Mabilis na Bumili
Halaga
Walang data
Makakatanggap ka ng≈
USDT
Walang data
Presyo ng sanggunian:
Bank Card:
Magdagdag ng Card
Paki-link ang debit/credit card bago magbayad.
Naiintindihan ko
OK
Ikaw ay bumibisita sa Mga Serbisyo ng Fiat na pinapatakbo ng Oceanblue Fintech UAB. Sa pamamagitan ng pag-click sa "Bumili na Ngayon", ipinapakita mong nabasa at sumang-ayon ka sa
Mga Tuntunin ng Kundisyon
at
Patakaran sa Pagkapribado
ng Oceanblue Fintech UAB.
Bumili na Ngayon
Paano Ito Gumagana?
Kumpletuhin ang advanced na KYC at karagdagang pag-verify
Kailangan mong kumpletuhin ang mga pag-verify sa itaas upang magamit ang mga serbisyo ng debit/credit card
KYC
Kumpletuhin ang Pag-link ng Card
Kapag gumagamit ng mga serbisyo ng credit/debit card, kailangan mo munang i-link ang iyong bank card bago magsagawa ng mga transaksyon
I-link Ngayon
Maglagay ng Order
Kumuha ng mga quote mula sa system at sundin ang proseso ng trading upang makagawa ng isang transaksyon
Nakumpleto ang Transaksyon
Binabati kita sa iyong matagumpay na transaksyon. Maaari ka na ngayong mag-trade sa futures market!
Futures
FAQ
T+N Limitasyon sa Pag-withdraw
Alamin ang Higit Pa
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring magsumite ng
Tiket ng OTC
para sa mga katanungan.