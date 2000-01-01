Makatanggap ng posisyon sa Futures na katumbas ng halaga sa matagumpay na deposito
Pagkatapos makumpleto ang pagbabayad, kunin ang iyong Futures bonus at magbukas ng posisyon. Maaari mong piliin ang pares ng kalakalan at direksyon.
Mga Panuntunan ng Event
Mga Tuntunin sa Pamamahagi ng Reward
• Tanging ang mga fiat na deposito na ginawa sa pamamagitan ng credit/debit card, bank transfer, o fiat na deposito ang kwalipikado. Hindi sinusuportahan ang mga pagbabayad ng third-party at panloob na paglilipat.
• Iko-convert ang mga reward sa USDT batay sa katumbas na halaga ng USDT sa oras ng pagkumpleto ng order (hindi sa oras ng paglalagay ng order).
Magtatapos ang Pamamahagi ng Reward sa:
• Upang lumahok sa event, ang minimum na halaga ng order ay dapat na higit sa 100 USDT.
• Ang minimum na halaga ng futures order ay dapat matugunan upang ma-claim ang reward. Magiging hindi matagumpay ang mga paghahabol kung hindi matutupad ang pangangailangang ito.
• Kapag na-claim, ang mga user ay makakatanggap ng bonus na katumbas ng 2% ng deposito (max 500 USDT), na awtomatikong magbubukas ng posisyon sa Isolated Margin mode sa presyo ng merkado sa isa sa anim na USDT-M Futures na pares.
• Ang mga user na may mga bukas na posisyon o nakabinbing order sa parehong pares ay hindi maaaring mag-claim. Suriin ang iyong Futures wallet bago mag-claim.
Mga Panuntunan para sa Paggamit ng Mga Posisyon ng Futures Airdrop
1.I-claim ang airdrop ng posisyon ng Futures sa pahina ng event, pagkatapos ay magtungo sa pahina ng kalakalan Futures upang tingnan ito kaagad.
2.Maaaring magdagdag ng margin ang mga user sa airdrop ng posisyon upang mapalawak ang mga potensyal na kita, magtakda ng mga order ng TP/SL para dito, o isara ang posisyon. Pagkatapos ng pagsasara, kung ang iyong posisyon na airdrop ay bumuo ng kita, ang natantong PNL ay maikre-kredito sa Futures account ng user, habang ang natitirang margin mula sa airdrop ay awtomatikong babawiin. Kung ang posisyong airdrop ay nagkaroon ng pagkalugi (nang walang pagdaragdag ng margin), ang maximum na pagkalugi ay limitado sa mismong posisyon ng airdrop. Para sa higit pang mga detalye, mangyaring sumangguni sa opisyal na mga alituntunin./fil-PH/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Mga Panuntunan sa Pag-verify
1. Dapat magdeposito ang mga user gamit ang sarili nilang paraan ng pagbabayad. Para sa mga deposito sa pamamagitan ng bank transfer, mangyaring tiyakin na ang reference code ay nailagay nang tama.
2. Ang MEXC ay nagpapatupad ng mga mahigpit na pamamaraan sa pag-verify para sa lahat ng mga user. Anumang paggamit ng teknikal na pagmamanipula—kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga electronic script, bot, paulit-ulit na operasyon, o awtomatikong pagpaparehistro ng account—ay magreresulta sa agarang diskwalipikasyon. Mahigpit na nalalapat ang patakarang ito, kahit na ang mga ganitong pamamaraan ay ginagamit lamang sa mga partikular na yugto ng pag-sign up o paglahok. Higit pa rito, ang mga user na natagpuang nakikisali sa mga mapanlinlang na kasanayan sa SEO, partikular ang mga keyword na nagta-target gaya ng "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," o "MEXC OTC," ay madidisqualify din sa event.
3. Inilalaan ng MEXC ang karapatang bigyang-kahulugan ang mga huling tuntunin ng event na ito at gumawa ng naaangkop na aksyon laban sa mga malisyosong aktibidad o pang-aabuso sa platform.
4. Dapat na mahigpit na sumunod ang lahat ng kalahok na user sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng MEXC. Inilalaan ng MEXC ang karapatan na i-disqualify ang mga user na nagsasagawa ng mga mapanlinlang o mapang-abusong aktibidad sa panahon ng event, kabilang ang pagrehistro ng maraming account o pagsali sa anumang aktibidad na nauugnay sa mga ilegal o mapanlinlang na layunin.
5. Inilalaan ng MEXC ang panghuling mga karapatan sa interpretasyon para sa mga tuntuning ito. Pakitandaan na ang mga tuntuning ito ay maaaring baguhin o ang event ay maaaring kanselahin nang walang paunang abiso. Hinihikayat ang mga user na manatiling updated sa mga pinakabagong tuntunin ng event.
6. Ang mga tuntuning ito ay dapat ituring na mahalagang bahagi ng Kasunduan sa User at Patakaran sa Privacy ng MEXC. Kung sakaling magkaroon ng anumang salungatan, ang mga tuntuning ito ay dapat mauna.