Nangungunang 100 user ayon sa pinagsama-samang deposito ay makikibahagi sa 6,666 USDT
Mag-imbita ng mga Kaibigan para Tumulong(10% ng halaga ng deposito ng iyong mga inimbitahan ay mabibilang sa iyong marka sa leaderboard)Kasaysayan ng Referral
Available ang Mga Extra RewardMakakuha ng 0 USDT para sa Bawat Inimbitahan, na may maximum na hanggang 0 USDT.
Mga Panuntunan ng Event
1.Makikipag-ugnayan kami sa mga nanalo sa pamamagitan ng email upang makakuha ng impormasyon sa pagpapadala
2.Ang pagiging kwalipikado ay mabe-verify pagkatapos ng event. Ang mga user na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa lokasyon ay hindi magiging kwalipikado para sa mga reward.
3.Ang mga deposito lang na ginawa sa pamamagitan ng mga bank card/credit card, bank transfer, o mga function ng fiat deposit ang kwalipikado para sa event na ito.
4.Ang mga bagong user ay ang mga nag-sign up sa MEXC sa unang pagkakataon pagkatapos magsimula ang event.
5.Ang mga halaga ng deposito ng mga balido na inimbitahan, na ginawa gamit ang mga bank card/credit card, bank transfer, o mga function ng fiat deposit, ay iko-convert sa katumbas na halaga ng USDT sa oras ng deposito at mabibilang sa iyong score sa leaderboard.
6.Mahigpit na susuriin ng MEXC ang lahat ng mga user. Anumang paggamit ng mga teknikal na pamamaraan, gaya ng mga script, bot, paulit-ulit na pagkilos, o automation para sa pagpaparehistro o aktibidad ng account, ay magreresulta sa agarang diskwalipikasyon. Nalalapat ang panuntunang ito kahit na ang mga hindi wastong pamamaraan ay ginagamit lamang sa mga partikular na parte ng pagpaparehistro o paglahok. Bukod pa rito, ang mga user na nakikibahagi sa mga mapanlinlang na aktibidad sa SEO, lalo na sa mga keyword tulad ng "MEXC Buy," "MEXC Login," "MEXC Official," o "MEXC OTC," ay madidisqualify din sa event.
7.Magkakabisa ang mga panuntunang ito sa . Inilalaan ng MEXC ang karapatang suriin ang mga tuntunin ng event at magsagawa ng mga kinakailangang aksyon, kabilang ang laban sa mga user at kanilang mga asset, sa mga kaso ng malisyosong pag-uugali o maling paggamit ng platform.
8.Ang lahat ng mga kalahok ay dapat na mahigpit na sumunod sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng MEXC. Inilalaan ng MEXC ang karapatang i-disqualify ang sinumang user na nasangkot sa mapanlinlang o mapang-abusong pag-uugali sa panahon ng event, kabilang ang pagrehistro ng maraming account o anumang iba pang aktibidad na nauugnay sa mga ilegal o mapanlinlang na layunin.
9.Pinapanatili ng MEXC ang panghuling mga karapatan sa interpretasyon para sa mga tuntuning ito. Pakitandaan na maaaring baguhin ang mga tuntuning ito, o maaaring kanselahin ang event nang walang paunang abiso. Manatiling may alam sa pamamagitan ng regular na pagsuri sa mga update sa mga tuntuning ito at sa mga detalye ng event.
10.Ang mga tuntuning ito ay isang mahalagang bahagi ng Kasunduan ng User at Patakaran sa Privacy ng MEXC. Sa kaso ng anumang salungatan sa pagitan ng mga tuntuning ito at ng Kasunduan ng User o Patakaran sa Privacy ng MEXC, ang mga tuntuning ito ay mananaig.