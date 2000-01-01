bannerMga Gawain ng Bagong User ng P2P

Mga Gawain ng Pagbili ng P2P

3
USDT

Kumpletuhin ang Iyong Unang Pagbili ng P2P

Sundin ang tutorial at kumpletuhin ang iyong unang pagbili ng P2P ng anumang halaga para makatanggap ng 3 USDT Futures bonus.

8
USDT

Mag-ipon ng 100 USDT sa Mga Pagbili ng P2P

Mag-ipon ng hindi bababa sa 100 USDT sa mga pagbili ng P2P sa loob ng 7 araw ng iyong unang pagbili upang makatanggap ng 8 USDT Futures bonus.

Mga Gawain sa Pangangalakal

1
USDT

Kumpletuhin ang Iyong Unang Kalakalan sa Spot

Kumpletuhin ang isang kalakalan sa Spot ng anumang halaga upang makatanggap ng 1 USDT Futures bonus.

3
USDT

Kumpletuhin ang Unang Kalakalan sa Futures

Kumpletuhin ang isang kalakalan sa Futures ng anumang halaga upang makatanggap ng 3 USDT futures bonus.

Higit pang Nakatutuwang Gawain

5
USDT

Mag-imbita ng Mga Kaibigan para Makibahagi sa Mga Reward

Mag-imbita ng mga kaibigan na mag-sign up sa MEXC. Kung ang iyong kaibigan ay nakaipon ng 100 USDT sa mga pagbili ng P2P sa loob ng 7 araw ng pag sign-up, ikaw at ang iyong kaibigan ay makakatanggap ng 5 USDT Futures bonus.

10,000
USDT

[Eksklusibo sa Bagong User] Makibahagi sa 10,000 USDT

May pagkakataon ang mga bagong user na magkibahagi sa 10,000 USDT reward pool upang simulan ang kanilang paglalakbay sa pangangalakal.

Mga Panuntunan sa Event

  1. Dapat kumpletuhin ng mga kalahok ang gawain sa pamamagitan ng pag-click sa asul na button para sa bawat gawain. Maaaring kumpletuhin ng mga user ang gawain anumang oras sa panahon ng event upang makakuha ng mga reward. Anumang iba pang paraan ng pagkumpleto ng isang gawain ay ituturing na imbalido.
  2. Tanging ang mga kalakalan na ginawa sa RUB, VND, UAH, INR, at MYR ang kwalipikado para sa event na ito.
  3. Ang mga reward ay ipapamahagi linggu-linggo, sa loob ng 14 araw pagkatapos makumpleto ang gawain. Maaaring suriin ng mga user ang kanilang bonus sa pamamagitan ng pag-log in at pag-navigate sa [Mga Wallet] - [Futures] sa website o app.
  4. Dapat kumpletuhin ng mga kalahok ang kahit isang [Gawain sa Pag-trade] para maging kwalipikado para sa reward na [Gawain ng Bumili ng Crypto sa P2P].
  5. Ang mga bonus ay maaari lamang gamitin para sa pangangalakal sa Futures. Habang ang mga kita na nagreresulta mula sa mga kalakalan gamit ang isang bonus ay maaaring i-withdraw, ang bonus mismo ay hindi maaaring i-withdraw.
  6. Ang bonus ay maaaring gamitin bilang margin para sa pangangalakal at maaari ding gamitin upang i-offset ang mga bayarin sa kalakalan, bayarin sa pagpopondo, o pagkalugi sa pangangalakal.
  7. Ang bonus ay may bisa sa maximum na 30 araw. Anumang hindi nagamit na bonus ay awtomatikong babawiin sa panahon ng pag-expire. Mangyaring magkaroon ng kamalayan sa potensyal na panganib sa likidasyon na nauugnay dito.
  8. Ang lahat ng kalahok ay dapat na mahigpit na sumunod sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng MEXC. Inilalaan ng MEXC ang karapatang i-disqualify ang sinumang kalahok na nakikibahagi sa hindi tapat o mapang-abusong mga aktibidad sa panahon ng event, kabilang ang paggawa ng maramihang account, self-dealing, o anumang iba pang aktibidad na nauugnay sa ilegal, mapanlinlang, o mapaminsalang layunin.
  9. Inilalaan ng MEXC ang karapatan na bigyang-kahulugan ang mga tuntunin at kundisyon at baguhin o kanselahin ang event sa anumang oras nang walang paunang abiso.