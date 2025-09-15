XRP koers vormt ascending triangle: uitbraak boven $3,20 opent pad naar $8

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De XRP koers staat momenteel rond $3,04. De prijs van het Ripple token daalde in de afgelopen 24 uur met circa 2%. Over de afgelopen week noteerde XRP echter een stijging van meer dan 5,93%. Het all-time high ligt op $3,84. Technische analisten wijzen erop dat de huidige consolidatie een stevige basis heeft gevormd. Kan een doorbraak boven $3,20 de start zijn van een sterkere stijging richting hogere prijsniveaus? XRP koers bouwt aan een stevig fundament De XRP koers bleef in de eerste helft van 2025 vastzitten in een zijwaarts patroon. Deze fase van consolidatie creëert volgens veel cryptoanalisten een situatie waarbij de opgebouwde energie zich vaak in een nieuwe trendbeweging ontlaadt. De prijszone rond $3,00 bleek daarbij herhaaldelijk steun te bieden. Elke keer dat de XRP koers dit niveau testte, kwamen de bulls in actie en voorkwamen zij verdere dalingen. Aan de bovenkant bleef $3,20 de belangrijkste weerstand. Een overtuigende candle boven dat niveau kan het signaal zijn dat de bulls de controle overnemen. Bekende traders vergelijken deze situatie met eerdere fases in de geschiedenis van XRP. Toen volgden na soortgelijke patronen vaak forse stijgingen die de waarde van het Ripple token meerdere malen verdubbelden. Een extra aanwijzing voor een mogelijke XRP uitbraak is de afname van volatiliteit in de recente weken. Lage volatiliteit, in combinatie met oplopend handelsvolume, wordt vaak gezien als een voorbereiding op een scherpe koersbeweging. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Technische indicatoren tonen duidelijke koersrichting voor XRP Technisch gezien vormen de huidige candles een patroon dat lijkt op een zogenoemde ascending triangle. Hierbij blijft de onderkant van de range steeds iets hoger, terwijl de weerstandslijn vlak blijft. Dit patroon duidt vaak op druk van de bulls, die de prijs naar boven proberen te duwen. Volgens de trader STEPHISCRYPTO kan de XRP koers ‘boomen’ wanneer een wekelijkse candle boven $3,20 sluit. Op basis van projecties uit het patroon worden XRP koersdoelen tussen $8 en $12 genoemd. Deze targets zijn afgeleid van eerdere bewegingen na vergelijkbare consolidaties. Historische voorbeelden onderbouwen deze visie. In eerdere Ripple cycli ontstonden na consolidaties van enkele maanden forse rally’s, waarbij XRP in korte tijd enkele honderden procenten steeg. Hoewel dergelijke herhalingen nooit gegarandeerd zijn, laat het technische beeld zien dat de kans op een significante beweging groter wordt naarmate de consolidatie langer duurt. WARNING: You’re #XRP is about to explode! pic.twitter.com/uQa1fMrRd2 — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) September 14, 2025 Fundamentele factoren versterken momentum van Ripple Naast de technische analyse spelen de fundamentele ontwikkelingen ook een belangrijke rol. Het sentiment rond altcoins verbeterde in 2025 door de toenemende liquiditeit in de cryptomarkt. Retail investeerders en institutionele partijen toonden steeds meer interesse in gevestigde tokens. Ripple breidde in deze periode het netwerk van betalingspartners verder uit. Speculatie over gunstigere regelgeving in meerdere regio’s hield de belangstelling voor XRP hoog. Vooral de verwachting dat banken en grote bedrijven sneller zullen aansluiten bij RippleNet, geeft extra steun aan de langetermijnvisie. Daarnaast spelen de macro-economische omstandigheden ook een rol. De ruime geldstromen richting risicovolle activa en de grotere vraag naar liquide tokens zorgen voor een klimaat waarin XRP makkelijker kan profiteren van een technische doorbraak. Mogelijke koersdoelen bij XRP uitbraak Als de bulls erin slagen de weerstand rond $3,20 definitief te doorbreken, wijzen meerdere technische modellen op substantiële ruimte naar boven. Targets tussen $8 en $12 worden dan regelmatig genoemd. Deze prijsniveaus zijn niet willekeurig gekozen, maar volgen uit meetbare projecties van XRP chartpatronen en volumeprofielen. Belangrijk is dat een XRP uitbraak pas bevestigd wordt bij sluiting van candles boven de weerstandszone en met toenemend handelsvolume. Zonder die bevestiging blijft de kans bestaan dat de Ripple koers terugvalt binnen de range. Traders letten daarom vooral op het weekslot en de verhouding tussen koop- en verkoopvolume. Vooruitblik voor XRP koers in de komende maanden De technische structuur, gecombineerd met gunstige fundamentele factoren, wijst erop dat XRP zich opmaakt voor een koersbeweging die groter kan zijn dan eerdere stijgingen in deze cyclus. De belangrijkste prijsniveaus om te volgen zijn de steun rond $3,00 en de weerstand rond $3,20. Een overtuigende doorbraak van XRP boven deze zone opent de weg naar aanzienlijk hogere prijsniveaus in de komende maanden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht XRP koers vormt ascending triangle: uitbraak boven $3,20 opent pad naar $8 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.