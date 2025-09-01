Trump Corruption Coin zet satire in op crypto

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Gouverneur Gavin Newsom kondigt de lancering aan van de satirische Trump Corruption Coin, bedoeld als reactie op Donald Trump’s groeiende aanwezigheid in de cryptowereld. De memecoin mengt politieke spot met de hype rond digitale tokens en weet daarmee de aandacht van kiezers én beleggers te vangen. Het initiatief legt met een knipoog bloot hoe de cryptomarkt en politiek steeds meer in elkaar grijpen. Trump Corruption Coin als politieke satire Met deze aankondiging pakt Newsom op opvallende wijze de kans om zijn boodschap kracht bij te zetten. Hij bestempelde Trump als “één van de grootste grifters van onze tijd” en gebruikt de munt om de vreemdheid van diens cryptoprojecten te benadrukken. Waar Trump zijn succes vooral afmeet aan miljoenenopbrengsten uit digitale activa, wil Newsom de winst van zijn coin juist inzetten voor doelen die het democratisch proces moeten versterken, zoals redistricting en kiezersvoorlichting. Zo verandert de munt van een simpele grap in een instrument om politieke betrokkenheid tastbaar te maken. Gavin Newsom: “We’re about to put a meme coin out.” Kara Swisher: “Is it going to be gold Gavin Coin?” Newsom: “No, it’s Trump Corruption Coin… this is one of the great grifters of our time… His family is sent out before these foreign trips doing deals.The crony capitalism… pic.twitter.com/HNknqlm9Gi — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) August 29, 2025 Newsom’s campagne en inzet van memecoins De Trump Corruption Coin staat niet op zichzelf, maar vormt een logisch verlengstuk van Newsom’s bredere initiatief “Campaign for Democracy”. Dit programma draait om het vergroten van transparantie en het aanscherpen van democratische spelregels. Door satire te koppelen aan blockchain toont hij dat memecoins meer kunnen betekenen dan alleen kortstondig vermaak of snelle winst. In dit geval worden ze een strategisch hulpmiddel, bedoeld om het gesprek over macht en integriteit op een eigentijdse manier open te breken. Zo verandert het digitale rumoer rond memecoins in een aanleiding voor een serieus maatschappelijk gesprek. De cryptowinsten van Trump onder de loep Aan de andere kant van dit verhaal staan de indrukwekkende winsten die Trump de afgelopen jaren in de cryptowereld heeft geboekt. Sinds 2022 heeft hij miljarden verdiend via memecoins, NFTs en tokenverkopen. Zijn bedrijf, Trump Media and Technology Group, meldde zelfs meer dan twee miljard dollar aan digitale activa in bezit te hebben. Analisten schatten bovendien dat bijna de helft van zijn vermogen sinds zijn politieke periode voortkomt uit cryptoprojecten. Het zijn cijfers die de kritiek van Newsom extra lading geven: terwijl Trump crypto gebruikt als bron van rijkdom, zet hij satire in om een tegengeluid te laten klinken. Trump’s $3 Billion Crypto Grab: The Presidency Is Not a Profit Scheme Post: Donald Trump is back at it—this time, weaponizing the presidency to line his own pockets. His media company, Trump Media & Technology Group, is reportedly in talks to raise a staggering $3 billion to… — Kio Amachree (@Ivory1957) May 27, 2025 Trump en crypto: meer dan alleen satire De komst van de Trump Corruption Coin laat zien dat memecoins inmiddels zijn uitgegroeid tot een speelveld voor politieke strijd. Wat ooit begon als luchtige grappen in online communities, is veranderd in een kanaal waarmee politici hun boodschap breed verspreiden. Trump laat zien dat digitale activa een lucratieve markt kunnen zijn, terwijl Newsom via satire de aandacht richt op transparantie en democratische waarden. Samen schetsen ze een beeld waarin politiek en crypto steeds nauwer verstrengeld raken. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Trump Corruption Coin zet satire in op crypto is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.