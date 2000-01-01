MEXC P2P Merchant Program

Sumali sa isang pandaigdigang network ng mga nangungunang P2P na trader at tangkilikin ang mga eksklusibong perk habang tumatagal.

Mga Benepisyo ng Merchant

Bilang karagdagan sa 0 P2P trading fees, ang mga merchant sa iba't ibang antas ay maaaring tamasahin ang maraming mga benepisyo

Na-verify na Merchant
Na-verify
Prime
Legacy
May hawak na espesyal na badge
Pag-access sa Merchant Portal
Isama ang pag-trade gamit ang aming API
Mga Na-upgrade na Benepisyo
BIZ Merchant
BIZ
Custom na avatar para sa pagba-brand
Max ng 0 nakabinbing order
Mataas na priyoridad na suporta sa merchant
Ang mga kinakailangan sa deposito ay nag-iiba ayon sa bansa/rehiyon, fiat currency, at lokal na mga patakaran sa panganib.

Nag-aalok kami:

Merchant Portal

Patakbuhin ang iyong P2P na negosyo tulad ng isang pro—lahat sa isang lugar. I-access ang mga advanced na tool upang pamahalaan ang mga ad, subaybayan ang mga order, at i-optimize ang iyong pagganap.
Verified Badge

Bumuo ng instant na tiwala. Mamukod-tangi gamit ang isang na-verify na badge sa tabi ng iyong pangalan ng kalakalan at makahikayat ng higit pang mga mamimili na may mataas na halaga.
Dedikadong Customer Service

Kumuha ng priyoridad na suporta, 24/7. Tinitiyak ng aming nakalaang merchant channel na hindi ka maiiwan sa paghihintay kapag nasa linya ang isang trade.

Paghahambing ng mga Benepisyo

Mag-apply para Sumali sa MEXC P2P Merchant Program

Bago mo ma-access ang mga tool ng merchant, visibility perk, at tiered na reward, kakailanganin mong matugunan ang mga sumusunod na pangunahing kinakailangan.
Pag-verify sa SMS
Pag-verify sa Email
Advanced na KYC
Kaugnay na Karanasan sa P2P Trading
Kinakailangan ang Pag-verify
Mahalagang Paunawa: Ang pagsusumite ng aplikasyon ay hindi ginagarantiyahan ang pag-apruba. Ang bawat aplikasyon ay sinusuri batay sa kasaysayan ng pagsunod, gawi sa pangangalakal, at pagsunod sa mga panuntunan sa platform. Ang pagtugon sa pinakamababang pamantayan lamang ay hindi tinitiyak ang pagtanggap. Ang mga account na sangkot sa mapanlinlang na aktibidad, wash trading, o mga paglabag sa patakaran ay agad na madidisqualify. Oras ng Pagsusuri: Karaniwang pinoproseso ang mga aplikasyon sa loob ng 7 araw ng negosyo. Tiyaking pinagana ang iyong email at mga notification sa app upang makatanggap ng mga update.

FAQ

Bakit ko kailangan kumpletuhin ang Pag-verify ng Advanced na KYC para mag-apply para sa katayuan ng merchant?

Upang mapanatili ang isang ligtas at sumusunod na kapaligiran sa pangangalakal, dapat kumpletuhin ng lahat ng MEXC P2P merchant ang Pag-verify ng Advanced na KYC. Tinitiyak nito ang tiwala, transparency, at isang ligtas na karanasan para sa mga merchant at mamimili.