WWE Raw Live Results, Winners And Grades On September 8, 2025

AJ Lee returns to WWE Raw WWE

WWE Raw advertised the return of AJ Lee to Raw for the first time in 10 years after Lee made her dramatic return to SmackDown to take out Becky Lynch this past Friday. Raw also advertised AJ Styles vs. El Grande Americano after El Grande cost Styles the WWE Intercontinental Championship and Lyra Valkyria vs. Raquel Rodriguez.

The Raw broadcast from August 25, 2025 garnered 2.6 million viewers.

WWE Raw Match Card And Results

AJ Styles vs. El Grande Americano

Lyra Valkyria vs. Raquel Rodriguez

WWE Raw On Netflix Ratings And Viewership

August 25, 2025 | 2.6 million global views (No. 6)

August 18, 2025 | 2.8 million global views (No. 5)

August 11, 2025 | 2.8 million global views (No. 6)

August 4, 2025 | 3.0 million global views (No. 5)

July 28, 2025 | 2.7 million global views (No. 8)

WWE Raw Ticket Sales

WWE Raw Venue: Fiserv Forum (Milwaukee, Wisc.)

WWE Raw Tickets Distributed: 8,785

WWE Raw Tickets Available: 665

When Does WWE Raw Start? How To Watch

WWE Raw Date: Monday, September 8, 2025

WWE Raw Start Time: 5:00 00 PST (8:00 pm EST)

Where to Watch/Stream WWE Raw: Netflix

WWE Raw Live Results And Highlights On 9/8/25

Stay tuned for WWE Raw updates throughout the night.