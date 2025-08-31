Whale-adressen bereiken all-time high: wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

By: Coinstats
2025/08/31 18:16
Bitcoin
BTC$108,298.37-0.13%
Moonveil
MORE$0.10193-1.93%
BRC20.COM
COM$0.019024-5.57%
Wink
LIKE$0.011958-1.43%
THINK Token
THINK$0.01562-6.35%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Het aantal Bitcoin whales dat meer dan 100 BTC bezit, staat in 2025 op een nieuw all-time high van 19.130 adressen. Deze groei valt samen met een periode waarin de markt historisch gezien vaak zwakte laat zien in september. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers in de komende periode? Bitcoin koers en seizoenspatronen sinds 2010 Onderzoek van Bitwise Asset Management naar de prestaties van Bitcoin tussen 2010 en 2025 laat duidelijke seizoenspatronen zien. September blijkt de zwakste maand, met een gemiddeld verlies van –4,68%. Dit patroon komt vrijwel elk jaar terug. In tegenstelling tot september zijn er maanden die gemiddeld sterke rendementen lieten zien. April noteerde +32,85%, november +38,50%. Ook mei (+22,81%) en oktober (+27,30%) behoren tot de best presterende maanden. Deze cijfers tonen aan dat het gedrag van de Bitcoin koers vaak sterk samenhangt met seizoensinvloeden. De data biedt beleggers en analisten context om historische trends te begrijpen. Toch zijn dit gemiddelden: de uitkomst in een individueel jaar kan aanzienlijk afwijken van het lange termijn gemiddelde. September has historically been Bitcoin’s weakest month. Did Bitcoin front-run the red September, or is more selling ahead? What do you think? pic.twitter.com/krqFLRR8Zv — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 30, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue reading Whale-adressen bereiken all-time high: wat betekent dit voor de Bitcoin koers? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bitcoin whales kopen sneller dan ooit Naast seizoensinvloeden valt in 2025 vooral de snelle groei van whales op. Het aantal adressen dat minstens 100 BTC holdt, bereikte dit jaar 19.130. Dat is hoger dan het vorige all-time high van 18.544 in 2017. De groei in het aantal whales is groot wanneer we terugkijken. In 2010 waren er slechts 1.375 adressen die meer dan 100 BTC holden. In 2024 stond de teller al op 17.761. De stijging naar meer dan 19.000 adressen laat zien dat steeds meer grote investeerders Bitcoin kopen en holden op lange termijn. Veel analisten wijzen erop dat periodes van sterke whale-accumulatie in het verleden vaak voorafgingen aan grote prijsbewegingen. Het blijft een signaal dat de rol van kapitaalkrachtige partijen in de markt groeit. JUST IN: Bitcoin addresses holding 100+ BTC reach an all-time high. Whales are buying at an unprecedented pace. You know what comes next. pic.twitter.com/7iH5Vdk3Ym — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 30, 2025 Marktbalans tussen zwakte en accumulatie De Bitcoin koers schommelt begin september rond $109.400, met een dagelijkse stijging van 1,51%. Over de afgelopen week daalde de koers met –5,31%, terwijl de afgelopen maand een verlies van –5,37% liet zien. Deze stabiliteit komt voort uit twee tegengestelde krachten. Aan de ene kant staat de historische zwakte van september. Aan de andere kant duwen whales de markt door grote hoeveelheden Bitcoin te kopen. Voor traders en investeerders vormt dit een interessante tegenstelling. Het ene deel van de markt kijkt naar statistieken die wijzen op mogelijke neerwaartse druk, terwijl de andere kant ziet dat whales de fundamenten versterken met grote aankopen. Langetermijntrend van grote adressen De gestage toename van whale-adressen laat een bredere trend zien. Sinds 2010 is er een duidelijke verschuiving van kleinschalige naar grootschalige holdings. Waar Bitcoin in de beginjaren vooral verspreid was onder kleine miners en early adopters, is er inmiddels sprake van een groeiend aantal partijen dat toegang heeft tot institutioneel kapitaal. Deze groep whales bestaat niet alleen uit particuliere miljardairs, maar ook uit fondsen, bedrijven en mogelijk zelfs staatsgerelateerde instellingen. De groei van deze categorie geeft de markt meer stabiliteit, maar verhoogt ook de invloed van enkele grote partijen op de prijsontwikkeling. Hoe gaat de Bitcoin koers reageren? De markt staat in 2025 op een interessant kruispunt. Historische cijfers tonen aan dat september gemiddeld zwakte laat zien, terwijl whales juist hun posities uitbreiden tot nieuwe all-time highs. Deze combinatie van factoren kan richting geven aan de Bitcoin koers in de rest van het jaar. Wat nu opvalt: September is de zwakste maand met gemiddeld –4,68% sinds 2010. Whales holden meer dan ooit met 19.130 adressen. De Bitcoin koers staat rond $109.400 met +1,51% in 24 uur, maar een verlies van ruim –5% in week en maand. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Whale-adressen bereiken all-time high: wat betekent dit voor de Bitcoin koers? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Since June, the average daily transaction volume of US dollar stablecoins has exceeded that of BTC and ETH. Standard Chartered said that stablecoin issuers may become the second largest buyer of US de

Since June, the average daily transaction volume of US dollar stablecoins has exceeded that of BTC and ETH. Standard Chartered said that stablecoin issuers may become the second largest buyer of US de

PANews reported on June 25 that according to BusinessLIVE, the average daily trading volume of US dollar stablecoins has exceeded US$100 billion since June, significantly exceeding the trading volume of
Bitcoin
BTC$108,408.33-0.06%
MAY
MAY$0.0449+0.89%
MetaDOS
SECOND$0.0000074+13.84%
Share
PANews2025/06/25 15:32
Share
XRP ETF Launch Could See $5B Inflows, Outpacing Ethereum ETFs: CEO

XRP ETF Launch Could See $5B Inflows, Outpacing Ethereum ETFs: CEO

Optimism is running high among supporters of XRP as Canary Capital CEO Steve McClurg claimed that the long-awaited XRP spot ETFs could see inflows of $5 billion in their first month. Related Reading: Ethereum Bullishness: Ark Invest Boss Scoops $16-M More In BitMine Stock His comments, shared during a Friday interview, highlighted his belief that the funds would even outperform Ethereum ETFs, which have so far struggled to attract money from institutional investors. Ethereum ETFs Struggle While XRP Builds Optimism Bitcoin’s debut in the ETF market brought in $1.5 billion in net inflows in January 2024, according to Sosovaliue data. By February 12, just one month later, the total had climbed to $3.30 billion. Ethereum’s numbers, however, told a different story. Reports disclosed that the Ethereum spot ETFs recorded an outflow of $480 million in July 2024 and then lost another $5.60 million one month later. 🔥Canary Capital CEO says $XRP ETF can do $5 BILLION in the first month and can outperform $ETH from pure financial services👀🤯 FULL INTERVIEW👇👇https://t.co/s2BFB7F9mk#xrparmy #ripple #XRPCommunity #XRP pic.twitter.com/AqrgeSnjIz — Paul Barron Network (@paulbarrontv) August 29, 2025 A big reason was tied to money leaving the Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Against this backdrop, McClurg argued that XRP’s position in the market gives it a stronger chance at instant success. He pointed out that after Bitcoin, XRP remains the most recognized token among Wall Street investors. According to him, this recognition, along with demand from its loyal community often called the “XRP Army,” will fuel immediate ETF adoption. Rising Odds Of An XRP ETF In 2025 Reports have shown increasing confidence that an XRP ETF will be approved this year. Analysts said odds for a launch in 2025 rose from 80% to 85%, a minor shift but still an upward one. McClurg agreed with this sentiment and mentioned that other cryptocurrencies such as Solana, Litecoin, and HBAR may also get ETF approval before the year ends. He added that XRP futures already being available adds weight to its chances of moving forward. Related Reading: A New Vision For Money: Hoskinson Predicts Bitcoin Will Hit $10 Trillion According to McClurg, XRP has an advantage over Ethereum from a pure financial services standpoint. Unlike Ethereum, which is built largely around smart contracts and decentralized apps, XRP is tied directly to payments and cross-border settlements. That use case, he suggested, makes it easier for Wall Street’s major players to understand and support, especially through regulated investment vehicles. Featured image from Unsplash, chart from TradingView
MemeCore
M$0.65908-7.55%
Threshold
T$0.01627+1.11%
Trust The Process
TRUST$0.0005112+1.52%
Share
NewsBTC2025/08/31 18:00
Share
Solana & Pi Coin Show Strength, But Layer Brett Could Retire You By 2026

Solana & Pi Coin Show Strength, But Layer Brett Could Retire You By 2026

The post Solana & Pi Coin Show Strength, But Layer Brett Could Retire You By 2026 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Forget the hype about SOL and Pi Coin for a moment; while Solana and Pi Coin certainly show market strength, a new challenger is quietly building a reputation as the top crypto to buy now that might just redefine what a memecoin can be. Layer Brett, a groundbreaking Ethereum Layer 2 solution, isn’t just riding the wave; it’s looking to break it. This isn’t just another crypto presale; it’s a chance to get in on a project promising utility, speed, and rewards that could truly make early backers wealthy by 2026. Why layer 2 gives layer Brett the edge Let’s be real: Ethereum’s mainnet, for all its security, can be slow and gas fees cripplingly expensive. This creates friction, making everyday transactions a pain. Most memecoins, like the original Brett or even giants like Solana and Pi Coin, were either built on congested chains or had zero utility, leaving users frustrated with high costs and limited functionality. Layer Brett completely sidesteps this as the top crypto to buy now. Built as an Ethereum Layer 2, it offers lightning-fast transactions and dramatically reduced gas fees, cutting costs down to pennies. It brings genuine blockchain scalability to the meme token space. Layer Brett is not just another memecoin; it’s Layer 2 with purpose. This unique architecture is why Layer Brett is designed for performance, scale, and user rewards, unlike many simple meme projects. The project aims to rival established tokens such as Solana and Pi Coin. How LBRETT Rewards Early Buyers This isn’t about mere speculation. LBRETT offers tangible benefits from day one. Early participants in the crypto presale aren’t just buying tokens; they’re stepping into an ecosystem built to reward them handsomely. We’re talking about incredible staking benefits, with early buyers earning massive rewards, potentially upwards of 1,900% APY…
Threshold
T$0.01627+1.11%
Solana
SOL$202.08+1.47%
RealLink
REAL$0.05742-0.81%
Share
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:10
Share

Trending News

More

Since June, the average daily transaction volume of US dollar stablecoins has exceeded that of BTC and ETH. Standard Chartered said that stablecoin issuers may become the second largest buyer of US de

XRP ETF Launch Could See $5B Inflows, Outpacing Ethereum ETFs: CEO

Solana & Pi Coin Show Strength, But Layer Brett Could Retire You By 2026

Could Remittix Rise More Than Dogecoin & Shiba Inu Did As ChatGPT Predicts $RTX To Rise Over 4,000 % In 2025?

Arthur Hayes' new article: Signals of a shift in the Fed's policy are emerging. Can Bitcoin break through $250,000 by the end of the year?