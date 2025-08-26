Willy Woo: Bitcoin OG whales veroorzaken pijnlijke stijging

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Bitcoin kent dit jaar nog geen flote stijging. Ondanks sterke macro economische steunpunten en toenemende institutionele adoptie blijft de koers achter bij de verwachtingen. Volgens analist Willy Woo ligt de verklaring bij de oudste whales in de markt. Deze groep, die hun munten nog in 2011 onder de $10 kocht, heeft momenteel grote invloed op de prijs. Why is BTC moving up so slowly this cycle? BTC supply is concentrated around OG whales who peaked their holdings in 2011 (orange and dark orange). They bought their BTC at $10 or lower. It takes $110k+ of new capital to absorb each BTC they sell. pic.twitter.com/7CbWXsvX2l — Willy Woo (@woonomic) August 24, 2025 Woo stelt dat het inmiddels meer dan $110.000 aan kapitaal kost om elke Bitcoin die door deze whales verkocht wordt te absorberen. Dat verschil in kostprijs en verkoopgedrag bepaalt in hoge mate hoeveel nieuw geld er moet binnenstromen voordat BTC in prijs kan doorstijgen. De rol van een grote whale in de recente crash Die invloed werd vorige week nog eens duidelijk. Een enkele whale, die al langere tijd zijn BTC positie afbouwt, verplaatste ruim $2 miljard aan Bitcoin richting Ether. Dit leidde tot een plotselinge verkoopgolf waarbij de BTC koers in minuten tijd van $114.500 naar $112.100 zakte. Blockchain analyse wees uit dat deze whale in totaal zo’n 24.000 BTC naar het platform Hyperliquid stuurde, waarvan ruim 18.000 BTC inmiddels zijn omgezet in meer dan 416.000 ETH. Een groot deel daarvan is zelfs direct gestaked, wat suggereert dat het om een lange termijn strategie gaat. Daarnaast werden grote leveraged longposities geopend, goed voor een totaal van ruim $2,6 miljard. Analisten schatten dat de whale met deze ETH/BTC transactie zo’n $185 miljoen winst boekte. Bearish signalen op basis van MVRV Z-score Naast de marktimpact van whale activiteiten wijst Woo op een ander zorgwekkend signaal, namelijk de MVRV Z-score. Deze on-chain waarde vergelijkt de huidige marktwaarde van Bitcoin met de gerealiseerde waarde, oftewel de prijs waarop ze voor het laatst zijn verplaatst. Volgens Woo vertoont de MVRV Z-score momenteel een bearish sentiment die sinds 2013 niet meer is gezien. Waar de prijs hogere toppen neerzet, blijft de MVRV Z-score achter met lagere toppen. We’re seeing more bearish divergences for sure. Unseen since 2013’s double top. — Willy Woo (@woonomic) August 12, 2025 Historisch gezien wijst dit patroon op een verzwakkende trend en de mogelijkheid van een correctie. Woo gaf zelfs aan zijn eigen BTC positie verkocht te hebben, deels om zijn kapitaal te verschuiven naar andere coins binnen het ecosysteem. It was a rotation to higher up the risk curve to support the picks and shovels behind BTC. I’ll talk more about it in some podcasts that got recorded, mostly it’s personal to my situation and not about exiting Bitcoin. — Willy Woo (@woonomic) August 12, 2025 Whales en HNWI’s domineren de markt Wat deze cyclus anders maakt dan voorgaande, is volgens Woo de aard van de kapitaalstromen. Waar eerdere bull runs grotendeels door retailbeleggers werden aangejaagd, wordt de markt nu gedomineerd door high net worth individuals en grote kapitaalstromen uit het $900 biljoen brede spectrum van wereldwijde vermogens. Retail speelt nog steeds een rol, maar is volgens Woo tien keer minder belangrijk geworden. Toekomstige instroom zal waarschijnlijk via institutionele gatekeepers zoals pensioenfondsen en soevereine vermogensfondsen verlopen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Willy Woo: Bitcoin OG whales veroorzaken pijnlijke stijging is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.