Standard Account
Mga 30D na Transaksyon0
Lahat ng Order
0
180D na Mga Transaksyon0
Avg. Oras ng Pagpapalabas<1 (mga) min
30D na Rate ng Pagkumpleto0.00%
Avg. Oras ng Bayad<1 (mga) min
Mga Paraan ng Pagbabayad ng P2PParaan ng Pagbabayad ng P2P: Kapag nagbebenta ng cryptos, ang idinagdag na paraan ng pagbabayad ay ipapakita sa mga mamimili bilang isa sa iyong mga tinatanggap na opsyon sa pagbabayad. Pakitiyak na ang pangalan ng iyong account sa pagbabayad ay tumutugma sa iyong na-verify na pangalan sa MEXC. Maaari kang magdagdag ng hanggang 10 paraan ng pagbabayad.
Mga Setting ng Pag-verify ng Pag-release ng Crypto
Mga Abiso
Mga Notification sa Platform
App Push
Mga Abiso sa SMS
Mga Lumulutang na Abiso
Tunog ng Alerto sa Chat ng Browser
Mga Notification sa Platform
App Push
Mga Abiso sa SMS
Mga Lumulutang na Abiso
Mga Notification sa Platform
App Push
Mga Abiso sa SMS