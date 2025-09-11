US-Lohn- und Gehaltsabrechnung revidiert und vernichtet 60 Milliarden Dollar an Krypto-Marktwert

Der Kryptowährungsmarkt verzeichnete einen Rückgang der Marktkapitalisierung um 60 Milliarden US-Dollar, nachdem das Bureau of Labor Statistics (BLS) schwache US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht hatte.

Laut einer Mitteilung des Bureau of Labor Statistics wurde die Gesamtzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um mindestens 911.000 Arbeitsplätze zu hoch angegeben, was einer Abwärtskorrektur von 0,6 % von März 2024 bis März 2025 entspricht.

Bitcoin und Ethereum führten den Abwärtstrend an

Die Nachricht über die Revision der US-Lohn- und Gehaltsabrechnungen führte zu einem erheblichen Wertverlust vieler führender Kryptowährungen, wobei Bitcoin und Ethereum den Abwärtstrend anführten. Der Bitcoin-Preis hatte gerade einen Anstieg auf über 113.000 US-Dollar erlebt und reagierte sofort mit einer Korrektur auf 111.000 US-Dollar während des Handels am Dienstag.

Der König der Altcoins, Ethereum, verlor 1,6 % seines Wertes und wurde bei 4.777,17 USD gehandelt, nachdem er zuvor ein Hoch von 4.346,56 USD erreicht hatte. Die anderen führenden Altcoins verloren jedoch noch mehr an Wert: Dogecoin verlor 4,1 % und wurde bei 0,2367 USD gehandelt, nachdem er zuvor bei 0,2469 USD gelegen hatte.

Solana hingegen fiel um 3 % und wurde bei 211,69 USD gehandelt, nachdem es im gleichen Zeitraum noch bei einem Höchststand von 218,04 USD gelegen hatte. Weitere bemerkenswerte Verlierer der schwachen US-Arbeitsmarktdaten waren Cardano mit einem Verlust von 3,5 % von 0,8839 $ auf 0,8525 $, XRP mit einem Rückgang von 2,5 % von 3,01 $ auf 2,93 $ und BNB mit einem Rückgang von 1 % von 879,89 $ auf 871,38 $. Zwar gab es teilweise Erholungen, doch der Bericht zur Revision der US-Lohn- und Gehaltsabrechnung traf alle wichtigen Vermögenswerte hart.

NFP offenbart schwache US-Arbeitsmarktdaten

In seinem Kommentar zu den schwachen US-Arbeitsmarktdaten erklärte Finanzminister Scott Bessent, dass die Revision der US-Lohn- und Gehaltsabrechnung in Verbindung mit der vorherigen Revision zu einer Überschätzung der Gesamtzahl der Arbeitsplätze um 1,5 Millionen geführt habe, was darauf hindeuten würde, dass die Wirtschaft schwächer sei als zuvor berichtet. Der vorläufige Bericht zur Revision der US-Lohn- und Gehaltsabrechnung zeigt, dass der Arbeitsmarkt im Jahr bis März 2025 weniger Arbeitsplätze geschaffen hat.

Mit 911.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen ergab die jährliche Revision der Nonfarm Payrolls (NFP) schwache US-Beschäftigungsdaten für diesen Zeitraum mit einem Rückgang der Arbeitsplätze. Der zuvor gemeldete Wert lag bei 598.000, wobei die Gesamtprognosen von einem Rückgang um 700.000 ausgingen.

Laut CNBC markierten die schwachen US-Beschäftigungsdaten die bedeutendste Revision seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2002 und lagen zudem 50 % über der Anpassung des Vorjahres.

Druck zur Senkung der FED-Zinsen

Der schwache US-Beschäftigungsbericht folgt auf den Druck der Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Federal Reserve (FED), die Zinsen zu senken. Da die Revision der US-Lohn- und Gehaltsdaten anhand eines vierteljährlichen Konsenses angepasst wird, könnte der Bericht darauf hindeuten, dass das Land bereits vor Trumps Amtsantritt im Januar mit einem ernsthaft schwachen Arbeitsmarkt zu kämpfen hatte.

Fazit

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht des Bureau of Labor Statistics zeichnet ein Bild eines schwachen Arbeitsmarktes in den Vereinigten Staaten. Mit anderen Worten: Die USA scheinen nicht in der Lage zu sein, das erforderliche Break-even-Niveau für eine stabile Arbeitslosenquote zu erreichen.

Für Risikoanlagen wie Kryptowährungen stärken die schwachen US-Arbeitsmarktdaten die Argumente für Zinssenkungen durch die FED, unterstreichen den nachlassenden Inflationsdruck und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Liquiditätsspritzen. Niedrigere Zinsen und ein schwacher Dollar wirken sich in der Regel positiv auf die Kryptomärkte aus.

