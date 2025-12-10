Bitcoin verdedigt cruciale steunzone in aanloop naar Fed-besluit

Nu naar Discord Bitcoin koers vast in dalend kanaal Op de daggrafiek zie je al maanden hetzelfde patroon. Vanaf de top bij de laatste rode weerstand maakt Bitcoin lagere toppen en lagere bodems. De koers beweegt netjes binnen een dalend kanaal. Dat is typisch voor een langere correctie na een sterke rally. Steun en Weerstand + Trend Bitcoin koers – bron: TradingView De laatste weken schuift de koers langs de onderkant van dat kanaal. Kopers verdedigen daar een brede blauwe steunzone. Die ligt rond de recente low, net boven de zone waar in het voorjaar ook veel volume lag. Zolang die band houdt, blijft de grotere structuur intact en is dit “gewoon” een diepe terugtest. Welke prijszones nu het belangrijkst zijn voor de Bitcoin koers Traders letten nu vooral op drie gebieden. De eerste is de korte termijn steun rond de recente dipzone onder de $ 90.000. Daar kocht de markt meerdere keren agressief op. Als de Bitcoin koers daarboven blijft, zien veel handelaren dat als teken dat sterke handen nog actief zijn. Daaronder ligt de grote blauwe steun rond ongeveer $ 80.500. Dat is op dit moment de echte scheidslijn. Een dag close onder die zone zou de dalende trend versnellen en de deur openzetten naar de lows van eerder dit jaar. Voor veel partijen is dat het niveau waar ze hun risico opnieuw beoordelen. Aan de bovenkant ligt een weerstandszone rond $ 92.000 tot $ 94.000. Daar ligt een eerdere top en de middellijn van het kanaal. Zolang Bitcoin daar niet overtuigend boven sluit, blijft de trend technisch gezien neerwaarts. Een doorbraak boven die zone zou de eerste serieuze stap zijn richting herstel. Lees ook ons artikel over Bitcoin traders die adem inhouden rond cruciale Fibonacci-zone. RSI en MACD Bitcoin koers laten voorzichtig herstel zien De RSI op de daggrafiek kroop de laatste dagen op van de onderkant van het bereik richting het midden. Deze indicator meet de kracht van kopers en verkopers. Rond 50 betekent dat de druk in balans is. Dat past bij een markt die even op adem komt na een zware daling. RSI + MACD Bitcoin koers – bron: TradingView De MACD draait ook langzaam omhoog. De lijnen komen dichter bij elkaar en de rode balkjes maken plaats voor kleine groene bars. Dat wijst op afnemend verkoopmomentum. Het is nog geen hard koopsignaal, maar het laat wel zien dat de ergste capitulatie achter ons kan liggen. Fed renteverlaging houdt crypto markt in wachtstand Dat juist nu alles samenkomt, is geen toeval. Later deze week neemt de Fed een nieuw rentebesluit. De meeste analisten rekenen op een Fed renteverlaging van 0,25 procentpunt. Lager rente betekent goedkoper geld en meer liquiditeit. In theorie goed nieuws voor risk assets, dus ook voor de crypto markt. Tweet over rente cut van Crypto Aman – bron: X Toch gaat het niet alleen om de stap zelf. De persconferentie van Powell is minstens zo belangrijk. Blijft hij voorzichtig over inflatie en toekomstige cuts? Of laat hij ruimte voor meer verlagingen in 2026? De toon bepaalt of beleggers durven door te pakken of juist gas terugnemen. Daarom staat de Bitcoin koers nu in een smalle band gevangen. Grote partijen willen eerst horen wat de Fed zegt, voordat ze nieuwe posities opbouwen. De markt leeft toe naar het moment, maar houdt de vinger boven de knop. Scenario 1: bounce uit het kanaal In het positieve scenario houdt de steun rond de recente bodems stand en levert de Fed een renteverlaging met een redelijk vriendelijke boodschap. Dan kan de vraag wat gaat Bitcoin doen snel beantwoord worden met een bounce naar boven. Bij een dag close boven de zone $ 92.000 $ 94.000 komt de bovenkant van het kanaal in beeld. Daarna wordt de psychologische grens rond $ 100.000 weer relevant. In dat geval schuift de RSI door richting 60 en kruist de MACD stevig boven de nullijn. Dan verandert de stemming van “schade beperken” naar “kansen zoeken”. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen. Scenario 2: breuk van de steun In het negatieve scenario valt het rentebesluit tegen. Bijvoorbeeld een cut, maar met een harde waarschuwing dat verdere verlagingen traag en beperkt blijven. Of zelfs meer twijfel over inflatie. Dan kan de korte opleving snel omslaan. Als de Bitcoin koers terugvalt onder de korte termijn steun en daarna door de band rond $ 80.500 breekt, ligt een test van oudere lows voor de hand. De RSI zakt dan terug richting de onderkant van het bereik en de MACD draait opnieuw omlaag. Dat zou het signaal zijn dat deze correctie nog niet klaar is. Bitcoin verdedigt steun, Fed bepaalt het vervolg Voor nu staat vast dat Bitcoin een cruciale zone verdedigt, terwijl de tijd doortikt naar het rentebesluit. De trend is nog dalend, maar de eerste tekenen van herstel zijn zichtbaar. De volgende move hangt sterk af van de Fed en de macro-data. Pas na het besluit wordt echt duidelijk wat gaat Bitcoin doen. Een overtuigende bounce boven de weerstand of toch een nieuwe leg omlaag richting de diepere steun. Tot die tijd blijft de markt gespannen, maar wachtend. Bekijk hier de Bitcoin koers verwachting voor de lange termijn. 