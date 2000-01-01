Kumpletuhin ang P2P trade sa tatlong hakbang, at bumili ng crypto na walang bayad!
Bumili ng Crypto
Magbenta ng Crypto
1. Piliin ang iyong Ad
Piliin ang ad na may nais na presyo at paraan ng pagbabayad. Ilagay ang iyong dami ng pagbili at halaga ng transaksyon upang makumpleto ang order.
2. Bayaran ang Nagbebenta
Magpadala ng pera sa nagbebenta sa pamamagitan ng mga iminungkahing paraan ng pagbabayad. Kumpletuhin ang transaksyon ng fiat at i-click ang [Nakumpleto ang Paglipat, Abisuhan ang Nagbebenta] sa MEXC P2P. Ang MEXC ay hindi maniningil ng anumang bayad.
3. Kunin ang iyong Crypto
Ilalabas ng seller ang crypto pagkatapos matanggap ang bayad. Tumungo sa Fiat Account upang tingnan ang crypto na iyong natanggap.