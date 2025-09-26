USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Circle, uitgever van USDC, onderzoekt mogelijkheden om transacties omkeerbaar te maken bij fraude en hacks. Dat idee druist in tegen een van de fundamentele principes van crypto: dat transacties definitief en onherroepelijk zijn. Toch ziet Circle dit als een noodzakelijke stap om aansluiting te vinden bij het traditionele financiële systeem. Balans tussen finaliteit en flexibiliteit Circle president Heath Tarbert vertelde aan de Financial Times dat er gewerkt wordt aan mechanismen waarbij transacties in bepaalde gevallen kunnen worden teruggedraaid, zonder snelheid en afwikkelingszekerheid te verliezen. “We denken na over de mogelijkheid om transacties omkeerbaar te maken. Maar tegelijkertijd willen we afwikkelingsfinaliteit behouden. Er zit dus een spanning tussen het onmiddellijk kunnen overboeken en het feit dat het onherroepelijk moet zijn.” Voorstanders vinden dat omkeerbaarheid slachtoffers van fraude kan beschermen en dat dit het vertrouwen van institutionele partijen vergroot. Critici zien het als een ondermijning van de decentrale gedachte. Geen enkele partij zou de macht moeten hebben om transacties eenzijdig terug te draaien. Praktijkvoorbeelden en precedent Het idee van ingrijpen bij hacks is niet nieuw. In mei werd de DEX Cetus getroffen door een hack van ruim $220 miljoen. Validators op het Sui netwerk bevroren destijds $162 miljoen, die later via een executive decision werd teruggegeven aan Cetus. Deze ingreep leidde tot felle discussie. Circle lijkt nu te onderzoeken of een vergelijkbaar mechanisme structureel ingebouwd kan worden in stablecoin transacties. Daarmee schuift het bedrijf dichter richting traditionele financiële praktijken, waar terugboekingen en chargebacks gebruikelijk zijn. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zijn de rentes voor het eerst sinds 2024 omlaag. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als… Continue reading USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Brug naar institutionele adoptie Volgens Tarbert kan de blockchainsector leren van bestaande financiële infrastructuur. Hij zegt dat sommige developers pleiten voor beperkte omkeerbaarheid bij fraude, mits alle betrokken partijen akkoord zijn. Circle zet ondertussen breder in op de institutionele markt. In augustus kondigde het bedrijf Arc aan: een eigen L2 bovenop Ethereum, waarbij USDC de native token vormt. Arc moet dienen als infrastructuur voor betalingen, valutahandel en kapitaalmarkten. Het testnet wordt dit najaar verwacht en de volledige uitrol staat gepland voor eind 2025. https://twitter.com/FireblocksHQ/status/1956005573411135737 De positie van USDC Met een market cap van $74 miljard is USDC de tweede stablecoin ter wereld, na Tether’s USDT. Eerder dit jaar ging Circle succesvol naar de beurs. Het idee om transacties terugdraaibaar te maken kan institutionele partijen aanspreken, maar plaatst Circle frontaal in de discussie over de toekomst van crypto. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Circle, uitgever van USDC, onderzoekt mogelijkheden om transacties omkeerbaar te maken bij fraude en hacks. Dat idee druist in tegen een van de fundamentele principes van crypto: dat transacties definitief en onherroepelijk zijn. Toch ziet Circle dit als een noodzakelijke stap om aansluiting te vinden bij het traditionele financiële systeem. Balans tussen finaliteit en flexibiliteit Circle president Heath Tarbert vertelde aan de Financial Times dat er gewerkt wordt aan mechanismen waarbij transacties in bepaalde gevallen kunnen worden teruggedraaid, zonder snelheid en afwikkelingszekerheid te verliezen. “We denken na over de mogelijkheid om transacties omkeerbaar te maken. Maar tegelijkertijd willen we afwikkelingsfinaliteit behouden. Er zit dus een spanning tussen het onmiddellijk kunnen overboeken en het feit dat het onherroepelijk moet zijn.” Voorstanders vinden dat omkeerbaarheid slachtoffers van fraude kan beschermen en dat dit het vertrouwen van institutionele partijen vergroot. Critici zien het als een ondermijning van de decentrale gedachte. Geen enkele partij zou de macht moeten hebben om transacties eenzijdig terug te draaien. Praktijkvoorbeelden en precedent Het idee van ingrijpen bij hacks is niet nieuw. In mei werd de DEX Cetus getroffen door een hack van ruim $220 miljoen. Validators op het Sui netwerk bevroren destijds $162 miljoen, die later via een executive decision werd teruggegeven aan Cetus. Deze ingreep leidde tot felle discussie. Circle lijkt nu te onderzoeken of een vergelijkbaar mechanisme structureel ingebouwd kan worden in stablecoin transacties. Daarmee schuift het bedrijf dichter richting traditionele financiële praktijken, waar terugboekingen en chargebacks gebruikelijk zijn. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zijn de rentes voor het eerst sinds 2024 omlaag. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als… Continue reading USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Brug naar institutionele adoptie Volgens Tarbert kan de blockchainsector leren van bestaande financiële infrastructuur. Hij zegt dat sommige developers pleiten voor beperkte omkeerbaarheid bij fraude, mits alle betrokken partijen akkoord zijn. Circle zet ondertussen breder in op de institutionele markt. In augustus kondigde het bedrijf Arc aan: een eigen L2 bovenop Ethereum, waarbij USDC de native token vormt. Arc moet dienen als infrastructuur voor betalingen, valutahandel en kapitaalmarkten. Het testnet wordt dit najaar verwacht en de volledige uitrol staat gepland voor eind 2025. https://twitter.com/FireblocksHQ/status/1956005573411135737 De positie van USDC Met een market cap van $74 miljard is USDC de tweede stablecoin ter wereld, na Tether’s USDT. Eerder dit jaar ging Circle succesvol naar de beurs. Het idee om transacties terugdraaibaar te maken kan institutionele partijen aanspreken, maar plaatst Circle frontaal in de discussie over de toekomst van crypto. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken

By: Coinstats
2025/09/26 12:31
USDCoin
USDC$0.9991-0.06%
MetYa
MET$0.23-0.77%
Wink
LIKE$0.007642-3.26%
OP
OP$0.6509-2.74%
MANTRA
OM$0.1627-1.69%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Circle, uitgever van USDC, onderzoekt mogelijkheden om transacties omkeerbaar te maken bij fraude en hacks. Dat idee druist in tegen een van de fundamentele principes van crypto: dat transacties definitief en onherroepelijk zijn. Toch ziet Circle dit als een noodzakelijke stap om aansluiting te vinden bij het traditionele financiële systeem. Balans tussen finaliteit en flexibiliteit Circle president Heath Tarbert vertelde aan de Financial Times dat er gewerkt wordt aan mechanismen waarbij transacties in bepaalde gevallen kunnen worden teruggedraaid, zonder snelheid en afwikkelingszekerheid te verliezen. “We denken na over de mogelijkheid om transacties omkeerbaar te maken. Maar tegelijkertijd willen we afwikkelingsfinaliteit behouden. Er zit dus een spanning tussen het onmiddellijk kunnen overboeken en het feit dat het onherroepelijk moet zijn.” Voorstanders vinden dat omkeerbaarheid slachtoffers van fraude kan beschermen en dat dit het vertrouwen van institutionele partijen vergroot. Critici zien het als een ondermijning van de decentrale gedachte. Geen enkele partij zou de macht moeten hebben om transacties eenzijdig terug te draaien. Praktijkvoorbeelden en precedent Het idee van ingrijpen bij hacks is niet nieuw. In mei werd de DEX Cetus getroffen door een hack van ruim $220 miljoen. Validators op het Sui netwerk bevroren destijds $162 miljoen, die later via een executive decision werd teruggegeven aan Cetus. Deze ingreep leidde tot felle discussie. Circle lijkt nu te onderzoeken of een vergelijkbaar mechanisme structureel ingebouwd kan worden in stablecoin transacties. Daarmee schuift het bedrijf dichter richting traditionele financiële praktijken, waar terugboekingen en chargebacks gebruikelijk zijn. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zijn de rentes voor het eerst sinds 2024 omlaag. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als… Continue reading USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Brug naar institutionele adoptie Volgens Tarbert kan de blockchainsector leren van bestaande financiële infrastructuur. Hij zegt dat sommige developers pleiten voor beperkte omkeerbaarheid bij fraude, mits alle betrokken partijen akkoord zijn. Circle zet ondertussen breder in op de institutionele markt. In augustus kondigde het bedrijf Arc aan: een eigen L2 bovenop Ethereum, waarbij USDC de native token vormt. Arc moet dienen als infrastructuur voor betalingen, valutahandel en kapitaalmarkten. Het testnet wordt dit najaar verwacht en de volledige uitrol staat gepland voor eind 2025. https://twitter.com/FireblocksHQ/status/1956005573411135737 De positie van USDC Met een market cap van $74 miljard is USDC de tweede stablecoin ter wereld, na Tether’s USDT. Eerder dit jaar ging Circle succesvol naar de beurs. Het idee om transacties terugdraaibaar te maken kan institutionele partijen aanspreken, maar plaatst Circle frontaal in de discussie over de toekomst van crypto. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht USDC wil stablecoin transacties terugdraaibaar maken is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

CME to launch Solana and XRP futures options on October 13, 2025

CME to launch Solana and XRP futures options on October 13, 2025

The post CME to launch Solana and XRP futures options on October 13, 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways CME Group will launch futures options for Solana (SOL) and XRP. The launch date is set for October 13, 2025. CME Group will launch futures options for Solana and XRP on October 13, 2025. The Chicago-based derivatives exchange will add the new crypto derivatives products to its existing digital asset offerings. The launch will provide institutional and retail traders with additional tools to hedge positions and speculate on price movements for both digital assets. The futures options will be based on CME’s existing Solana and XRP futures contracts. Trading will be conducted through CME Globex, the exchange’s electronic trading platform. Source: https://cryptobriefing.com/cme-solana-xrp-futures-options-launch-2025/
Solana
SOL$196.14-3.80%
XRP
XRP$2.7552-2.97%
BRC20.COM
COM$0.016593+0.75%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 01:07
Share
Bank of Canada cuts rate to 2.5% as tariffs and weak hiring hit economy

Bank of Canada cuts rate to 2.5% as tariffs and weak hiring hit economy

The Bank of Canada lowered its overnight rate to 2.5% on Wednesday, responding to mounting economic damage from US tariffs and a slowdown in hiring. The quarter-point cut was the first since March and met predictions from markets and economists. Governor Tiff Macklem, speaking in Ottawa, said the decision was unanimous. “With a weaker economy […]
MetYa
MET$0.2298-0.94%
Lorenzo Protocol
BANK$0.07359-1.22%
Share
Cryptopolitan2025/09/17 23:09
Share
Robert Kiyosaki Calls Central Banks “Criminal” for Inflation Growth

Robert Kiyosaki Calls Central Banks “Criminal” for Inflation Growth

TLDR Robert Kiyosaki criticizes traditional education for teaching children to work for inflationary currencies. Kiyosaki labels central banks as “criminal organizations” and blames them for creating wealth inequality. Robert Kiyosaki believes Bitcoin will reach $1 million in the next decade and serves as a hedge against inflation. Kiyosaki started buying Bitcoin at $6,000 and currently [...] The post Robert Kiyosaki Calls Central Banks “Criminal” for Inflation Growth appeared first on CoinCentral.
1
1$0.008617-31.44%
Share
Coincentral2025/09/19 05:15
Share

Trending News

More

CME to launch Solana and XRP futures options on October 13, 2025

Bank of Canada cuts rate to 2.5% as tariffs and weak hiring hit economy

Robert Kiyosaki Calls Central Banks “Criminal” for Inflation Growth

Ethereum koers toont zeldzaam dubbel koopsignaal en richt zich op $4.550

Ether zakt onder 4.000 USD na forse verkoopactiviteit