1.Ang event na ito ay bukas lamang sa mga user na nakakumpleto ng pag-verify ng KYC. Maaari mong tingnan ang iyong katayuan sa pag-verify dito.
2.Ang pagiging kwalipikado ay mabe-verify pagkatapos ng event. Ang mga user na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa lokasyon ay hindi magiging kwalipikado para sa mga reward.
3.Tanging ang mga deposito na ginawa gamit ang mga bank card o credit card ang kwalipikado para sa event.
4.Mahigpit na susuriin ng MEXC ang lahat ng mga user. Anumang paggamit ng mga teknikal na pamamaraan, gaya ng mga script, bot, paulit-ulit na pagkilos, o automation para sa pagpaparehistro o aktibidad ng account, ay magreresulta sa agarang diskwalipikasyon. Nalalapat ang panuntunang ito kahit na ang mga hindi wastong pamamaraan ay ginagamit lamang sa mga partikular na parte ng pagpaparehistro o paglahok. Bukod pa rito, ang mga user na nakikibahagi sa mga mapanlinlang na aktibidad sa SEO, lalo na sa mga keyword tulad ng "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," o "MEXC OTC," ay madidisqualify din sa event.
5.Magkakabisa ang mga panuntunang ito sa . Inilalaan ng MEXC ang karapatang suriin ang mga tuntunin ng event at magsagawa ng mga kinakailangang aksyon, kabilang ang laban sa mga user at kanilang mga asset, sa mga kaso ng malisyosong pag-uugali o maling paggamit ng platform.
6.Ipapamahagi ang mga reward sa loob ng 7 araw ng negosyo pagkatapos ng katapusan ng bawat cycle ng event at ilalaan batay sa mga huling ranggo.
7.Ang lahat ng mga kalahok ay dapat na mahigpit na sumunod sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng MEXC. Inilalaan ng MEXC ang karapatang i-disqualify ang sinumang user na nasangkot sa mapanlinlang o mapang-abusong pag-uugali sa panahon ng event, kabilang ang pagrehistro ng maraming account o anumang iba pang aktibidad na nauugnay sa mga ilegal o mapanlinlang na layunin.
8.Pinapanatili ng MEXC ang panghuling mga karapatan sa interpretasyon para sa mga tuntuning ito. Pakitandaan na maaaring baguhin ang mga tuntuning ito, o maaaring kanselahin ang event nang walang paunang abiso. Manatiling may alam sa pamamagitan ng regular na pagsuri sa mga update sa mga tuntuning ito at sa mga detalye ng event.
9.Ang mga tuntuning ito ay isang mahalagang bahagi ng Kasunduan ng User at Patakaran sa Privacy ng MEXC. Sa kaso ng anumang salungatan sa pagitan ng mga tuntuning ito at ng Kasunduan ng User o Patakaran sa Privacy ng MEXC, ang mga tuntuning ito ay mananaig.