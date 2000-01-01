Mabilis na Bumili
Halaga
Makakatanggap ka ng
USDT
Presyo ng sanggunian:
Bank Card:
Magdagdag ng Card
Paki-link ang debit/credit card bago magbayad.
Naiintindihan ko
OK
Ikaw ay bumibisita sa Mga Serbisyo ng Fiat na pinapatakbo ng Oceanblue Fintech UAB. Sa pamamagitan ng pag-click sa "Bumili na Ngayon", ipinapakita mong nabasa at sumang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Kundisyon at Patakaran sa Pagkapribado ng Oceanblue Fintech UAB.
Paano Ito Gumagana?
  • Kumpletuhin ang advanced na KYC at karagdagang pag-verify
    Kailangan mong kumpletuhin ang mga pag-verify sa itaas upang magamit ang mga serbisyo ng debit/credit card
    KYC
  • Kumpletuhin ang Pag-link ng Card
    Kapag gumagamit ng mga serbisyo ng credit/debit card, kailangan mo munang i-link ang iyong bank card bago magsagawa ng mga transaksyon
    I-link Ngayon
  • Maglagay ng Order
    Kumuha ng mga quote mula sa system at sundin ang proseso ng trading upang makagawa ng isang transaksyon
  • Nakumpleto ang Transaksyon
    Binabati kita sa iyong matagumpay na transaksyon. Maaari ka na ngayong mag-trade sa futures market!
    Futures
FAQ
T+N Limitasyon sa Pag-withdraw
Alamin ang Higit Pa
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring magsumite ng Tiket ng OTC para sa mga katanungan.