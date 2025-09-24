XRP Shariah goedkeuring triggert $2,70 koopzone: Ripple koers $5 voorspeld

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De XRP koers staat opnieuw in de schijnwerpers. De centrale bank van Bahrein heeft bevestigd dat XRP voldoet aan de Shariah regels. Dit nieuws opent de deur naar islamitische markten waar miljarden aan kapitaal beschikbaar is. Tegelijkertijd markeren analisten het gebied tussen $ 2,70 en $3,00 als cruciale koopzone. De verwachting is dat XRP in het vierde kwartaal kan uitbreken richting $5. Shariah goedkeuring opent moslimmarkten De officiële erkenning door het Shariyah Review Bureau (SRB) is meer dan symbolisch. In islamitische financiering is naleving van de Shariah een harde voorwaarde. Veel beleggers en banken in de Golfstaten konden crypto tot nu toe niet gebruiken door religieuze beperkingen. Met deze goedkeuring is dat obstakel verdwenen. Central Bank of Bahrain’s Shariyah Review Bureau has confirmed it:$XRP is COMPLIANT for their purposes. ✅ Ripple’s rails aren’t just fast, they’re crossing every regulatory and regional barrier. THIS IS BIG! $XRP pic.twitter.com/9WfcZQ1yPh — Pumpius (@pumpius) September 21, 2025 Volgens analisten is dit een grote doorbraak. Bahrein geldt als referentiepunt in de regio. Zodra XRP daar is goedgekeurd, kijken ook Saoedi-Arabië, de VAE en andere islamitische hubs mee. Voor Ripple is dit een kans om zijn netwerk uit te rollen in een markt die honderden miljarden aan remittances en handelsstromen kent. XRP koers bouwt steun rond $ 2,70 De huidige XRP koers noteert $ 2,86, een stijging van 1,8% sinds gisteren. Belangrijker is dat beleggers massaal posities innemen rond de zone $ 2,70 tot $ 3,00. On-chain data laat zien dat deze range de afgelopen weken fungeert als verzamelpunt. If $XRP holds above $2.71, buying pressure could build for a rebound to $3.60. pic.twitter.com/fVY5voAuux — Ali (@ali_charts) September 22, 2025 Crypto analisten noemen dit een gezond signaal. De verkoopdruk van juli lijkt te zijn opgevangen, terwijl nieuwe investeerders hun positie versterken. Dit patroon zagen we eerder voordat XRP grote sprongen maakte. Als de crypto boven de $ 3,00 weet te sluiten, kan dit de katalysator zijn voor een veel grotere rally. Lees ook ons artikel over de reden van de Ripple koers stijging. XRP verwachting Q4, breakout naar $ 5 Met het wegvallen van religieuze barrières en sterke technische steun verwachten experts een forse beweging in het vierde kwartaal. Een uitbraak boven $ 3,20 kan de XRP koers richting $ 5 sturen. Daarmee zou de crypto de hoogste stand in jaren bereiken. Volgens een bekende crypto trading analist is dit scenario realistisch. De combinatie van fundamentele vraag uit nieuwe markten en een aangescherpte supply door lange termijn houders legt de basis voor een rally. Dit soort accumulatieperiodes gingen in het verleden vaak vooraf aan sterke stijgingen. Waarom XRP stijgt door Shariah nieuws Het bijzondere van deze ontwikkeling is dat het niet alleen om koersactie gaat, maar om vertrouwen en legitimiteit. XRP nieuws zoals dit laat zien dat Ripple steeds dichter bij wereldwijde erkenning komt. Voor banken en institutionele partijen is compliance essentieel. Door de Shariah goedkeuring kan XRP worden ingezet zonder dat het in strijd is met religieuze of ethische richtlijnen. Dat geeft XRP een voorsprong op veel andere crypto’s die nog geen toegang hebben tot deze markten. In de praktijk kan dit leiden tot nieuwe liquiditeit, meer handelsvolumes en sterkere netwerkeffecten. Kan Ripple 10 dollar worden? De vraag “kan Ripple 10 dollar worden” klinkt vaak overdreven, maar analisten zien dat dit soort doorbraken de basis leggen voor hogere koersdoelen. Nu de weg open ligt naar islamitische markten en XRP tegelijk inzetbaar blijft voor internationale betalingen en DeFi, neemt de kans op structurele groei toe. $XRP : $5 Inbound pic.twitter.com/IcnXuFB3hN — ChartNerd (@ChartNerdTA) September 22, 2025 Voorlopig ligt de focus op de zone $ 2,70 – $ 3,00 als koopgebied en $ 5 als eerstvolgende grote target. Maar als adoptie in de Golf en de rest van de wereld versnelt, kunnen ook dubbele cijfers op termijn in beeld komen. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met trending crypto’s voor Q4. Toegang tot nieuwe markten De XRP koers krijgt steun uit een onverwachte hoek. De Shariah goedkeuring door Bahrein geeft Ripple toegang tot markten die tot nu toe gesloten waren. Analisten zien het $ 2,70 – $ 3,00 gebied als cruciale basis voor een nieuwe fase van accumulatie. Met de combinatie van fundamentele adoptie, religieuze erkenning en technische signalen lijkt de XRP verwachting voor Q4 positief. 