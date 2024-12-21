ELON4AFD

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Pangalan ng CryptoELON4AFD

RanggoNo.5206

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply0

Kabuuang Supply999,971,569

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.2476248248952964,2025-02-04

Pinakamababang Presyo0.00005718457428434,2024-12-21

Pampublikong BlockchainSOL

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Elon for AfD
