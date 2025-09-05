Trump-familie vergroot crypto-vermogen met $ 5 miljard

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Trump familie heeft hun crypto vermogen recent uitgebreid tot ongeveer $5 miljard. Dit artikel bespreekt hoe deze investeringen zijn opgebouwd en hoe hun politieke invloed en lobby de toekomstige Amerikaanse crypto regelgeving kunnen beïnvloeden. Crypto-vermogen stijgt naar $5 miljard Begin september ging het governance token World Liberty Financial (Ticker: WLFI) van de Trump familie publiek verhandelbaar, wat hun crypto vermogen in een klap met circa $5 miljard deed groeien. Deze stijging volgde op de unlock van 24,6 miljard nieuwe WLFI tokens, waardoor de token prijs voor korte tijd piekte tot $0,40 en daarna terugviel naar ongeveer $0,21. De familie bezit via een fonds zo’n 22,5 miljard WLFI tokens, wat goed is voor ongeveer $5 miljard. Hoewel dit vermogen nog niet verzilverd kan worden (de tokens van Trump zijn voorlopig vergrendeld), geeft dit aan hoe groot het crypto imperium al is van de Trump familie. Samenstelling van de crypto investeringen Het crypto vermogen van de Trump familie bestaat uit meerdere projecten. Een belangrijk onderdeel is WLFI, het governance-token van hun DeFi-platform World Liberty Financial dat ook een eigen stablecoin heeft gelanceerd. Daarnaast introduceerde de familie rond Trumps inauguratie een memecoin, Official Trump (Ticker: TRUMP). Ook buiten eigen cryptomunten heeft de familie belangen. Zo bezitten Donald Trump Jr. en Eric Trump 20% van het Bitcoin mining bedrijf American Bitcoin. Volgens The New Yorker heeft Donald Trump sinds 2022 persoonlijk al circa $2,40 miljard verdiend aan crypto initiatieven en meer dan $1,5 miljard extra binnengehaald via buitenlandse crypto deals. Bron: The New Yorker Politieke invloed en betrokkenheid De samenhang van een zittende president met grote crypto bezittingen heeft de aandacht getrokken van beleidsmakers. Critici vrezen dat Trumps crypto ondernemingen het regeringsbeleid kunnen kleuren; zo waarschuwden vijf senatoren dat de door Trump gesteunde stablecoin USD1 ongekende risico’s en belangenconflicten met zich meebrengt. Democratische politici spreken van een belangenconflict, doordat de Trump familie midden in Trumps ambtstermijn groots inzet op crypto terwijl hij tegelijkertijd de regels voor de sector vormgeeft. Het Witte Huis ontkent elke belangenverstrengeling, maar deze situatie heeft al geleid tot strengere regels. Analisten signaleren dat de crypto industrie benut. Volgens senator Elizabeth Warren schrijven crypto lobbyisten hun eigen regelgeving onder Trumps bewind. Mogelijke impact op toekomstige regelgeving De prominente positie van de Trump familie in crypto belooft invloed te hebben op het beleid. Aan de ene kant profileert Trump zich als voorstander van crypto. Zo heeft hij vanuit het Oval Office crypto vriendelijke maatregelen gestimuleerd en aangedrongen op nauwere afstemming tussen toezichthouders en het Witte Huis. Aan de andere kant wekt hun eigenbelang argwaan bij tegenstanders. Recent weigerden Democraten bijvoorbeeld een wetsvoorstel over stablecoins te steunen zolang Trumps crypto belangen niet beter worden afgeschermd. De toekomstige Amerikaanse crypto regelgeving zal zich waarschijnlijk bewegen tussen deze twee kanten. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Trump-familie vergroot crypto-vermogen met $ 5 miljard is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.