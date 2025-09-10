XRP瑞波幣即時新聞：有望實現三倍增長動態更新（9月10日）

緊貼今日最佳加密貨幣預售 即時分析助你搶先一步

查看我們對2025年9月10日熱門加密預售的即時更新報導！

我們將為你帶來即時更新，涵蓋熱門預售動態、巨鯨入場情況、資金與開發輪預測、重要風險警示——一切你需要掌握的資訊都在這裡。

本頁會根據最新內部消息不斷更新，涵蓋當前最火熱的預售項目，記得經常重新整理頁面！

免責聲明：加密貨幣為高風險投資，你可能會損失資本。我們所提供的內容僅供參考，並不構成財務建議。我們可能會透過附屬連結獲得傭金，但不會增加你的成本。

XRP（瑞波幣）：有望實現三倍增長，衝擊 10 美元關口

September 10, 2025 • 01:00 UTC

根據 ChatGPT 的預測，XRP（$XRP）或將在 2025 年底前上漲至 10 美元，相較當前約 2.98 美元的價格，潛在漲幅超過三倍。

該代幣近期走勢強勁，7 月 18 日曾一度攀升至 3.65 美元，突破 2018 年創下的 3.40 美元歷史高點，隨後回檔約 18%，回落至目前區間。

在基本面方面，Ripple 正加速全球擴張。2024 年，聯合國資本發展基金（UNCDF）正式認可 XRP 作為發展中國家跨境支付的可行工具。與此同時，Ripple 也成功結束了與美國證券交易委員會（SEC）的長期法律糾紛。

ChatGPT 的預測顯示，若行情延續當前動能，保守目標區間在 5~6 美元，而在牛市情景下，XRP 有望衝擊 10 美元的關鍵價位。

Solana（SOL）：ETF 預期與網路擴張共振，或劍指 400 美元

September 10, 2025 • 01:00 UTC

Solana（$SOL）正在穩固其智慧合約生態中的核心地位，目前市值達到 1,165 億美元，鎖倉總價值（TVL）約 107 億美元，持續吸引開發者與機構資金。

市場的積極情緒，部分源於美國版 Solana 現貨 ETF 或即將獲批的預期，這一趨勢與比特幣、以太坊 ETF 上市後帶來的巨額資金流入如出一轍。更具話題性的是，今年早些時候，特朗普總統曾提及 Solana 或將被納入擬議中的“國家比特幣儲備計畫”。

從技術走勢來看，Solana 已擺脫長期下行趨勢。今年 1 月一度沖高至 250 美元，4 月回檔至 100 美元，而目前已反彈至 215 美元，價格重新進入上升通道。年初，SOL 完成了“下降楔形”的突破，盛夏又實現“看漲旗形”的上破。

根據 ChatGPT 的預測，Solana 或將在 2026 年底前挑戰 400 美元關口，相較於 2024 年 1 月創下的 293.31 美元歷史高點，有望再創新紀錄。

Pepe（PEPE）或具備四倍上漲潛力

September 10, 2025 • 01:00 UTC

自 2023 年 4 月上線以來，Pepe（$PEPE）迅速躋身前三大 Meme 幣，目前市值已達 43 億美元，穩居非狗狗系 Meme 幣的首位。

截至當前，PEPE 報價為 $0.00001023，過去 24 小時漲幅 4%，但相較於 Meme 板塊整體 9% 的漲幅仍略顯遜色。若行情穩定，Pepe 有望在今秋衝擊 $0.000026，關鍵在於能否突破 $0.000018–$0.000022 區間阻力。

在強烈看漲的情境下，ChatGPT 預測 Pepe 或將飆升至 $0.00004，意味著相較現價潛在四倍回報。技術面上，自去年 11 月至今年 3 月，PEPE 已構築“下降楔形”形態，通常被視為看漲結構。隨著監管環境逐漸明朗，Pepe 或迎來新一輪突破行情。

加密企業緊急評估供應鏈攻擊風險

September 10, 2025 • 01:00 UTC

一場涉及廣泛使用軟體庫的大規模供應鏈攻擊，引發了加密行業的高度警惕。多家企業正加緊評估潛在影響。

Ledger 首席技術官 Charles Guillemet 週一發出緊急預警，呼籲使用者立即暫停鏈上交易。他指出，一個惡意載荷已被植入某 JavaScript 套裝軟體中，而該套裝軟體下載量已超過 10 億次，此次入侵規模可能對整個加密生態構成威脅。

“我們正面臨一場嚴重的供應鏈攻擊：一位知名開發者的 NPM 帳戶遭到入侵。受影響的套裝軟體下載量已超過 10 億次，這意味著整個 JavaScript 生態系統可能處於危險之中。” Guillemet 在 X 平臺上表示。他進一步解釋，惡意程式碼會在使用者不知情的情況下動態篡改加密位址，從而竊取資金。

