MEXC MasterCard
Mag-apply tayo ng MEXC Mastercard at i-top up ito gamit ang iyong balanse sa crypto
Mga Panuntunan sa Aplikasyon
Mag-apply na
1
Pandaigdigang Pagkonsumo
Mag-apply na
1
Gamitin ito para sa iyong online shopping sa buong mundo
Mag-top up gamit ang iyong balanse sa crypto anumang oras
Gumawa ng Card sa 3 Hakbang Lang
Mag-apply Online
Upang mag-apply para sa MasterCard online sa pamamagitan ng website ng MEXC, kailangan mong kumpletuhin ang advanced na KYC at magbigay ng pasaporte at personal na larawan.
I-activate Online
Pagkatapos maaprubahan ang aplikasyon, maaari mong i-activate ang iyong MEXC MasterCard online at i-top up ang card sa pamamagitan ng iyong MEXC account.
Ready na ang Card
Ang iyong MEXC MasterCard ay aktibo na ngayon. Maaari mong gamitin ang iyong MEXC MasterCard para sa pagkonsumo.
Mga kalamangan
Mas simple
Mag-apply online, walang appointment na kinakailangan.
Magagamit kaagad ang virtual card.
Mas Secure
Tinitiyak ng 3D Secure (3DS) ang kaligtasan ng iyong mga transaksyon.
Makatanggap ng mga real-time na alerto sa iyong smartphone para sa bawat transaksyon, at laging alamin ang daloy ng iyong mga pondo.
Mas madali
Sinusuportahan ng card na ito ang online shopping sa buong mundo sa pamamagitan ng MasterCard network.