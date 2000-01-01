Maging bahagi ng pandaigdigang network ng mga high-performing P2P traders na nagbibigay lakas sa MEXC
Eksklusibong programa para sa mga aktibong trader ng P2P
Mag-post ng mga mapagkumpitensyang ad, magpanatiling aktibo sa merkado, palakasin ang MEXC ecosystem upang makuha ang garantisadong buwanang reward.
Palakihin ang Iyong P2P na Negosyo Sa Amin
Makakuha ng buwanang reward na hanggang 1,000 USDT para sa pagbibigay ng liquidity sa MEXC P2P
Mga Benepisyo
Mga Garantiyang Buwanang Reward
Manatiling aktibo, mag-post ng ads, at magbigay ng liquidity sa kumpetisyong presyo. Makakatanggap ka ng fixed na USDT payouts bawat buwan base sa iyong performance.
Pinalakas na Visibility
Makakuha ng prayoridad na pwesto sa P2P marketplace upang mapataas ang daloy ng order at mapalawak ang iyong trading exposure.
Dedikadong Suporta sa Account
Direktang i-access ang isang rehiyonal na kinatawan ng MEXC para sa onboarding, paglutas ng hindi pagkakaunawaan, at personalized na serbisyo.
Paano Kumita
Manatiling aktibo, panatilihing kumpetisyon ang iyong mga ad, at ipakita ang tuloy-tuloy na performance upang makakuha ng mas mataas na payout.
Dagdagan ang aktibidad
Manatiling online nang tuluy-tuloy upang mapataas ang abot ng ad at pakikipag-ugnayan.
Palakasin ang pagiging mapagkumpitensya ng ad
Mag-alok ng mas mahusay na mga presyo upang makaakit ng mas maraming mamimili at humimok ng mga trade.
Taasan ang rate ng pagkumpleto
Panatilihin ang mabilis na oras ng pagtugon at mahusay na serbisyo upang makuha ang tiwala ng user.
Kung mas marami kang kontribusyon, mas marami kang kinikita.
Maaari kang kumita ng hanggang 1000 USDT bawat buwan, at ang panghuling halaga ng reward ay nag-iiba ayon sa market at maaaring sumailalim sa pagsusuri.
Sino ang Maaaring Mag-apply?
Isang aktibong trader ng P2P nagnanais kumita ng matatag na buwanang reward sa pamamagitan ng regular na pagpo-post ng ads
Isang merchant sa ibang exchange naghahanap ng mas magandang visibility at mga insentibo
Isang indibidwal na trader handa nang lumipat mula sa pagiging taker tungo sa pagiging maker at magsimulang kumita mula sa ad activity
Isang katuwang sa paglago ng merkado tumutulong mag-onboard ng mga user at magdala ng organikong volume sa aming P2P ecosystem
Handa nang magsimulang kumita sa MEXC?
Paano Ito Gumagana?
1
Mag-apply
Kumpletuhin ang application form at maglakip ng patunay ng aktibidad ng merchant mula sa isa pang platform, kabilang ang kamakailang dami ng kalakalan. Nakakatulong ito sa amin na masuri ang iyong karanasan at pagiging maaasahan.
Mag-apply
2
Pagsusuri ng Aplikasyon
Nire-review ng aming team ang mga pagsusumite lingguhan. Dahil sa mga limitasyon ng programa, piling bilang lang ng mga merchant ang tinatanggap para sa bawat market upang mapanatili ang sustainability ng reward.
3
Tanggapin at Mag-onboard
Ang mga aplikasyon ay sinusuri sa isang lingguhang batayan. Upang mapanatili ang integridad ng programa, ang paglahok ay limitado sa isang piling bilang ng mga trader sa bawat rehiyon.
4
Magsimulang Kumita
Magsimulang mag-post ng mga sell ad nang regular sa mapagkumpitensyang presyo para manatiling kwalipikado at matanggap ang iyong buwanang mga reward sa liquidity.
Galugarin ang MEXC Liquidity Partner Program
Kung gusto mong matuto ng higit pang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan nang direkta sa dedikadong kinatawan ng MEXC.