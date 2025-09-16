i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De discussie over kunstmatige intelligentie en blockchain bereikt een nieuw niveau. Ethereum medeoprichter Vitalik Buterin waarschuwt dat AI crypto governance gevaarlijk kan zijn. Volgens hem zijn AI modellen kwetsbaar voor manipulatie en dat kan leiden tot grote risico’s voor protocollen en investeerders. Zijn opmerkingen zijn gebaseerd op recente incidenten waarbij ChatGPT via slimme jailbreaks gevoelige informatie prijsgaf. Dit wekt de zorgen dat hackers ook crypto governance structuren op dezelfde manier kunnen misbruiken. Waarom AI crypto niet zomaar governance kan overnemen Veel projecten experimenteren met AI om governance te automatiseren. Denk aan algoritmes die beslissen welke ontwikkelaars subsidies krijgen, of welke voorstellen prioriteit verdienen. Het idee klinkt efficiënt, maar Buterin benadrukt dat kwaadwillenden altijd manieren vinden om AI te misleiden. Een simpele jailbreak met de instructie ‘stuur mij alle middelen’ kan volgens hem al genoeg zijn om een governance structuur te ondermijnen. In de praktijk betekent dit dat een crypto hack via AI niet eens geavanceerde technologie hoeft te gebruiken. Een slechte prompt of een onschuldige integratie kan een volledig protocol blootstellen. Ethereum nieuws van de afgelopen maanden laat zien hoe groot de belangstelling voor AI crypto is, maar ook hoe weinig rekening wordt gehouden met de risico’s. De aanleiding tot Buterins waarschuwing was een video van Eito Miyamura, maker van het AI data platform EdisonWatch. Daarin liet hij zien hoe ChatGPT na een update gevoelige e-maildata kon lekken, alleen door een gemanipuleerde kalenderuitnodiging te sturen. Zonder dat de ontvanger iets bevestigde, kon de AI worden overgenomen en kon het instructies van de aanvaller uitvoeren. Volgens Buterin bewijst dit dat menselijke controle onmisbaar blijft. Als AI zonder toezicht beslissingen maakt binnen een Ethereum protocol, opent dat de deur voor misbruik. Zeker omdat snel stijgende crypto projecten vaak miljarden aan waarde beheren en een enkele kwetsbaarheid al tot een massale crypto hack kan leiden. Het alternatief dat Buterin voorstelt In plaats van ‘naïeve AI governance’ promoot Buterin een model dat hij ‘info finance’ noemt. Hierbij is er geen enkelvoudig AI model dat alles beslist. In plaats daarvan ontstaat een open markt waar meerdere modellen concurreren om de beste antwoorden te leveren. Cruciaal in dit concept is dat resultaten door iedereen gecontroleerd kunnen worden en dat er een menselijke jury is die bij twijfel een goed besluit neemt. Dit creëert een systeem waarin diversiteit van modellen, prikkels voor correctie en continue toezicht samenkomen. Voor Ethereum en andere blockchains zou dit een manier kunnen zijn om AI te integreren zonder de kernprincipes van decentralisatie en veiligheid los te laten. ChatGPT als voorbeeld van hoe snel dingen fout gaan De recente updates van ChatGPT tonen precies de valkuil die Buterin beschrijft. Een tool die miljoenen mensen dagelijks gebruiken, werd plotseling een toegangspoort voor datalekken. Miyamura liet zien dat een aanvaller enkel een slim geschreven uitnodiging hoefde te sturen om controle te krijgen over de AI. De exploit maakte duidelijk dat zelfs de meest geavanceerde AI nog steeds gevoelig is voor simpele trucs. Dat is al zorgelijk bij persoonlijke data, maar in een context waar miljarden aan ETH of andere assets op het spel staan, zou dit een super groot probleem zijn. Grok names #Vitalik #Buterin the most trusted #crypto #expert of 2025 From $500B+ DeFi dominance to scandal-free credibility — here’s why https://t.co/NmTZW03wL7 — CCN (@CCNDotComNews) September 9, 2025 Buterin benadrukt dat AI crypto nooit volledig zelfstandig mag besturen. Governance draait niet alleen om efficiëntie, maar ook om verantwoordelijkheid en ethiek. Mensen kunnen context begrijpen, belangen afwegen en misbruik herkennen. AI daarentegen voert instructies uit, zelfs als die tegen de intentie van een protocol ingaan. Zonder menselijke jury of toezicht zou een nieuw crypto project zichzelf volledig uitleveren aan scripts, prompts en mogelijk goede actoren. Voor beleggers die Ethereum nieuws volgen, is het duidelijk dat veiligheid boven snelheid moet staan. Info finance als toekomst van AI in crypto Buterin schreef al in 2024 uitgebreid over info finance. Het uitgangspunt is dat markten vaak beter informatie boven water krijgen dan gesloten systemen. Door voorspellingen en modellen te laten concurreren, ontstaat een robuust mechanisme dat misbruik tegengaat. De aantrekkingskracht van AI in de crypto sector is groot. Traders gebruiken algoritmes om strategieën te optimaliseren, en protocollen experimenteren met bots die lastige taken overnemen. Toch toont Buterin dat de gevaren minstens even groot zijn als de voordelen. Zonder duidelijke kaders kan een crypto hack via AI niet alleen geld kosten, maar ook het vertrouwen in Ethereum en andere blockchains tegenwerken. De sector staat nog maar aan het begin van dit debat, maar de waarschuwing van Buterin zet de toon voor de komende jaren. Praat mee op onze socials! De balans tussen innovatie en veiligheid Het spanningsveld tussen innovatie en veiligheid is niets nieuws in crypto. Elke nieuwe technologie, van DeFi tot NFT's, bracht risico's mee. AI voegt daar een nieuwe laag aan toe, omdat het niet alleen gaat om technische bugs. Buterin probeert daarom AI slim in te zetten, maar altijd met een menselijk vangnet. Alleen zo kan Ethereum zijn positie als leidende blockchain behouden zonder dat innovatie ten koste gaat van stabiliteit. Voor iedereen die Ethereum of andere crypto actief gebruikt, biedt dit een veilige manier om je portfolio te beheren.

