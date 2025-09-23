Unlocking New Horizons In Spain

Stablecoin supply bereikt record $283,2 miljard

De totale uitstaande waarde van stablecoins is recentelijk uitgekomen op 283,2 miljard dollar, oftewel een nieuwe all-time high. Tegelijkertijd is ook het aantal actieve unieke zenders, mensen die transacties met stablecoins uitvoeren, gestegen tot 25,2 miljoen per maand, wat ook een nieuw record is. Al 25,2 miljoen actieve gebruikers Dat het aantal maandelijkse zenders nu 25,2 miljoen bedraagt, is een duidelijke indicatie dat stablecoins steeds meer gebruikt worden. Dat blijkt uit de gegevens van Token Terminal. Niet alleen als financiële instrumenten voor de handel, maar ook voor daadwerkelijke transacties. Deze groei suggereert dat stablecoins terrein winnen onder mensen die ze gebruiken om geld te versturen, te ontvangen, te sparen of transfers in digitale contexten uit te voeren. De stijging in gebruikers wijst op een bredere acceptatie. Stablecoins worden niet langer gezien als niche-product binnen de wereld van crypto of decentralized finance (DeFi), maar als functioneel alternatief binnen de bredere financiële infrastructuren. De vraag is hoe deze groei zich verdeelt over verschillende regio’s. Landen met beperkte toegang tot dienstverleningen van traditionele banken zullen waarschijnlijk erg veel bijdragen aan deze cijfers. Ook speelt mee dat stablecoins steeds toegankelijker worden via apps, exchanges en betalingsservices, wat de drempel verder verlaagt. USDT en USDC domineren de markt Binnen de stablecoin-markt blijven Tether (USDT) en USD Coin (USDC) dominant. Hun marktaandeel is erg groot. Samen vertegenwoordigen deze twee munten het merendeel van de totale marktkapitalisatie van stablecoins. Hun gezamenlijke aandeel in de markt wordt namelijk geschat op zo’n 80 tot 90 procent. USDT behoudt meestal de eerste plaats qua totaal aantal tokens, met USDC op de tweede plek. Toch is USDC in sommige gebruiksstatistieken leidend, vooral op on-chain transacties. Dat geeft aan dat het steeds meer gebruikt wordt voor echte applicaties, betalingen of diensten. De verschillen tussen USDT en USDC gaan ook over transparantie, regulering en dekkingen. USDC wordt vaak geprezen vanwege relatief striktere regulatoire compliance en openheid over reserves. USDT heeft daarentegen een grotere mondiale verspreiding, meer liquiditeit in vele beurzen en wordt vaker gebruikt als middel in DeFi en handel. Groeiende rol voor stablecoins in betalingsverkeer Stablecoins spelen een steeds grotere rol in het betalingsverkeer, zowel internationaal als binnen de landsgrenzen. In gevallen waar traditionele banken traag of duur zijn, bieden stablecoins een alternatief dat sneller en goedkoper is. Vooral grensoverschrijdende transfers profiteren hiervan. In plaats van via correspondentbanken of omslachtige wisselkoersstappen, kan men stablecoins gebruiken om geld direct of met minder tussenpersonen over te dragen. Ook voor commerciële transacties wordt het gebruik groter. Bedrijven gebruiken stablecoins om betalingen te doen aan leveranciers of freelancers, vooral in regio’s waar de lokale valuta instabiel is of waar toegang tot het internationale financiële systeem beperkt is. Dat maakt stablecoins aantrekkelijk als middel om bijvoorbeeld loon of vergoedingen over de grens te versturen. Daarnaast zijn stablecoins van belang voor DeFi-activiteiten, gedecentraliseerde exchanges, rendement genererende toepassingen en smart contract-gebaseerde diensten. Al deze toepassingen dragen bij aan de “betalingsrol” van stablecoins. Dis niet alleen als statisch digitaal geld, maar als actief onderdeel van een nieuwe betalingsinfrastructuur. Implicaties & risico’s voor deze ontwikkelingen Dat de voorraad een record haalt en dat er meer actieve gebruikers zijn, is op zichzelf al opmerkelijk. Maar deze ontwikkeling brengt ook uitdagingen en risico’s met zich mee. Regulering is een belangrijk thema. Autoriteiten zijn bezig met wetgeving en toezicht om zeker te stellen dat stablecoins veilig zijn, dat reserves correct zijn, dat transparantie bestaat en dat misbruik zoals witwassen of fraude wordt tegengegaan. Dan is er ook het risico van “dollarization” in landen met zwakkere valuta. Wanneer mensen stablecoins gebruiken als opslag van waarde of transactiemiddel in plaats van de lokale valuta, kan dat gevolgen hebben voor monetair beleid, inflatiecontrole en de rol van centrale banken. Ten slotte speelt er een technologische en infrastructurele uitdaging. Snelheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit tussen blockchains, gebruiksvriendelijkheid van wallets en koppelingen met traditionele financiële systemen. Zonder goede infrastructuur blijft het lastig voor stablecoins om massaal gebruikt te worden voor dagelijkse betalingen. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Stablecoin supply bereikt record $283,2 miljard is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.