchain, sono stati cancellati quattro mesi di guadagni, lasciandolo con una frazione del capitale che aveva accumulato. La discesa dal picco di 43 milioni evidenzia un crollo di circa 42,2 milioni di dollari.

Per un trader che era vicino a realizzare una delle operazioni su ETH di maggior successo dell’anno, il drastico ribaltamento del prezzo di Ethereum mette in evidenza la brutale volatilità del mercato. Sottolinea anche i rischi legati a posizioni troppo leverage e la pericolosità di non proteggere i guadagni mentre i prezzi continuano a salire.

Gli analisti vedono il calo come salutare

Il prezzo di Ethereum ha registrato un calo del 10% questa settimana, scatenando una serie di liquidazioni e vendite diffuse sul mercato. Tuttavia, gli analisti suggeriscono che il ritracciamento di ETH non sia motivo di panico. Mark Newton, analista tecnico e managing director/global head of technology strategy di Fundstrat, ha sottolineato che Ethereum sta attraversando quella che considera una correzione salutare.

In una email al CIO e al responsabile della ricerca di Fundstrat, Thomas Lee, Newton ha evidenziato che ETH si sta consolidando nella fascia 4.075 – 4.150 $, che ritiene una zona favorevole rischio-rendimento per la metà della settimana. L’analista tecnico ha confermato che il recente calo di Ethereum è coerente con i pattern di Elliott Wave e non deve essere interpretato come la fine del momentum rialzista di Ethereum.

Al contrario, crede che, dopo questa breve correzione, Ethereum possa salire verso un nuovo massimo storico vicino ai 5.100 $. Secondo questa tesi rialzista, il ritracciamento rappresenta una fase di raffreddamento temporanea, non l’inizio di un ribasso prolungato.