XRP is groter dan goud en aandelen in Thailand, koers stijging naar $4 steeds dichterbij

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De XRP koers staat volop in de schijnwerpers in Thailand. De munt is inmiddels negen maanden op rij het best presterende beleggingsinstrument van het land en lijkt daarmee hard op weg richting de $4-grens. XRP is groter dan goud en aandelen in Thailand Volgens onderzoeksjournalist Jungle Inc ondergaat de Thaise financiële sector een opmerkelijke transformatie. Waar traditioneel goud, aandelen en grondstoffen de toon zetten, wordt die rol nu overgenomen door digitale valuta. De absolute winnaar? XRP. Thailand’s hottest asset isn’t gold or stocks… it’s XRP. According to Thailand’s SEC: XRP is the #1 performing asset in the country for 9 straight months Up 390% year-on-year in August — beating Bitcoin, Ethereum & even gold ETH just entered the top 3, pushing out… pic.twitter.com/r95w2xzHAh — Jungle Inc Crypto News (@jungleincxrp) September 21, 2025 Uit cijfers van de Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) blijkt dat XRP al negen maanden onafgebroken de ranglijsten aanvoert. De munt steeg jaar-op-jaar met maar liefst 390% (augustus 2025) en overtrof daarmee concurrenten als Bitcoin, Ethereum en zelfs goud. Deze ontwikkeling onderstreept dat crypto’s niet langer een niche vormen, maar steeds meer erkenning krijgen als volwaardig beleggingsinstrument. Ook Ethereum heeft terrein gewonnen. ETH behoort inmiddels tot de drie populairste assets in Thailand en verdringt daarmee goud van het podium. Dit markeert een fundamentele verschuiving in de voorkeur van beleggers, vooral onder jongere en tech-savvy investeerders die bereid zijn in te zetten op volatiliteit en hoog rendement. Het cryptolandschap in Thailand groeit in rap tempo. Het maandelijkse handelsvolume bereikte $8,2 miljard, terwijl het aantal actieve accounts met 8,4% toenam tot 230.000 gebruikers. Retailbeleggers nemen een steeds grotere rol in en zijn inmiddels goed voor 42% van de markt, een signaal dat crypto breed toegankelijker en mainstream is. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading XRP is groter dan goud en aandelen in Thailand, koers stijging naar $4 steeds dichterbij document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); XRP snel naar $4? Analisten zijn optimistisch Volgens gerenommeerd crypto-analist John Squire heeft XRP alle troeven in handen om de $4-grens sneller te bereiken dan velen verwachten. XRP noteert momenteel rond de $2,87, maar vertoont een sterke consolidatie die vaak voorafgaat aan een krachtige uitbraak. $XRP is on track to hit $4 faster than most expect. pic.twitter.com/imCIEUwzKR — John Squire (@TheCryptoSquire) September 19, 2025 Squire wijst op een combinatie van positieve technische signalen, een gunstig marktsentiment en meer duidelijkheid rond regelgeving. Deze factoren versterken de koopdruk en creëren een solide basis voor een nieuwe rally. Daarbij speelt ook het fundamentele verhaal mee: Ripple’s focus op grensoverschrijdende betalingen en duurzame samenwerkingen met financiële instellingen geeft XRP een praktisch voordeel ten opzichte van cryptomunten die vooral drijven op speculatie. De doorbraak in Thailand laat bovendien zien dat digitale valuta niet alleen investeringsobjecten zijn, maar ook de manier waarop waarde wordt gezien en uitgewisseld fundamenteel veranderen. Met de groeiende legitimiteit en participatie van retailbeleggers kan de Thaise cryptomarkt dienen als blauwdruk voor andere landen die zich aanpassen aan de nieuwe financiële realiteit. BlackRock en Van Eck Nog meer nieuws: BlackRock en VanEck, twee van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, hebben nu toegang gekregen tot onmiddellijke liquiditeit via Ripple’s RLUSD. Dat is de door Ripple gelanceerde stablecoin, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, en bedoeld om snelle, goedkope en betrouwbare transacties mogelijk te maken op de blockchain. Voor fondsen als die van BlackRock en VanEck is liquiditeit cruciaal: het bepaalt hoe makkelijk zij kapitaal kunnen in- en uitstromen zonder grote koersschommelingen te veroorzaken. Waarom is dit belangrijk: Institutionele adoptie Het feit dat gevestigde spelers als BlackRock en VanEck Ripple’s infrastructuur gebruiken, legitimeert Ripple en XRP nog verder in de financiële wereld. Instant settlement Traditioneel kost het verwerken van grote transacties via banken en clearinghuizen uren of zelfs dagen. Met RLUSD kan dit vrijwel onmiddellijk. Ripple’s strategie Ripple richt zich al jaren op grensoverschrijdende betalingen. Met RLUSD en institutionele partners erbij verstevigen ze hun positie als brug tussen crypto en de traditionele financiële wereld. Impact voor beleggers Als meer fondsen deze liquiditeit gaan gebruiken, kan dat de vraag naar XRP en RLUSD vergroten, omdat beide een rol spelen in de settlement-infrastructuur van Ripple. Dit kan positief zijn voor de koers en adoptie. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht XRP is groter dan goud en aandelen in Thailand, koers stijging naar $4 steeds dichterbij is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De XRP koers staat volop in de schijnwerpers in Thailand. De munt is inmiddels negen maanden op rij het best presterende beleggingsinstrument van het land en lijkt daarmee hard op weg richting de $4-grens. XRP is groter dan goud en aandelen in Thailand Volgens onderzoeksjournalist Jungle Inc ondergaat de Thaise financiële sector een opmerkelijke transformatie. Waar traditioneel goud, aandelen en grondstoffen de toon zetten, wordt die rol nu overgenomen door digitale valuta. De absolute winnaar? XRP. Thailand’s hottest asset isn’t gold or stocks… it’s XRP. According to Thailand’s SEC: XRP is the #1 performing asset in the country for 9 straight months Up 390% year-on-year in August — beating Bitcoin, Ethereum & even gold ETH just entered the top 3, pushing out… pic.twitter.com/r95w2xzHAh — Jungle Inc Crypto News (@jungleincxrp) September 21, 2025 Uit cijfers van de Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) blijkt dat XRP al negen maanden onafgebroken de ranglijsten aanvoert. De munt steeg jaar-op-jaar met maar liefst 390% (augustus 2025) en overtrof daarmee concurrenten als Bitcoin, Ethereum en zelfs goud. Deze ontwikkeling onderstreept dat crypto’s niet langer een niche vormen, maar steeds meer erkenning krijgen als volwaardig beleggingsinstrument. Ook Ethereum heeft terrein gewonnen. ETH behoort inmiddels tot de drie populairste assets in Thailand en verdringt daarmee goud van het podium. Dit markeert een fundamentele verschuiving in de voorkeur van beleggers, vooral onder jongere en tech-savvy investeerders die bereid zijn in te zetten op volatiliteit en hoog rendement. Het cryptolandschap in Thailand groeit in rap tempo. Het maandelijkse handelsvolume bereikte $8,2 miljard, terwijl het aantal actieve accounts met 8,4% toenam tot 230.000 gebruikers. Retailbeleggers nemen een steeds grotere rol in en zijn inmiddels goed voor 42% van de markt, een signaal dat crypto breed toegankelijker en mainstream is. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading XRP is groter dan goud en aandelen in Thailand, koers stijging naar $4 steeds dichterbij document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); XRP snel naar $4? Analisten zijn optimistisch Volgens gerenommeerd crypto-analist John Squire heeft XRP alle troeven in handen om de $4-grens sneller te bereiken dan velen verwachten. XRP noteert momenteel rond de $2,87, maar vertoont een sterke consolidatie die vaak voorafgaat aan een krachtige uitbraak. $XRP is on track to hit $4 faster than most expect. pic.twitter.com/imCIEUwzKR — John Squire (@TheCryptoSquire) September 19, 2025 Squire wijst op een combinatie van positieve technische signalen, een gunstig marktsentiment en meer duidelijkheid rond regelgeving. Deze factoren versterken de koopdruk en creëren een solide basis voor een nieuwe rally. Daarbij speelt ook het fundamentele verhaal mee: Ripple’s focus op grensoverschrijdende betalingen en duurzame samenwerkingen met financiële instellingen geeft XRP een praktisch voordeel ten opzichte van cryptomunten die vooral drijven op speculatie. De doorbraak in Thailand laat bovendien zien dat digitale valuta niet alleen investeringsobjecten zijn, maar ook de manier waarop waarde wordt gezien en uitgewisseld fundamenteel veranderen. Met de groeiende legitimiteit en participatie van retailbeleggers kan de Thaise cryptomarkt dienen als blauwdruk voor andere landen die zich aanpassen aan de nieuwe financiële realiteit. BlackRock en Van Eck Nog meer nieuws: BlackRock en VanEck, twee van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, hebben nu toegang gekregen tot onmiddellijke liquiditeit via Ripple’s RLUSD. Dat is de door Ripple gelanceerde stablecoin, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, en bedoeld om snelle, goedkope en betrouwbare transacties mogelijk te maken op de blockchain. Voor fondsen als die van BlackRock en VanEck is liquiditeit cruciaal: het bepaalt hoe makkelijk zij kapitaal kunnen in- en uitstromen zonder grote koersschommelingen te veroorzaken. Waarom is dit belangrijk: Institutionele adoptie Het feit dat gevestigde spelers als BlackRock en VanEck Ripple’s infrastructuur gebruiken, legitimeert Ripple en XRP nog verder in de financiële wereld. Instant settlement Traditioneel kost het verwerken van grote transacties via banken en clearinghuizen uren of zelfs dagen. Met RLUSD kan dit vrijwel onmiddellijk. Ripple’s strategie Ripple richt zich al jaren op grensoverschrijdende betalingen. Met RLUSD en institutionele partners erbij verstevigen ze hun positie als brug tussen crypto en de traditionele financiële wereld. Impact voor beleggers Als meer fondsen deze liquiditeit gaan gebruiken, kan dat de vraag naar XRP en RLUSD vergroten, omdat beide een rol spelen in de settlement-infrastructuur van Ripple. Dit kan positief zijn voor de koers en adoptie. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht XRP is groter dan goud en aandelen in Thailand, koers stijging naar $4 steeds dichterbij is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.