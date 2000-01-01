MEXC P2P Merchant Program
Sumali sa isang pandaigdigang network ng mga nangungunang P2P na trader at tangkilikin ang mga eksklusibong perk habang tumatagal.
Bilang karagdagan sa 0 P2P trading fees, ang mga merchant sa iba't ibang antas ay maaaring tamasahin ang maraming mga benepisyo
Merchant PortalPatakbuhin ang iyong P2P na negosyo tulad ng isang pro—lahat sa isang lugar. I-access ang mga advanced na tool upang pamahalaan ang mga ad, subaybayan ang mga order, at i-optimize ang iyong pagganap.
Verified BadgeBumuo ng instant na tiwala. Mamukod-tangi gamit ang isang na-verify na badge sa tabi ng iyong pangalan ng kalakalan at makahikayat ng higit pang mga mamimili na may mataas na halaga.
Dedikadong Customer ServiceKumuha ng priyoridad na suporta, 24/7. Tinitiyak ng aming nakalaang merchant channel na hindi ka maiiwan sa paghihintay kapag nasa linya ang isang trade.